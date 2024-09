ONLINE: Dunaj v noci stúpol, ráno mal v Bratislave 964 cm. Voda v strede Európy zahubila najmenej 18 ľudí

V Devíne vojenské transportéry nahradili autobusy Video

Čítajte viac Permanentné zrážky ustávajú, hladina Dunaja kulminuje. Česko hlási už tri obete (online - pondelok)

6:15 Silné dažde a nimi vyvolané ničivé záplavy v strednej Európe zobrali život najmenej 18 ľuďom. Zrejme päť ľudských životov si doteraz povodne vyžiadali v Poľsku, kde je najhoršia situácia na juhu. Šesť mŕtvych je v Rumunsku. V Česku zatiaľ úrady potvrdili tri obete, ďalší ľudia sú nezvestní. Slovensko zatiaľ žiadnu obeť nehlási. Na Slovensku je pozorne sledovaná najmä výška hladiny Dunaja, v utorok ráno o 6.00 h stúpol v Bratislave na 964 cm. V utorok by mala jeho hladina kulminovať.

Na východe a juhu Nemecka v pondelok výdatne pršalo. V Sasku by mal dážď ustať v utorok. Na mnohých miestach v Bavorsku sa vyliali z brehov menšie potoky a riečky. Neraz museli v noci na pondelok hasiči čerpať vodu zo pivníc. Oproti obavám ale víkendový dážď Bavorsku veľké povodne nepriniesol. Silne bude však podľa meteorológov pršať na juhu a juhovýchode Bavorska aj naďalej, a to až do utorkového poludnia. Horšie ako teraz ale situácia podľa bavorského povodňového centra už nebude. Juh tejto spolkovej krajiny pri českých hraniciach postihli povodne už v júni.

V bavorských Alpách cez víkend tiež snežilo, od 1 200 metrov nad morom je súvislá snehová pokrývka. Teraz podľa webu Bavorského rozhlasu hrozí nebezpečenstvo la­vín.