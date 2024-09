Pellegrini sa odfotil s knihou, odmieta z nich robiť symbol bohatých. Kamenický reagoval

Prezident Peter Pellegrini reagoval na vyjadrenia ministra financií Ladislava Kamenického (Smer) v súvislosti so zvýšením DPH na knihy. Hlava štátu tvrdí, že z kníh by sme nemal robiť symbol bohatých ľudí. Kamenický tvrdí, že jeho slová z utorkovej tlačovej konferencie o konsolidačných opatreniach boli účelovo dezinterpretované.

„Žijeme digitálnu dobu so všetkými jej vymoženosťami, vrátane neuveriteľného množstva dostupných informácií. Ale nič z toho nenahradí pocit, keď môže človek siahnuť do knižnice, vytiahnuť z nej knižku, nadýchnuť sa jej vône a potešiť sa z jej obsahu alebo sa dozvedieť niečo nové,“ uviedol prezident.

Pellegrini tvrdí, že knihy vždy boli symbolom vzdelania, „ktoré má a musí byť dostupné všetkým, pretože len vzdelaný národ sa môže posúvať vpred. Nerobme z nich symbol bohatých ľudí. O úspechu človeka by mal rozhodovať jeho talent a schopnosť tvrdo na sebe pracovať – a nie to, či sa narodil do bohatej alebo chudobnej rodiny,“ poznamenal prezident.

Podľa prezidenta by štát so silným sociálnym cítením mal vytvárať podmienky, aby vzdelanie aj v podobe kníh bolo všetkým čo najdostupnejšie a aby mal vďaka nemu v živote každý rovnakú štartovaciu čiaru. „Rozumiem, že Slovensko stojí pred nevyhnutným krokom, kedy musí zaplatiť za chyby vlád z minulosti. Len si musíme dať pozor, aby sme si touto platbou neničili aj vlastnú budúcnosť,“ dodala hlava štátu.

Som prvý, ktorý si želá čo najviac vzdelanú spoločnosť

Minister financií Ladislav Kamenický odmieta negatívnu kampaň voči svojej osobe v súvislosti so zvýšením DPH na knihy. Po rokovaní vlády upozornil, že jeho slová z utorkovej tlačovej konferencie o konsolidačných opatreniach boli účelovo dezinterpretované.

„Povedal som, že podľa analýzy sa ukazuje, že vyššie príjmové skupiny vynakladajú viac peňazí na knihy. Nikdy som nepovedal, že ľudia s nižšími príjmami nepotrebujú mať knihy,“ zdôraznil. Ohradil sa voči komentárom, že mu nezáleží na vzdelaní. „Som prvý, kto by chcel čo najmenšiu daňovú záťaž na knihy, som prvý, ktorý si želá čo najviac vzdelanú spoločnosť,“ vyhlásil. Poukázal pritom na to, že pri učebniciach sa DPH znížilo z desiatich na päť percent.

Vysvetlil, že pri konsolidačných opatreniach bolo prioritou dosiahnuť čo najmenší negatívny zásah na nízkopríjmové skupiny. „Tu sa včera pomaly vytváral obraz, že človek, ktorý sa zaoberá tým, ako uživiť rodinu, má najväčší problém, že si nemôže zájsť do kaviarne na ‚latečko‘ a prečítať si knihu. Nie, toto nie je problém. Ľudia riešia ceny potravín, liekov, elektriny… Tam všade DPH poklesla,“ pripomenul.

Odmieta, aby opatrenia kritizovali tí, ktorí mali na starosti verejné financie v predchádzajúcich vládach. „Postarali sa o to, že sme zdedili najhoršie verejné financie v celej Európskej únii, rozhadzovali peniaze a spôsobili turbozadlžovanie,“ skonštatoval. „My musíme ten ich účet, ktorý tu zanechali, splácať. Preto musíme ísť do týchto opatrení,“ dodal.

Za pokrytecké označil, ak kritika sadzby DPH na knihy navyše pochádza od tých, ktorí podobné opatrenia sami navrhovali. Pripomenul návrh SaS na zrušenie výnimky z desaťpercentnej dane z pridanej hodnoty na knihy, noviny a časopisy, ktoré na jar 2023 navrhovalo SaS, ale aj návrh konsolidačných opatrení kabinetu Ľudovíta Ódora. Myslí si tiež, že zlepšenie dostupnosti kníh majú v rukách aj najväčší predajcovia kníh na Slovensku, ktorí podľa jeho názoru predražujú ceny.