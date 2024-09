Šimečka v Ide o pravdu: Rokovať s Hlasom po voľbách malo zmysel. Bez predsedu NR SR vyzeráme ako banánová republika

S koaličným konsolidačným balíčkom príde drahota, my to nemôžeme podporiť, hovorí šéf Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Podľa neho určite "neísť cez DPH, ktorá sa dotkne každého".

Pozrite si diskusiu Petra Bielika a Michala Šimečku v relácii Ide o pravdu Video

Dane pre bohatých či dane z externalít – podľa Šimečku sú lepšie spôsoby, ako zdvihnúť základnú sadzbu DPH, s čím počíta konsolidačný balíček. To zdvihne všetko a všetkým, tvrdí. Pripomenul, že PS bolo proti Matovičovmu rodinnému balíčku (v minulom parlamente vystupoval v mene PS poslanec Tomáš Valášek, pôvodne zvolený za stranu Za ľudí). Trinásty dôchodok, rodičovský dôchodok – „my sme nehlasovali za, my sme to nepodporili, nie preto, lebo by sme nechceli dôchodcom dožičiť, ale preto lebo na to jednoducho nemáme ako ekonomika, ako štát“.

Ideálne by bolo, aby konsolidácia bola sociálna a zároveň nedusila ekonomický rast, čo podľa Šimečku navrhované opatrenia nespĺňajú.

Šimečka sa vrátil aj k povolebným rokovaniam so stranou Hlas. „Stojím si za tým, že to malo zmysel, pokúsiť sa, aby nevznikla vláda Roberta Fica, už iba preto, že vidíme, čo pácha na Slovensku“. „Dnes po tých skúsenostiach s Hlasom už si hovorím, že asi je to do budúcna už pasé,“ dodal.

Dnes vidí Hlas ako stranu, ktorá sa „zakaždým podvolí premiérovi Ficovi, trojpercentná SNS si s ňou vytiera podlahu“, takže podľa svojich slov nemá o nej ilúzie.

Čo hovorí Michal Šimečka na to, že ho koalícia odvolala z postu podpredsedu NR SR? Ponúkne PS ďalšieho kandidáta na uvoľnené miesto? Ako vidí situáciu v parlamente? Prečo podávajú toľko návrhov na odvolávanie ministrov? Pozrite si reláciu Ide o pravdu.