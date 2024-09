Dunaj v Bratislave klesá, situácia na Morave sa zlepšuje. Tretí povodňový stupeň stále platí

Výstraha pred povodňami platí v okresoch Skalica, Senica, Malacky, Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky – juh.

Hladina Dunaja v Bratislave začala v noci na dnešok po predchádzajúcej kulminácii klesať. Po výdatných zrážkach z minulého týždňa sa zlepšuje situácia aj na rieke Morave, ktorá sa do Dunaja vlieva v západnej časti metropoly. Na oboch riekach dnes ráno naďalej platil najvyšší povodňový stupeň.

Dunaj po kulminácii v centre Bratislavy na záberoch z dronu Video

Hladina Dunaja v Bratislave do rána klesla na 938 centimetrov a do polnoci by sa podľa odhadu meteorológov mala znížiť o ďalších 70 centimetrov. Predtým kulminovala na 985 centimetroch, teda zhruba o pol metra nižšie oproti rekordnej 1040-centimetrovej úrovni z roku 2013.

Morava sa na okraji Bratislavy dostala k ôsmim metrom, predtým kulminovala na 839 centimetroch. Vysoká hladina Dunaja a Moravy už v uplynulých dňoch komplikovala situáciu v okrajových častiach slovenského hlavného mesta. Napríklad do štvrte Devín, ktorá leží pri sútoku oboch riek, zaisťovala dopravu obyvateľov armáda nákladnými vozidlami.

Na južnom Slovensku hladina Dunaja ďalej stúpala, v Komárne a v Štúrove na slovensko-maďarskej hranici by európsky veľtok mal kulminovať až v piatok. Napríklad mesto Komárno v stredu oznámilo, že je pred veľkou vodou chránené hrádzami a že voda by sa mala dostať len do záplavových oblastí.

Krajčír: Situácia v Devínskej Novej Vsi sa začína mierne zlepšovať

Situácia v bratislavskej Devínskej Novej Vsi sa začína mierne zlepšovať. V mestskej časti začali s postupným odstraňovaním niektorých protipovodňových opatrení. Informuje o tom starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír, ktorý však obyvateľov naďalej žiada o trpezlivosť.

„Po mimoriadne náročných dňoch a nociach sa situácia v našej mestskej časti konečne začína mierne zlepšovať,“ konštatuje Krajčír. Okrem odstraňovania niektorých protipovodňových opatrení riešia aj možnosti, aby bola cesta v smere do Devína sprístupnená a sprejazdnená čo najskôr. Čaká sa tiež na zníženie hladiny toku Moravy, aby bolo možné pracovať aj na sprístupnení cesty smerom k Devínskemu jazeru.

Šéf miestnej samosprávy však zároveň žiada o trpezlivosť. Ubezpečuje, že všetkým záleží na tom, aby sa situácia v mestskej časti zlepšila a aby bolo možné čo najskôr odstrániť následky povodne. „Avšak odstraňovanie škôd si vyžaduje čas a pri jednotlivých krokoch prihliadame v prvom rade na bezpečnosť obyvateľov a príslušníkov záchranných zložiek,“ podotýka Krajčír.