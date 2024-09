Zelená energia bez poplatkov: Tepelné čerpadlá budú mať výhodnejšie podmienky

Cieľom návrhu je podľa envirorezortu odstránenie legislatívnych bariér pri využívaní systémov tepelných čerpadiel. Poukázal na to, že Európska komisia vyzvala členské štáty, aby v plnej miere využili opatrenia, ktoré by znížili bariéry pri prechode na čistú energiu, ako je využívanie tepelných čerpadiel.

Taraba o príručke k textilnému odpadu Video

Zákonodarcovia tiež schválili pozmeňujúci návrh z dielne koaličného poslanca Jana Kvorku (Smer). Zavádza sa ňou možnosť pre štát vyvlastniť nevysporiadané pozemky pod vodnou stavbou. „Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh príslušného správcu vodnej stavby, pričom návrh na vyvlastnenie práv k takýmto pozemkom môže podať v mene štátu príslušný správca vodnej stavby do 31. decembra 2045,“ uvádza sa v schválenej legislatíve.

Čítajte aj Od septembra budú zakázané niektoré kotly. Ktoré? Dajú sa vymeniť za peniaze od štátu

Slovensko zaradí lodnú dopravu do systému emisných kvót

Na Slovensku by sa mal zaviesť nový systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (EU ETS). Prvýkrát by sa do rozsahu jeho pôsobnosti mohli zahrnúť emisie z námornej dopravy. Cieľom je prispôsobiť systém na zníženie emisií do roku 2030. Vyplýva to z návrhu noviel zákonov o obchodovaní s emisnými kvótami a Environmentálnom fonde, ktoré poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Rokujú o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.

„Prvýkrát sa do rozsahu pôsobnosti EU ETS zahŕňajú emisie z lodnej dopravy. Návrh zákona upravuje základné pojmy, monitorovanie a podávanie správ, prideľovanie a odovzdanie kvót a povinnosti lodných spoločností,“ uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v návrhu novely. Od 1. januára 2026 by sa v rámci činnosti námornej dopravy mali zaradiť aj ďalšie skleníkové plyny, a to metán a oxid dusný.

Pravda o klíme - Tomáš Brestovič Video Dokedy budeme na zemi ešte využívať fosílne palivá? Prečo potrebujeme nové palivá, keď tie dnešné sú vysoko efektívne? Je ešte šanca pri súčasných spaľovacích motoroch zvýšiť efektivitu a znížiť emisie? Prečo platí téza, že ak chceme byť ekologickí, bude to trochu drahšie? Je LPG alebo CNG ekologické? Ktorá technológia pohonu má zápornú bilanciu CO2?

Návrhom novely sa má zaviesť nový samostatný systém obchodovania s emisiami pre budovy, cestnú dopravu a ďalšie odvetvia, najmä pre malý priemysel. „Nový systém sa bude vzťahovať na distribútorov, ktorí dodávajú palivá do budov, cestnej dopravy a ďalších sektorov, od roku 2027. Návrh zákona definuje regulovaný subjekt, palivo, uvedenie do daňového voľného obehu a povolenie na emisie skleníkových plynov pre regulované subjekty. Ustanovuje náležitosti, zmeny, zrušenie povolenia a povinnosti regulovaných subjektov,“ vysvetlil envirorezort. Dosiahnuť sa má podľa neho zníženie emisií o 42 percent do roku 2030 v porovnaní s rokom 2005.

MŽP priblížilo, že systém obchodovania sa má zároveň rozšíriť o spaľovanie palív v zariadeniach na spaľovanie komunálneho odpadu s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako 20 megawattov. Cieľom je posúdiť ich začlenenie do EU ETS od roku 2028.

Návrh upravuje aj fungovanie Modernizačného fondu, pôsobnosť orgánov štátnej správy, využitie výnosov získaných z dražieb kvót, spôsob ich použitia a ich poskytovanie prostredníctvom Envirofondu.

Zároveň by sa mali upraviť oblasti, na ktoré možno poskytnúť a použiť prostriedky Environmentálneho fondu. „Podporené môžu byť projekty v priemysle alebo energetike, v sektore budov alebo dopravy, na zvyšovanie energetickej účinnosti, na inštaláciu nových zariadení a rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcich zariadení, ktoré využívajú ako zdroj energie obnoviteľné zdroje energie, výstavbu a modernizáciu zariadení na uskladňovanie energie a dosahovanie cieľov environmentálnej politiky alebo zabezpečenie plnenia záväzkov SR,“ priblížilo MŽP.

Systém obchodovania s emisnými kvótami je nástrojom na znižovanie emisií skleníkových plynov vo veľkých priemyselných zariadeniach. Prevádzkovatelia môžu dostať časť kvót bezodplatne, zvyšok si musia kúpiť v aukcii alebo na trhu. Každá kvóta predstavuje právo vypustiť jednu tonu ekvivalentu oxidu uhličitého.