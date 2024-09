Slovensko uspelo v dlhoročnom spore so spoločnosťou Achmea, nemusí ju odškodniť

Priblížilo, že nemecký ústavný súd vydal uznesenie o neprípustnosti tejto sťažnosti takmer po šiestich rokoch od jej podania. Zverejnil ho 13. septembra. „Toto uznesenie o neprípustnosti, ktoré je v prospech SR a ktoré nepriamo potvrdzuje správnosť a ústavnosť rozhodnutia nemeckého najvyššieho súdu, ukončuje dlhoročný medzinárodný arbitrážny spor medzi spoločnosťou Achmea B.V. a Slovenskou republikou, ktorý sa začal ešte v roku 2008,“ skonštatoval rezort financií.

Na základe tohto uznesenia by zároveň mali byť ukončené súdne konania v Luxembursku. Slovensku by tak mali byť uvoľnené blokované finančné prostriedky vo výške 30 miliónov eur. „Súbežne so súdnym konaním v Nemecku sa Achmea B.V. snaží pred súdmi v Luxembursku zabezpečiť vykonanie arbitrážneho rozhodnutia, a to od roku 2012. Luxemburský súd zablokoval prostriedky Slovenskej republiky v sume 30 miliónov eur v prospech Achmea B.V. a neskôr rozhodol, že tieto prostriedky majú ostať blokované až do finálneho rozhodnutia o ústavnej sťažnosti v Nemecku,“ vysvetlilo ministerstvo.

Podotklo, že SR tak obhájila všetky arbitrážne spory, ktoré vznikli v súvislosti so zákazom zisku zdravotných poisťovní, ktorý vláda zaviedla v roku 2007. „Slovenská republika doteraz neprehrala žiadnu medzinárodnú investičnú arbitráž a patrí tak pri obrane na medzinárodnom investičnom fóre k najúspešnejším štátom vôbec,“ skonštatoval rezort.

Achmea podala žalobu na SR v roku 2008. Dôvodom bol zákaz zisku súkromných zdravotných poisťovní, ktorý bol údajne v rozpore s bilaterálnou investičnou dohodou. Arbitrážny tribunál vydal v roku 2012 rozsudok, v ktorom konštatoval porušenie tejto medzinárodnej zmluvy zo strany Slovenska. Voči rozhodnutiu sa SR odvolala.

V marci 2018 rozhodol Súdny dvor Európskej únie v tejto súvislosti v prospech Slovenska. Na základe toho nemecký najvyšší súd v októbri 2018 zrušil pôvodné arbitrážne rozhodnutie proti SR. Achmea sa následne v decembri 2018 obrátila so sťažnosťou na nemecký ústavný súd. Okrem iného namietala, že porušil jej základné právo vykonávať podnikanie, právo na účinnú právnu ochranu a povinnosť nemeckého najvyššieho súdu obrátiť sa opäť na Súdny dvor EÚ. Tvrdila tiež, že súdny dvor v rozsudku prekročil svoje právomoci a porušil ústavnú identitu Nemecka.