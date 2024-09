Konsolidačný balík bude boj: SNS útočí na Hlas. Trucpodnik či zastierací manéver? Prichádza skúška koalície

Nie je žiadnym tajomstvom, že spor medzi Hlasom a SNS trvá prakticky od vzniku vlády. Kým doteraz útočilo najmä SNS, po odvolaní lídra Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady SR (NR SR) vystrčil rožky aj Hlas. Nehlasujúci trojicu poslancov SNS okamžite skritizovala. Deň na to znova pripomenula, že ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas) dostáva na svoj rezort miliardy, no výsledky nevidno. Odpútava koalícia konfliktami a zástupnými témami pozornosť od dôsledkov konsolidácie alebo bude spor ešte viac eskalovať?

Huliak a Danko: Na Dolinkovú budeme tlačiť. Chceme od Hlasu počuť, ako ďalej Video Zdroj: ta3, Pravda

SNS plánuje na Dolinkovú tlačiť. Dôvodom je podľa lídra SNS Andreja Danka to, že z rezortu zdravotníctva sa stala jama levova, v ktorej miznú miliardy.

V Dolinkovej rezorte miznú peniaze

Balík konsolidačných opatrení mal znamenať zmiernenie vzťahov medzi koaličnými lídrami. Strana Andreja Danka však deň po jeho oznámení znova zaútočila na politikov Hlasu. Líder SNS zvolal tlačovú konferenciu, počas ktorej ostro kritizoval podpredsedníčku Hlasu a ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú. Poslanec za SNS Rudolf Huliak totiž uviedol, že na ministerstve zdravotníctva sú nesplatené faktúry na miliardu eur. Európska únia (EÚ) má preto na Slovensko podľa neho uvaliť „infrindžment 50-tisíc denne“. Naraža tým na vyšetrovania, ktoré Európska komisia (EK) začala v marci roku 2016 na základe sťažnosti. EK sa na Súdny dvor obrátila z dôvodu výrazných oneskorení verejných nemocníc s platbami ich dodávateľom.

Reakcie ministerky Dolinkovej na nesplatené faktúry, na vládu predloží kompletný materiál Video Zdroj: Pravda

Nejde však len o dva a pol roka starú záležitosť, ako prízvukoval Huliak. Spor sa ťahá už od roku 2015, teda v čase, keď bola pri moci druhá jednofarebná vláda premiéra Roberta Fica (Smer). „Infrindžment v tejto veci už beží a celé to skončilo na súde,“ uviedla pre Pravdu Ingrid Ludviková, vedúca tlačového tímu Zastúpenia EK na Slovensku. Súdny dvor EÚ v Luxemburgu 19. septembra rozhodol, že Slovenská republika je povinná nahradiť trovy konania, pričom žiadna pokuta zatiaľ uložená nebola.

„Teraz budeme aj my tlačiť na ministerku Dolinkovú, aby prebrala zodpovednosť a označila človeka zodpovedného za nesplatené faktúry dva a pol roka spätne po splatnosti,“ dodal Huliak. Danko pripomenul, že vo svojich rezortoch SNS zodpovedne dozerá na to, kam idú peniaze a padajú aj trestné oznámenia. „Pani Dolinková sa musí veľmi rýchlo prebrať, pretože za čias Druckera bol rozpočet štyri miliardy a dnes už nestačí pomaly deväť miliárd a povedzte mi, či ste spokojnejší v nemocniciach, či vidíte väčšiu kvalitu zdravotnej starostlivosti, či vidíte výstavbu nemocníc,“ hovoril Danko.

„Zo zdravotníctva sa stala jedna jama levová. Keď nepríde niekto do rezortu zdravotníctva, tak môže slovenskú ekonomiku stiahnuť pod vodu,“ uviedol. Vysoký rozpočet pre rezort kritizoval aj minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS). „Potrebujeme počuť od kolegov z Hlasu, ako ďalej s týmto rezortom, lebo zdravotníctvo je ťažký prúser. Idú tam peniaze, strácajú sa a nemá to hlavu ani pätu. Nečudujem sa výhradám obyvateľov. Chcem im povedať, že štát do zdravotníctva peniaze leje, len sa musíme pozrieť, kde sa strácajú, na to si pani Dolinková musí vyhrnúť rukávy,“ dodal.

Ministerka Dolinková v reakcii pre Pravdu uviedla, že ide o dlhodobo systematicky neriešený problém. „Nové vedenie ministerstva zdravotníctva od svojho nástupu, teda od októbra minulého roka intenzívne rokuje spolu aj s rezortmi spravodlivosti a financií ohľadom riešenia tejto problematiky. Už na najbližšie rokovanie vlády predložíme materiál, ktorý bude komplexnou analýzou a bude obsahovať aj alternatívne návrhy a opatrenia na riešenie vzniknutej situácie,“ povedala. Na to, ako vníma kritiku SNS, nereagovala.

SNS neprešlo všetko

Za pokračujúcim nátlakom na Hlas však nie je len malá „vzbura“ troch poslancov Hlasu. Konsolidačným balíčkom totiž utrpeli aj požiadavky SNS. Danko sa vzdal diaľničných známok zadarmo, poslanec Roman Michelko kritizoval daň na knihy a koalícia presunula viacero kontroverzných návrhov z dielne SNS vrátane zákazu propagácie LGBTI+ a ďalších ideológií na školách, s čím nesúhlasím minister školstva Tomáš Drucker (Hlas), na októbrovú schôdzu.

„Moja téma je zrušiť diaľničné známy. Som presvedčený, že je to totálna blbosť, kým diaľnice nie sú postavené,“ reagoval Danko. Dodal však, že sa dozvedel, že výšku ceny diaľničnej známy stanovuje smernica EÚ. „Je to pre mňa nová informácia,“ povedal.

Navzdory kritike vyjadril jasnú podporu klubu SNS, čo sa týka vládou prijatých opatrení. „Napriek tomu, že máme niekoľko výhrad, sme jednotní v tom, že si nemôžeme dovoliť zlyhanie pri tvorbe štátneho rozpočtu ani rozbitie vládnej koalície a tomu podriaďujeme hlavný záujem – dohodu o konsolidácii,“ reagoval Danko, ktorého cieľom je, aby budúci rok nerástla cena energií pre domácnosti, stabilizácia cien hypoték či ustráženie cien plynu.

Okrem toho chcú aj naďalej tlačiť na nárast minimálnych dôchodkov, ktoré si SNS dalo ako podmienku podpory zákona z dielne ministra práce Erika Tomáša (Hlas), ktorým sa má zvyšovať minimálna mzda. Oba zákony koalícia po dohode odsunula na októbrovú schôdzu. Pri konsolidačnom balíku SNS prekvapil nárast DPH z 10 na 23 percent aj pri knihách. Michelko to zatiaľ považuje za otvorenú vec.

Michelko z SNS: Knihy číta najmä stredná trieda, nie tí, čo nosia zlaté reťaze Video Zdroj: TV Pravda

Poslanec SNS zároveň pripravuje podklady, aby mala SNS počas rokovaní argumenty pre ministra financií Ladislava Kamenického (Smer). „Uvedomujem si, že prínosy pre štátny rozpočet a negatívne dopady musia byť v nejakej prijateľnej miere, no obávam sa, že v tejto veci by to tak celkom nebolo. Budeme preto hľadať spôsob, aby sme zachránili konsolidáciu, ale aby sme s vaničkou nevyliali aj dieťa,“ povedal Michelko. Minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi nakoniec prehodnotil aj zvyšovanie DPH pre gastro a priplatiť si budeme miesto toho musieť za ubytovacie služby.

Bude SNS okrem kníh požadovať úpravu ďalších opatrení? „Nedá sa to celé zvaliť. Pri knihách sa bavíme o tom, kto je tým trpiteľom,“ hovoril Danko. „Aj pri knihách sú biznismeni, ktorí ovládajú trh. Určite nemáme chuť pomáhať oligarchom, ktorí zarábajú na predaji kníh,“ dodal.

‚Trucpodnikʻ a politické tance

Napriek tomu, že SNS garantuje jednotu koalície, zjavne to neznamená, že prestane mať s Hlasom problém. „Vyjadrenia predstaviteľov poslaneckého klubu SNS na adresu ministerstva zdravotníctva vnímam ako politicky účelovú komunikáciu vedenú proti strane Hlas. Andrej Danko sa rozhodol pokračovať v konfrontačnej línii proti Hlasu, lebo sa nezmieril s tým, že mu táto strana neprenechala kreslo predsedu parlamentu,“ zhodnotil pre Pravdu politológ z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Miroslav Řádek.

Kamenický, Drucker a Taraba o konsolidačnom balíčku Video Zdroj: ta3

„Do zdravotníctva ide mnoho peňazí, ktoré sa tam skutočne mnohokrát strácajú ako voda z prasknutého potrubia,“ uviedol pre Pravdu politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner. SNS podľa neho správne poukazuje na to, že je to potrebné napraviť. „Hlavným zámerom SNS je, aby sa presmerované či ušetrené peniaze presunuli do portfólia SNS, na ich projekty,“ myslí si.

Dankom kritizovaná Dolinková bude znova čeliť odvolávaniu, no koalícia ho odsunula až na koniec aktuálnej schôdze. Zatiaľ najväčším problémom bolo kolabujúce kardiocentrum v Trenčíne, čo však Dolinková odmieta. Je však málo pravdepodobné, že by SNS takéto odvolávanie podporilo. Podľa Řádeka by šlo o porušenie koaličnej zmluvy. „Predpokladám, že národniari budú viesť pri tomto bode svoje ‚politické tanceʻ,“ hovorí.

Cirner si myslí, že vo výhradách voči hlasáckym ministrom bude SNS pokračovať. „Umývajú si tak ruky nad problémami v zdravotníctve a školstve tým, že kritizujú koaličných partnerov. Možno jeden, dvaja poslanci za SNS pri hlasovaní o Dolinkovej nebudú, ale urobia to tak, aby nebola odvolaná,“ uviedol. Podobne, ako traja poslanci Hlasu, ktorí nehlasovali za odvolanie Šimečku, no výsledok neohrozili.

Marián Viskupič (SaS) o zvýšení ceny diaľničnej známky Video Zdroj: TV Pravda

Konflikt v koalícii sa však môže podľa trenčianskeho politológa hrotiť pri hlasovaniach v parlamente. „Napr. pri niektorých návrhoch zákonov alebo noviel od ministrov z Hlasu sa poslanci SNS zdržia alebo v krajnom prípade budú hlasovať proti. V takom prípade bude musieť veci riešiť koaličná rada,“ uviedol. Problémy predpokladá aj Cirner. „Konsolidácia bude nepopulárna a môže SNS ukrojiť z aj tak nízkych preferencií,“ ozrejmil.

SNS tlak stupňuje napriek tomu, že post šéfa NR SR zrejme nedostanú. Aký to má zmysel? „SNS na poste predsedu NR SR trucovito trvá a nie je ochotná sa s koaličnými partnermi dohodnúť inak. Stupňovanie tlaku zo strany SNS viac pripomína ‚trucpodnikʻ,“ hovorí Řádek. „Je to boj o voliča, aby voličov Hlasu nekradol len Smer, prípadne opozícia, niečo by si chcela uchmatnúť aj SNS,“ konštatuje Cirner.

Či ide skutočne o veľký konflikt, alebo len o zastierací manéver, aby koalícia odpútala zástupnými témami pozornosť od dôsledkov konsolidácie, sa ukáže neskôr. „Už od prvých týždňov novej vlády bolo zrejmé, že toto volebné obdobie nebude žiadnou érou nudnej parlamentnej politiky ani zmierenia. Robert Fico pre svoj politický život potrebuje politický konflikt a pritom mu sekundujú ďalší predstavitelia súčasnej vlády ako Andrej Danko a Tomáš Taraba,“ dodáva Řádek. „Uvidíme ako budú koaliční poslanci reagovať v parlamente na predložené konsolidačné návrhy, to bude vážna skúška súdržnosti koalície,“ skonštatoval Cirner.