Koalícia rozhodne o osude lídra PS Šimečku: Hlasovanie bude tajné, pre Hlas je to skúška charakteru

Napriek tomu, že líder Hlasu Matúš Šutaj Eštok deklaroval jednotný postoj poslancov za jeho stranu, ak k hlasovaniu dôjde, voľba je tajná a viacerí poslanci majú pochybnosti. Je však málo pravdepodobné, že sa Hlas „vzbúri“.

Debata prebiehala do noci

Šimečku začali na mimoriadnej schôdzi odvolávať vo štvrtok ráno. Koaliční poslanci napriek prvotným pochybnostiam lídra SNS Andreja Danka 79 hlasmi schôdzu otvorili. Dôvodom na odvolanie lídra PS je podľa koalície to, že jeho rodinní príslušníci získali za obdobie jeho aktívneho pôsobenia dotácie okolo milióna eur z verejných peňazí. Šimečka vidí za pokusom odvolať ho pomstu premiéra Roberta Fica (Smer). PS bránilo svojho predsedu aj zverejnením zoznamu predstaviteľov koalície, ich firiem a rodinných príslušníkov, ktorí dostali štátne dotácie za takmer 49 miliónov eur. Dotácie dostali aj firmy Ficovho syna.

Podľa poslanca KDH Františka Mikloška je odvolávanie lídra PS nekultúrne a nedemokratické. Tvrdenia koalície na margo Šimečkovej rodiny odmietol. Predseda SaS Branislav Gröhling označil mimoriadnu schôdzu za absurdnú a odvolávanie za útok na demokratické princípy. Podľa vlastných slov si vydedukoval, že Fico sa zľakol ľudí, ktorí protestovali na námestí.

Minister vnútra a líder Hlasu Matúš Šutaj Eštok však v relácii Sobotné dialógy priznal, že najväčším dôvodom na zosadenie Šimečku bol protest, ktorý predstavitelia opozície počas leta organizovali proti ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nom. SNS) a ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi (Smer). Na ten prišlo na bratislavské námestie v auguste až 18-tisíc ľudí.

Poslanci Smeru však opakovane uviedli, že dôvody na odvolanie lídra PS sú vážne. „Po odvolaní podpredsedu Michala Šimečku má opozícia plné právo navrhnúť nového podpredsedu. A my to stále opakujeme,“ poznamenala Zuzana Plevíková (Smer). Poslankyňa tiež odmietla tvrdenia o tom, že vládna koalícia zasieva zlo do spoločnosti. Šimečka v rozprave uviedol, že funkciu nikdy nezneužil a že väčšinu dotácií dostali jeho rodinní príslušníci za vlád Smeru.

„Pán premiér sa na jednej z tlačových konferencií sťažoval, že ma nepozná. Tak ja sa vám predstavím. Som ten, kto vás vo voľbách porazí. Ďakujem,“ ukončil svoj prejav v pléne líder PS. Myslí si, že tak robí práve opozícia. Zastupujúci šéf NR SR Peter Žiga na uzavrel rozpravu okolo pol dvanástej v noci.

Dvadsať českých osobností na margo odvolávania Šimečku výzvu tamojšej predsedníčke parlamentu Markéte Pekarovej Adamovej. Žiadajú ju, aby v prípade odvolania lídra PS z postu podpredsedu NR SR český parlament prerušil väzby so Slovenskom. Napriek tomu, že obavám českých osobností rozumie, nechce šéfka českého parlamentu obmedzovať komunikáciu s tým slovenským.

Skúška charakteru Hlasu

Odvolanie iniciovali Smer a SNS. Hlas podpismi pod zvolanie schôdze neprispel. Postoj strany bol neistý, čo využil Danko a uviedol, že odvolávanie bude skúškou koalície. Poslanci Hlasu si totiž neboli istí, či by mal byť Šimečka odvolaný. Samuel Migaľ uviedol, že jeho osobne argumenty nepresvedčili. „Najdôležitejšie je, aby Hlas ukázal jednotu a aj svoj charakter,“ povedal Danko, výroky Migaľa ho prekvapili.

Šutaj Eštok najprv vyzval Šimečku, aby odstúpil sám, neskôr sa otázkam o postoji jeho strany vyhol, no vyhlásil, že otvorenie schôdze podporia. Aj keď si spočiatku chceli počkať na argumenty, ktoré odznejú počas rozpravy, definitívne rozhodnutia padlo už dva dni pred mimoriadnou schôdzou. Poslanci Hlasu jednohlasne podporia odvolávanie Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu, „ak k nemu dôjde“. Smer už raz stiahol návrh na odvolanie podpredsedu NR SR – Jána Figeľa (KDH) v roku 2015. Zatiaľ tomu však nič nenasvedčuje.

„Štýlom svojej obhajoby ukázal, že ani on, ani PS nie sú reálnou alternatívou vládnej koalície,“ povedal Šutaj Eštok. Voľba je tajná a niektorí poslanci Hlasu tak nakoniec nemusia hlasovať za jeho odvolanie. Stačilo by, ak by sa „vzbúrili“ štyri koaliční poslanci. PS, SaS a KDH sa na tajnom hlasovaní o odvolávaní Šimečku nezúčastnia. K neúčasti na tajnej voľbe sa prihlásil aj klub Slovensko, Kresťanská únia, Za ľudí.

Rozhodnutiu Hlasu však predchádzali tri kľúčové veci – koaličná rada, na ktorej padla dohoda o niektorých zákonoch, hlasovanie poslancov Hlasu na ústavnoprávnom výbore a presunutie viacerých sporných návrhov SNS. Keďže spor o šéfa parlamentu dala koalícia momentálne „k ľadu“ a sporné zákony SNS sa presunuli, zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, aby sa Hlas vzbúril a odvolávanie nepodporil. Šutaj Eštok v stanovisku na margo predsedu NR SR poznamenal, že vládna koalícia má napĺňať programového vyhlásenia vlády (PVV).

„Je nemožné prispôsobovať v tejto situácii politiku celej vlády osobným záujmom jednotlivcov. Jedinou možnosťou je dôsledne dodržiavať pravidlá, ktoré si vládne strany zakotvili v koaličnej zmluve,“ reagoval Hlas, pričom narážal na Dankovu ambíciu stať sa šéfom NR SR, čo podporuje aj Fico. „Nad rámec vládneho programu je, prirodzene, aj návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu Michala Šimečku. Hlas si však v tejto súvislosti uvedomuje, že v zásadných politických otázkach nemôže zodpovedná strana postupovať na základe aktuálnej situácie vo vládnej koalícii, ale na základe svojho dlhodobého presvedčenia a oprávneného očakávania svojich voličov,“ uviedla strana, čím de facto však priznala konflikt v koalícii. Podľa Danka však Hlas nemal na výber. „Počkajme si, je to tajné hlasovanie, ale cením si zmenu postoja Hlasu,“ povedal.