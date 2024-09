Rezort vnútra začal vydávať nové pasy s čipom novej generácie. Sú hodné 21. storočia, tvrdí Šutaj Eštok

Minister Šutaj Eštok o dizajne nových cestovných pasov Video Zdroj: TV Pravda

„Myslím si, že tento dizajn nových moderných slovenských pasov je hodný 21. storočia. Čo je najdôležitejšie, je k dispozícii pre ľudí a nebude hroziť stav, aký tu v lete bol, že by tu niekto nedostal svoj cestovný doklad v zákonom stanovenej lehote,“ vyhlásil Šutaj Eštok.

Súčasťou nového cestovného pasu je podľa generálneho riaditeľa sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti rezortu vnútra Martina Hrachalu čip novej generácie či mikrotlač. Niektoré prvky sú zároveň viditeľné iba pod UV svetlom. Medzi prvky patrí aj reliéfna tlač na obale dokladu.

Hrachala si myslí, že falšovanie pasov bude zložitejšie aj vďaka tomu, že každá dvojstrana má vlastný dizajn. Sú na nej vyobrazené všetky krajské mestá a osem slovenských kultúrnych pamiatok zo zoznamu UNESCO. Nový pas podľa neho pripravovali najmä interní zamestnanci rezortu.

Štátny tajomník rezortu vnútra Patrik Krauspe dodal, že rezort by chcel v krátkom čase pripraviť aj nový dizajn pre občianske preukazy. Ministerstvo podľa neho v najbližších dňoch očakáva dodanie nových zariadení na personalizáciu dokladov. Linku by chcel rezort inštalovať v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. V budúcnosti by k nej malo pribudnúť aj záložné pracovisko v Banskej Bystrici.

Minister Šutaj Eštok predstavil nové cestovné doklady (celá tlačová konferencia) Video Zdroj: TV Pravda