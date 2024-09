Má Matovičovo hnutie šancu na reparát? Politológ: Je ešte uzavretejšou „sektou“ než bolo kedysi

Predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš: Neprevraciame kabáty. Naše základné DNA je boj proti korupcii a mafii Video Zdroj: TV Pravda

Pravda oslovila po roku od parlamentných volieb predsedov klubov všetkých parlamentných strán. Úspechy, kľúčové momenty či napĺňanie predvolebných sľubov hnutia Slovensko zhodnotil pre Pravdu Michal Šipoš.

Čo považujete za najväčší úspech z pohľadu toho, čo sa vám ako strane podarilo doteraz presadiť/zrea­lizovať?

Keďže sme v opozícii, tak veľa zákonov neviete presadiť. Už apriori vám vláda neschvaľuje návrhy a blokuje v podstate všetky návrhy, ktoré sme mali. Ako opozičná strana sme sa však snažili aspoň vyvolať tlak na vládu, aby vyplatila aspoň dôchodcom posledné Vianoce 300-eurové dôchodky naviac. Aspoň tam sme vládu vedeli pritlačiť, aby aspoň čiastočne zadosťučinila svojim slovám, aj keď nevyplatila sľúbených 640 eur, čo mala na bilboardoch.

Ďalšia vec, boli sme najaktívnejší poslanecký klub v parlamente. Snažili sme sa poukázať na prešľapy, ktoré vláda robí, na zákony, ktoré nepomohli Slovensku – myslím teraz v rámci trestných sadzieb, ktoré znižovali. Poukazovali sme na to, ako to uškodí Slovensku. Snažíme sa ako opozičná strana robiť si svoju prácu čo najlepšie. To znamená, otvárať ľuďom oči, poukazovať na to, čo vláda pred voľbami sľúbila, ešte keď bola v opozícii a aké kroky robí. Veľakrát je to úplne protiklade.

Napríklad, teraz nastane obrovské zdražovanie. Vláda Roberta Fica prišla s tým, že sa DPH zvýši z 20 na 23 percent. Budú sa zvyšovať takmer všetky služby, ceny za tovary. Jedinú vec, ktorú môžeme ako opozičná strana robiť je, otvárať ľuďom oči, a samozrejme, byť aktívni, predkladať zákony, ktoré si myslíme, že sú správne. Napríklad na pomoc rodinám s deťmi a najslabším, a veriť, že vláda pod týmto tlakom, aj keď možno neschváli náš zákon, ale na následnej schôdzi možno s takýmto zákonom príde.

Konkrétny príklad – na minulej schôdzi sme navrhovali zvýšenie mesačného poplatku o 200 eur pre rodičov, ktorí opatrujú svoje ťažko zdravotne postihnuté detičky. Síce to vtedy neschválili, ale už na tejto schôdzi minister práce prišiel s rovnakým návrhom a týmto rodinám sa aspoň trošku pomôže.

Predvolebné heslo vašej strany bolo My vás mafii nepredáme. Podarilo sa vám to dosiahnuť alebo je potrebné na tom ešte pracovať?

Toto je naše základné DNA – boj proti korupcii, boj proti mafii a boj za rodiny. Tu si myslím, že sme neuhli ani o milimeter tak, ako sme deklarovali pred voľbami. Po voľbách sme jasne povedali, že my so stranami Smer, Hlas a SNS nepôjdeme za žiadnych okolností do vlády, nebudeme sa s nimi bratríčkovať, fotiť, chodiť s nimi na obedy, ako to robia niektoré politické strany, ktoré sú v opozícii. Za tým si stojíme a určite nebudeme kolaborovať s mafiou a nebudeme kolaborovať so stranami, ktoré sa snažia rozložiť v štáte demokraciu a spravodlivosť.

Aké máte plány na budúci rok? Mate nejaký konkrétny zákon, ktorým by ste sa o rok chceli pochváliť?

Sú to zákony, ktoré pomáhajú rodinám, najslabším, chorým, tým, ktorí si nevedia pomôcť, pretože bohatý, silný a zdravý človek si vie pomôcť. Určite to teda bude tá naša jedna noha – prorodinné riešenia a návrhy zákonov. Naša vlajková loď je zachovanie bonusu 200 eur, aby rodičia, ktorí odvádzajú dane si mohli uplatniť daňový bonus. Na druhej strane budeme predkladať zákony a budeme „strážnym psom“, pozerať vládnym politikom na prsty, pozerať aké robia obrovské obstarávania – mnohokrát netransparentné, mnohokrát s firmami, ktoré nikdy v živote túto agendu nerobili. Aj teraz sme upozornili na nákup za 74 miliónov eur, ktoré ide robiť minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a budeme si poctivo robiť našu opozičnú prácu, aby sme ľuďom ukázali, čo táto vláda sľubovala a čo nesplnila.

Čo bolo pre vaše hnutie z vášho pohľadu kľúčovým momentom, ktorý urobil z hnutia Slovensko iné hnutie akým bolo pred rokom v čase volieb?

My sa nemeníme a neprevraciame kabáty, že jeden rok sme takíto a na budúci rok sme už iní. Snažíme sa stále držať stále toho istého, máme oblečený stále ten istý kabát, tie isté dresy a nesnažíme sa lavírovať a meniť podľa toho, ako fúka vietor. Naše dva piliere sú teda boj proti korupcii a boj za rodiny. Toto budeme robiť, to sme ľuďom sľúbili a určite ich mafii nepredáme.

Zmena názvu aj odchod „obyčajní ľudí“

Kým v roku 2020 hnutie OĽaNO Igora Matoviča prekvapilo prvenstvom s 25-percentným ziskom, po tri a polročnej vláde už svoj úspech obhájiť nedokázalo a dostalo voličskú podporu 8,89 percenta hlasov. Necelých sedem mesiacov pred voľbami odišla z hnutia skupina poslancov a ministrov okolo Eduarda Hegera, ktorí založili nový subjekt pod názvom Demokrati. Uspieť sa im však nepodarilo. Demokrati načreli medzi Matovičových poslancov aj nedávno, keď k sebe pretiahli poslanca Ľubomíra Galka.

Politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč považuje za najväčší úspech bývalého OĽaNO práve výsledok, ktorý dosiahlo 30. septembra 2023.

„Úspechom je to, že toto hnutie (súkromná politická firma Igora Matoviča) ešte vôbec existuje a že má ešte nejakých voličov, hoc túto potápajúcu sa loď opäť opúšťajú politické „krysy“. Keďže o spoluprácu s Igorom Matovičom nemajú záujem ani jeho bývalí poslanci, opozícia ba ani vláda, tak je zrejmé, že sa im nepodarilo nič presadiť. Azda okrem odvolania Michala Šimečku, v ktorom má svoj podiel aj Igor Matovič,“ zhrnul politológ.

OĽaNO už nepostačovala ani nálepka protikorupčného hnutia a nezabral ani bilbordový slogan My vás mafii nepredáme, ikonické autíčka Fiat 500 či štedrý rodičovský bonus. Voliči nemohli Matovičovi odpustiť početné koaličné krízy či riešenie pandémie. Skeptický voči napĺňaniu „antimafiánskeho“ hesla je aj Lenč. Smeruje hnutie Slovensko k tomu, aby svoj sľub naplnilo? „Nie. Nie. Nie. A reálne to ani nikdy nechceli a nič preto neurobili,“ domnieva sa odborník.

Tesne po voľbách hnutie bývalého premiéra pristúpilo k zmene svojho názvu a z Obyčajných ľudí a nezávislých osobností sa stalo hnutie Slovensko. Prisvojenie si názvu krajiny Matovičovcom mnohí vyčítali. Lenč si však myslí, že pre hnutie je práve zmena mena kľúčovým momentom posledného roka. „Áno, tým momentom je zmena názvu. Skutočnosť, že Igor Matovič pomenoval svoju eseročku podľa Slovenskej republiky a spojil tak svoju firmu (seba) so Slovenskom, značne vypovedá o tom, kam sa tento politik za tie roky v politike posunul vo vnímaní seba a reality,“ skonštatoval.

Kedysi vládne hnutie skončilo v izolácii

Bývalé OĽaNO sa od volieb začalo čoraz menej objavovať po boku iných opozičných strán, ktoré ho postupne vylúčili zo spolupráce. Matovičovci tak neparticipovali ani na organizovaní veľkých protestov proti novele Trestného zákona. Dištancovať sa od neho začali aj pre čoraz expresívnejšiu rétoriku expremiéra. Izoláciu subjektu potvrdzuje aj politológ. „Hnutie je ešte uzavretejšou „sektou“ než tomu bolo v minulosti,“ zhrnul stručne.

Aby malo Slovensko šancu na reparát, muselo by sa podľa Lenča v prvom rade stať naozajstným politickým hnutím s reálnou agendou a nie len „hračkou“ v rukách bohatého podnikateľa. Aká budúcnosť teda podľa neho bývalé OĽaNO čaká?

„V tomto smere sa natíska odpoveď: taká akú si zaslúži. Igor Matovič priniesol do politiky toľko nekultúrnosti a antisystémových riešení a „osobností“, že sa z toho naša politika bude spamätávať niekoľko rokov, možno desaťročí. Je preto v záujme Slovenska, aby Matovičovo „Slovensko“ skončilo v politickom zabudnutí,“ dodal politológ.