Prívalová vlna sa presúva na juh. V Bratislave sa evakuovaní vracajú do vytopených domov

Hladina Dunaja v noci na utorok (17. 9.) dosiahla najvyššiu úroveň 970 centimetrov a včera popoludní začala klesať. Voda z Dunaja, Moravy a ďalších prítokov síce ubúda, no prirodzene pomalšie, než pribúdala. V povodňami najviac zasiahnutých častiach Bratislavy – v Devíne a Devínskej Novej Vsi – je situácia stále náročná. Viaceré domy zostávajú pod vodou, obyvatelia sa však pomaly vracajú. Kedy sa život vráti do normálu, však nie je jasné, zatiaľ sa snažia vyčerpať vodu a zistiť škody.

Vojenský transport preváža ľudí z Devína do Devínskej Novej Vsi Video Zdroj: TV Pravda

Kulminácia Dunaja v Bratislave ustala včera, prívalová vlna sa však presunula južnejšie. V utorok hladina rieky stúpala najmä pod Vodným dielom Gabčíkovo, informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Už v utorok ráno v Gabčíkove, Medveďove, Komárne a Štúrove platil druhý stupeň povodňovej aktivity, lebo výška Dunaja v týchto lokalitách za deň stúpla o 100 centimetrov.

Podľa informácií Pravdy pribúdajúca voda vytopila chatársku oblasť v blízkosti obce Bodíky. Hasiči ráno v utorok preto museli člnmi evakuovať niekoľko ľudí zo zatopených domčekov. Domy v obci nie sú zatiaľ ohrozené, lebo sa nachádzajú za hrádzou, povedal starosta obce Tamás Világi. Ďalší výrazný vzostup SHMÚ očakáva v priebehu dneška a štvrtka (19. 9.).

Neutíchla zatiaľ kulminácia ani na Morave, SHMÚ predpokladá vzostup rieky v jej strednej a dolnej časti. „V profile Devínska Nová Ves dochádza k vzdutiu hladiny Moravy Dunajom. Podobný jav pozorujeme aj v Kolárove na Váhu a Salke na Ipli,“ doplnil ústav. Na ostatnom území vrátane povodia Myjavy, Kysuce a malokarpatských prítokov sa hydrologická situácia upokojuje a hladiny tokov naďalej klesajú.

Záchranné zložky štátu naďalej zostávajú v pohotovosti. Hasiči sú pripravení na odčerpávanie vody zo zaplavených obcí. Situácia na Záhorí sa postupne upokojuje a na rad prichádzajú sanačné práce, uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas). „Verím, že najhoršie už máme za sebou,“ vyhlásil minister.

Evakuovaní sa pomaly vracajú

Tretí stupeň povodňovej aktivity na Morave preto zostáva v platnosti. Jej stúpajúca hladina najviac ohrozuje najmä obyvateľov Devínskej Novej Vsi, kde situácia zostáva vážna. Mnohí ľudia, ktorí boli zo svojich domov v tejto mestskej časti evakuovaní, sa však postupne vracajú domov. Obydlia muselo opustiť približne 100 obyvateľov Devínskej Novej Vsi. V mestskej časti zaplavilo približne 25 domov a ubytovňu súkromného stavebného podniku, uviedol pre Pravdu starosta Dárius Krajčír. „Ľudia z evakuovaných domov boli zhromaždení v našom evakuačnom centre a odtiaľ si už ďalej každý zháňal ubytovanie samostatne,“ povedal.

Dážď však začiatkom týždňa postupne ustal a obyvatelia mestskej časti za pomoci úradov začínajú odstraňovať škody. „Ubytovňa už funguje, majú tam funkčnú kotolňu a elektrinu,“ uviedol Krajčír. Spresnil, že prvé poschodie je zatiaľ neobývané, no ďalšie podlažia sú v poriadku. „Čo sa týka rodinných domov, robíme teraz všetko preto, aby si obyvatelia mohli začať čerpať vodu z pivníc a suterénov,“ dodal. Poškodený majetok budú môcť umiestniť do pristavených kontajnerov.

Mestská časť informovala, že ulice Istrijská, Mlynská a Vápencová zostávajú uzavreté do odvolania a skončenia záchranných prác. Cestné komunikácie využívajú záchranné zložky a mestská hromadná doprava. „Máme informáciu, že 48 hodín musíme počkať na kulmináciu,“ povedal starosta, ktorý pomáhal dobrovoľnikom s presúvaním vriec s pieskom. Dodal, že ide o jednu z najdlhších kulminácií, aké si pamätá. O znížení tretieho stupňa by úrady mohli rozhodnúť už v najbližších dňoch, otvorenie uzavretých ulíc bude podľa starostových slov možné až v prípade prvého stupňa.

Cesta medzi Devínskou Novou Vsou a Devínom je od pondelka uzavretá pre osobnú a mestskú hromadnú dopravu. Autobusová linka 29, ktorou sa obyvatelia zvyknú dostať domov, premáva len po zastávku Pri Sandbergu. Odtiaľ až ku kostolu v Devíne pokračujú vojenské nákladné autá. Miestni tento transport využívajú na cestu do Devínskej na nákupy. Cesta do Devína bude pre dopravu uzavretá pravdepodobne ešte dva dni.

Čítajte viac Kde sa vzala veľká voda? A zaleje stred Európy zas? Odpovedajú vedci

Škody pribúdajú

Záplavy naďalej komplikujú dopravu nielen na cestách. „Naďalej platí, že až do odvolania nejazdia vlaky medzi Bratislavou a Viedňou. Vlaky smerujúce do Česka z Čadce a z Nového Mesta nad Váhom jazdia len po hranice,“ informovalo ministerstvo dopravy. Na cestách I. triedy zostávajú naďalej uzavreté hraničné mosty Moravský Svätý Ján – Hohenau a Medveďov – Vámosszabadi. Zastavená je aj lodná doprava na Dunaji. Neprejazdné pre poškodenie či záplavy sú aj viaceré cesty v Bratislave. Uzatvorená zostáva časť Viedenskej cesty po Starý most a cesta na Devínske jazero. Nepodarilo sa zatiaľ sprejazdniť ani Devínsku cestu od Karlovej Vsi smerom na Devín.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) informoval, že škody spôsobené dažďami a záplavami na celom Slovensku sa podľa odhadov pohybujú okolo 20 miliónov eur. Nepriblížil však dáta, z ktorých vychádzal. Vláda v pondelok po mimoriadnom zasadnutí informovala, že plánuje uvoľniť 22 miliónov eur dotačnej schémy Obnov dom, a to len na opravu poškodených domov. Záplavy však spôsobili škody na viacerých cestách, budovách škôl či kultúrnych pamiatkach a tiež v parkoch.

Čítajte viac Potopu sledovali z krčmy. Moravské Troubky sa z tragédie nepoučili

Skokový nárast hlásení o škodách evidujú poisťovne. „V pondelok ráno (16. 9.) sme mali nahlásených 30 škôd v sume 70 000 eur, už napoludnie to bolo vyše 200 škôd vo výške 1 000 000 eur. Aktuálne už evidujeme viac ako 700 škôd takmer za 2 130 000 eur a predpokladáme, že suma bude aj v ďalších dňoch významne stúpať,“ informovala hovorkyňa UNIQA Beáta Lipšicová.

Doplnila, že najčastejšie ľudia hlásia vytopenie domov a pivníc, záhrad a tiež poškodenia predmetov následkom pádu stromov. „V niektorých domoch voda dokonca vyrazila pivničné okná a doslova zaplavila pivničný priestor. Silné prívalové dažde tiež spôsobili zatečenie vody do domov cez strechy a následné poškodenie omietok a stien. Máme tiež hlásenia škôd na autách, buď zo zatopenia, alebo poškodenia následkom pádu stromov,“ priblížila.