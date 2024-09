Slovenskému zdravotníctvu hrozí podľa SaS kolaps, dôvodom má byť zásah vlády do rastu platov zdravotníkov

Slovenskému zdravotníctvu hrozí kolaps. Spôsobiť ho má predstavený konsolidačný balíček vlády Roberta Fica. Tvrdí to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS). Dôvodom je podľa liberálov pripravovaný zásah do valorizácie platov zdravotníkov. Vďaka tomuto kroku chce štát ušetriť 260 mil. eur. Zámer už schválila vláda, rozhodovať o ňom bude v skrátenom legislatívnom konaní parlament.

„Konsolidácia, o ktorej hovoríme, sa bude týkať aj zdravotníctva, Kamenického a Ficove kroky povedú ku kolapsu," vyhlásil poslanec SaS a tímlíder strany pre zdravotníctvo Tomáš Szalay. Ušetriť chcú pritom financie, ktoré mali byť určené na mzdy zdravotníkov. „Mysleli sme si, že zdravotníctvo bude prioritou tejto vlády, ale realita je iná, čakal by som, že v normálnom prostredí sa bude pani ministerka ozývať, ale nie, ona povedala, že to berie na vedomie a za svoj rezort nebojuje. Bez boja pustila 260 mil. eur," skonštatoval.

Tento krok bude mať podľa strany SaS tri zásadné dôsledky. Predovšetkým očakávajú zvýšený exodus slovenských zdravotníkov do zahraničia. Po druhé podľa liberálov narastú čakacie lehoty, keďže pomalší rast miezd bude znamenať aj nižšiu produktivitu práce. Zároveň je ale možné aj ďalšie zvýšenie už dnes vysokého doplatkového mechanizmu, teda že pacienti budú za zdravotnú starostlivosť platiť viac.

Zásadný problém vidia liberáli aj v súvislosti so sestrami. Tých už má dnes Slovensko akútny nedostatok. Aktuálne je platový rozdiel medzi sestrou na Slovensku a v Čechách na úrovni asi 500 eur. Ten bude podľa všetkého ďalej rásť a sestry budú aj naďalej odchádzať za najatraktívnejšími podmienkami do zahraničia. Liberáli pritom nemajú problém so samotným zrušením alebo úpravou platového automatu. Žiadajú však, aby zdroje ostali v systéme.