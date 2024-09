Zomrela slávna žeriavnička Cingeľová. Postavila sa mocným, žalovala košické železiarne a bojovala za lepšie pracovné podmienky

Verejnosť si Zuzanu Cingeľovú pamätá ako bojovníčku za lepšie pracovné podmienky v košických železiarňach. Pred niekoľkými rokmi sa stala známou tým, že držala hladovku pred závodom a pochodovala do Bratislavy. Zomrela vo veku 71 rokov v rodnej Strede nad Bodrogom.

Oceliarne žeriavničku prepustili po tom, čo Cingeľová niekoľko dní pred podnikom držala hladovku. Chcela tak upozorniť na údajné porušovanie bezpečnosti práce v závode.

U.S. Steel jej však následne zabránil nastúpiť na smenu a žiadal od nej lekársky doklad o práceschopnosti, ktorý žeriavnička nezískala a tvrdila, že zamestnávateľ zabránil jej lekárskemu vyšetreniu.

Cingeľová najprv držala hladovku pred závodom a pred Ústavným súdom v Košiciach. Neskôr v roku 2004 so skupinou sympatizantov pešo prišli do Bratislavy, kde stanovali pred Úradom vlády. Hladovku neprerušila ani pre pohreb svojej matky. „Prežívam strašne veľký žiaľ, s protestom však nemôžem prestať, lebo pred peším pochodom mi povedala, že keby bola zdravá, išla by s nami,“ povedala vtedy Cingeľová.

Prijali ju dokonca aj slovenskí europoslanci v Bruseli.

Dlho sa s americkými majiteľmi oceliarní súdila. Súd doteraz právoplatne nerozhodol.