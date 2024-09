Seniorka z Prievidze hodila podvodníkom z balkóna 100-tisíc eur v igelitke

Ako uviedla polícia na sociálnej sieti, 62-ročnú seniorku z Prievidze kontaktoval neznámy páchateľ prostredníctvom mobilného telefónu. Oslovil ju „starká“, čo ju presvedčilo, že volá jej vnuk.

Páchateľ jej povedal, že spolu s matkou potrebujú veľkú sumu peňazí, pretože si niečo kúpili a musia do siedmich minút vložiť peniaze do banky. Navrhol jej, aby všetky peniaze, ktoré má doma, vložila do igelitovej tašky, čo seniorka počas hovoru aj urobila, priblížila polícia.

Žena následne vložila do tašky 100-tisíc eur, z toho približne 50-tisíc boli jej úspory a približne 50-tisíc úspory jej dcéry.

Páchateľ následne seniorke povedal, aby vyšla na balkón a zakričala meno Milan. V tom momente pribehol druhý páchateľ pod balkón a seniorka mu vyhodila tašku s peniazmi. Neznámy páchateľ tašku vzal a odišiel na neznáme miesto, doplnila polícia.

Polícia v tejto súvislosti opäť varovala občanov pred podvodníkmi a podvodným správaním, pričom odporúča spôsoby, ako minimalizovať opakovanie sa podobných prípadov.

„Vždy si overte, či skutočnosti uvádzané v telefonickom rozhovore s neznámou osobou sú založené na pravde. V žiadnom prípade neverte neznámym osobám, aj keď majú o vás a vašich blízkych podrobné informácie,“ radí polícia.

Dopĺňa, že „v prípade akýchkoľvek pochybností si overte informácie u svojich príbuzných alebo okamžite informujte políciu na tiesňovej linke 158, ktorá preverí vám podané informácie a zabezpečí všetko potrebné, aby nedošlo k takémuto protiprávnemu konaniu,“ pokračuje ďalej polícia.

Polícia zároveň žiada verejnosť, aby informovala svojich rodičov, starých rodičov, známych, o častých praktikách podvodníkov a aby si v takýchto prípadoch najprv preverili informácie u príbuzných alebo aby ihneď informovali políciu.