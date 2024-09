Blanár po rokovaní so Sybihom: Členstvo Kyjeva v NATO by vytváralo ďalšie konflikty. Slovensko podporuje teritoriálnu celistvosť Ukrajiny

Pellegrini o Zelenskom: Dobrí susedia si musia v ťažkých časoch pomáhať Video Slovenský prezident Peter Pellegrini sa v Bruseli stretol s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským. (Archívne video) / Zdroj: TV Pravda/EÚ

Okrem toho na stretnutí hovorili napríklad aj o aktuálnej situácii na Ukrajine. Blanár zopakoval, že konflikt podľa neho nemá vojnové riešenie a apeloval na potrebu mierových riešení. „Zhodli sme sa a minister potvrdil, že ďalšie mierové rokovanie už musí byť za účasti Ruskej federácie,“ doplnil. Prisľúbil tiež, že Slovensko bude naďalej Ukrajinu podporovať v teritoriálnej celistvosti a bude jej poskytovať humanitárnu pomoc. SR chce podľa jeho slov naďalej pomáhať v odmínovaní Ukrajiny či zintenzívniť dodávky elektrickej energie. Sybiha poďakoval Slovensku za prejavenú pomoc a podporu.

Blanár potvrdil pripravovanú schôdzku členov vlád a Ukrajiny, ktorá je plánovaná na 7. októbra v ukrajinskom Užhorode. Tento rok v apríli členovia oboch kabinetov rokovali na Slovensku. Vtedy sa dohodli na posilnení energetických prepojení svojich krajín, novom železničnom spojení i modernizácii spoločného hraničného priechodu.

Členstvo Ukrajiny v NATO

Členstvo Ukrajiny v NATO by vytváralo ďalšie konflikty, povedal novinárom minister zahraničia Juraj Blanár po stretnutí so svojím ukrajinským kolegom Andrijom Sybihou. Ten si naopak myslí, že vstup jeho krajiny do Severoatlantickej aliancie je zárukou mieru.

Podľa Blanára nemá terajší konflikt na Ukrajine vojenské riešenie a Bratislava je pre hľadanie mierového riešenia v čo najbližšom čase. Vlády Slovenska a Ukrajiny chystajú na október ďalšiu spoločnú schôdzku.

Bratislava podporuje ambície Kyjeva na členstvo v EÚ, s Ukrajinou sa ale líši v názore na jej začlenenie do NATO. „Členstvo v NATO bude vytvárať ďalšie konflikty, ale rešpektujeme právo Ukrajiny, kam chce smerovať,“ povedal Blanár po stretnutí so Sybihou, ktorej sa zúčastnil aj premiér Robert Fico.

„Som presvedčený, že cesta Ukrajiny do NATO je v záujme oboch našich krajín. Je to záruka stability. Členstvo Ukrajiny v NATO povedie k mieru,“ reagoval Sybiha.

Slovensko by podľa Blanára uvítalo, ak by Ukrajina zachovala tranzit ruskej ropy a zemného plynu cez svoje územie. Kyjev koncom júna uvalil na ruskú ropnú spoločnosť Lukoil sankcie a znemožnil podniku využívanie ropovodu Družba, ktorý vedie cez ukrajinské územie a zásobuje ropou rafinérie v Maďarsku a na Slovensku. Maďarská firma MOL minulý týždeň oznámila, že uzavrela dohody o preprave ropy touto trasou cez Bielorusko a Ukrajinu. V prípade tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu do Európy zase príslušná dohoda vyprší na konci tohto roka. Kyjev opakovane uviedol, že ju nemá v úmysle predlžovať.

Pellegrini: Z pomoci Ukrajiny, môže profitovať aj Slovensko

Prezident SR Peter Pellegrini prijal v stredu v Prezidentskom paláci ministra zahraničných vecí Ukrajiny Andriiho Sybihu. Pellegrini vyjadril vieru, že blízke vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou zostanú naďalej zachované. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.

„Veľmi by som si prial, aby čo najskôr utíchlo rinčanie zbraní na Ukrajine,“ uviedol. Prezident SR podporuje konkrétne kroky, ktorými sa podľa neho Slovensko môže a chce podieľať tak na humanitárnej a ekonomickej pomoci Ukrajine, ako aj na jej následnej obnove. „Táto skutočná pomoc pomôže nielen obyvateľom Ukrajiny, ale môže z nej profitovať aj východná časť Slovenska,“ skonštatoval.

Ako uviedli z KP SR, Slovensko plne podporuje suverenitu, nezávislosť a teritoriálnu integritu východného suseda. Je pritom v záujme krajiny, aby Ukrajina bola naďalej demokratickou a prosperujúcou krajinou integrovanou v európskych štruktúrach.