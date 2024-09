Aký bol rok KDH? Odchod Holečkovej aj pomoc koalícii. Politológ: Ak KDH nedá voličom to, čo očakávajú, skončí mimo parlamentu

Predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janckulík: Za najväčší úspech považujem zákon, ktorý sa týka medveďov a ochrany obyvateľov Video Zdroj: TV Pravda

Pravda oslovila po roku od parlamentných volieb predsedov klubov všetkých parlamentných strán. Úspechy, kľúčové momenty či napĺňanie predvolebných sľubov KDH zhodnotil pre Pravdu Igor Janckulík.

Čo považujete za najväčší úspech z pohľadu toho, čo sa vám ako strane podarilo doteraz presadiť?

Za najväčší úspech považujem, že sa nám podarilo presadiť zákon, ktorý sa týka medveďov a ochrany obyvateľov. Tento zákon bol veľmi dôležitý pre verejnosť. Aj našim pričinením sa prijal. Podarilo sa nám aj prijať zákon ohľadom čistiarní odpadových vôd. Tam, kde sú prevádzkovatelia malých čističiek, sme im veľmi výrazne pomohli, najmä na miestach, kde nie je kanalizácia. Keďže sme v opozícii, snažíme sa pomáhať a upozorňovať napríklad na Trestný zákon, tam sme veľmi aktívne pôsobili. Aj našim pričinením sa niektoré návrhy v zákone upravili, i keď nie sme úplne spokojní, ako sa prijal tento zákon. Upravili sa niektoré veci, ktoré sme kritizovali. Treba povedať, že naša kritika bola vždy korektná a nebola útočná. Poukazujeme na to, ako by veci mali fungovať.

Predvolebné heslo vašej strany bolo Zaslúžite si mať sa lepšie. Podarilo sa vám to dosiahnuť alebo je potrebné na tom ešte pracovať?

Niektoré kroky sa nám podarili, napríklad čo sa týka medveďov, ale sú to aj ďalšie veci. Bývalý minister školstva pán Horecký úzko spolupracuje s ministrom školstva pánom Druckerom. Niektoré reformy, ktoré pripravoval pán Horecký, si pán Drucker osvojuje. Pán Horecký sa s ním veľmi často stretáva, konzultujú veci. Aj v prinášaní týchto dobrých návrhov zákonov, ktorých ani nie sme nositelia, ale upozorňujeme na ne, tak život v regiónoch zlepšujú.

Aké máte plány na budúci rok? Mate nejaký konkrétny zákon, ktorým by ste sa o rok chceli pochváliť?

Zhruba pred mesiacom sme predstavili osem našich priorít, v rámci ktorých by sme chceli zmeniť ústavný zákon. Budeme o nich hovoriť aj s opozíciou aj s koalíciou. Viem, že to bude ťažké, ale budeme sa ich snažiť presadiť, lebo je to v našom volebnom programe. Ak by sa nám podarila aspoň časť presadiť, tak určite to zlepší život.

Čo bolo pre vašu stranu z vášho pohľadu kľúčovým momentom, ktorý urobil z KDH inú stranu akou bola pred rokom v čase volieb?

My sme stále tá istá strana už 34 rokov. Zmena prišla v tom, že takmer po ôsmich rokoch sme sa opäť dostali do parlamentu. Podarilo sa nám obhájiť jedno miesto v Európskom parlamente, takže náš cieľ sme splnili a našim pôsobením sa snažíme prinášať nové návrhy zákonov, aby sa ľuďom lepšie žilo v našej spoločnosti.

Spolupráca s koalíciou

Opozičné KDH sa do parlamentu dostalo po takmer ôsmich rokoch s výsledkom 6,82 percenta voličských hlasov. Podľa politológa Jozefa Lenča z Univerzity sv. Cyrila a Metoda strana pôsobí v parlamente ako jeden z najvýraznejších oponentov vládnej koalície, a preto by bolo naivné očakávať, že sa jej podarí niečo presadiť z predvolebného programu alebo napĺňať bilbordový slogan Zaslúžite si mať sa lepšie.

„Z tohto dôvodu môžeme za úspech strany považovať to, že sa jej darí vystupovať ako autonómna opozičná strana. Strana, ktorá si udržiava približne rovnakú podporu potenciálnych voličov, a ktorej hlas nezanikol pri inak dominantnom Progresívnom Slovensku,“ uviedol Lenč.

KDH predstavilo v júli svojich osem priorít, ktoré chce presadiť do ústavy. Ako načrtol v rozhovore pre Pravdu Janckulík, podporu programu bude hľadať nielen u opozičných partnerov, no presvedčiť chce o nich aj vládnu koalíciu. Za spoluprácu s koalíciou, konkrétne pri zákone o medveďoch, už strana v poslednom roku čelila kritike a začali sa objavovať otázky či ide o dvojtvárnosť, alebo štandardnú politickú spoluprácu, a či v budúcnosti zradí opozíciu a bude inklinovať skôr ku koaličným stranám.

„Do istej miery by malo ísť o štandardnú politickú prácu, no my sme si za ostatné roky zvykli na to, že koalično-opozičné pôsobenie strán sa mení na imaginárny ba až reálny boj „Dobra so Zlom“. To navodzuje presvedčenie, že akékoľvek priblíženie sa agendy opozičnej strany k agende koalície, či niektorej z jej súčastí je prejavom dvojtvárnosti, či dokonca zrady. Toto istotne neprospieva politike ba ani Slovensku,“ myslí si.

Podľa Lenča si treba uvedomiť, že pôsobenie v opozícii nie je niečím, čo sa deje na základe podpisu dohody o spolupráci. Ako vysvetlil, v opozícii sa politické strany ocitnú často proti svojej vôli a so subjektmi, s ktorými by inak do žiadnej spolupráce nešli. Neochota spolupracovať v opozícii či snaha strany zmeniť status opozičnej strany na stranu vládnu nemôže byť podľa politológa preto považované za „zradu“.

„Ba naopak zotrvávanie v opozícii, napriek tomu, že vstupom do koalície môžete voličom doručiť niečo z toho, čo ste im sľubovali vo volebnej kampani, sa za istých okolností môže považovať za „zradu“ voličov, ktorí stranu volili s vierou, že tá účasťou vo vláde splní dané sľuby,“ doplnil.

Prišli o mladú a výraznú tvár

Zlomovým bodom sa podľa politológa stal odchodom poslankyne Martiny Holečkovej z KDH, ktorú predtým najskôr odvolali z postu predsedníčky poslaneckého klubu. Post po nej prevzal Janckulík. Lenč pripomenul, že práve jej odvolaním a odchodom sa zvýraznili špekulácie o možnej zmene statusu KDH z opozičnej na potenciálne koaličnú stranu.

„To, či sa tak stane však nemajú v rukách len politici z KDH, ale rozhodujúce bude budúce počínanie niektorej zo súčasných koaličných strán. To, či odchod Martiny Holečkovej z KDH bude v prospech či v neprospech hnutia iste poodhalí nasledujúci rok pôsobenia KDH a pani Holečkovej v parlamente,“ skonštatoval.

Politológ si myslí, že nateraz čaká kresťanských demokratov parlamentná budúcnosť, no ani tá nemusí byť večná. Mimo Národnej rade môže skončiť v prípade, že nedokáže adekvátne zdôvodniť zmysel svojej existencie, a teda stratí svoju identitu a voličom nedá to, čo od nej očakávajú.

O čo teda KDH s Holečkovou prišlo? „O výraznú tvár. O mladú tvár, ktorá mohla do budúcnosti formovať obraz hnutia. Na druhej strane treba dodať, že sa to nestalo prvýkrát v histórii KDH a pokým tí, ktorí odišli sú už v politickom „dôchodku“, KDH je stále v politike,“ dodal Lenč.