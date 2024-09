Nevídané, aby premiér nedokázal zjednať nápravu. KDH apeluje na Fica, aby pre Dolinkovú konal

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) apeluje na premiéra Roberta Fica (Smer), aby prevzal zodpovednosť za rezort zdravotníctva. Podľa podpredsedu hnutia Viliama Karasa je rezort bez reálneho riadenia a vízie a je ohrozené ústavné právo občanov na poskytovanie dostupnej zdravotnej starostlivosti. Uviedol to v sobotu po skončení celoslovenskej rady KDH v Košiciach.

„V posledných dňoch sledujeme škandalóznu situáciu, keď premiér kritizuje a komentuje odhalenia v rezorte svojho ministra, konkrétne ministerky Dolinkovej (Hlas). To je nevídané, neslýchané, nikde nevidené, aby premiér, ktorý má priamu kompetenciu a právomoc, nedokázal zjednať nápravu v rezorte,“ uviedol Karas.

Zvláda Zuzana Dolinková svoju funkciu ministerky zdravotníctva? Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas) podľa opozičného KDH nezvláda svoju funkciu. Hnutie chce preto iniciovať politický dialóg s opozičnými stranami k návrhu na jej odvolanie. Áno Nie Neviem posúdiť Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie 67,5% Áno 23,5% Neviem posúdiť 9,0%

Rada KDH prijala aj uznesenie ku konsolidačným opatreniam, v ktorom trvá na zachovaní súčasnej výšky daňového bonusu na deti a je proti zrušeniu rodičovského dôchodku. Vláda podľa ekonomického experta KDH Jozefa Hajka nesmie cynicky prenášať záťaž konsolidácie výlučne na plecia občanov, samospráv a podnikateľov.

Ministerka Dolinková by mala odvolať z funkcie riaditeľa nemocnice v Trenčíne, tvrdí poslanec KDH Stachura Video

„Zásadne nesúhlasíme, aby vláda konsolidačné opatrenia prenášala v 95 percentách na nás občanov a len päť percent na vlastné úspory. Namiesto toho, aby šetrila primárne na sebe práve tých 95 percent,“ upozornil Hajko s tým, že zrušenie prorodinných opatrení narúša systém medzigeneračnej solidarity a ohrozuje budúci populačný vývoj na Slovensku.

Poslanec KDH a člen predsedníctva Ján Horecký predstavil uznesenie rady k ochrane života, ktoré navrhuje vytvoriť grantovú schému na podporu organizácií pomáhajúcich tehotným matkám v núdzi. Europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH) vyzvala slovenskú vládu na okamžitú pomoc povodňami zasiahnutým regiónom s využitím domácich aj európskych nástrojov a varovala pred ekonomickými rizikami spolupráce s Čínou. „Budem sa pýtať aj eurokomisára Maroša Šefčoviča, či dokáže tlačiť na slovenskú vládu, ktorá si podáva kľučky v komunistickej Číne, ktorá je veľkou hrozbou práve pre našu ekonomickú bezpečnosť,“ uviedla Lexmann.

Čítajte viac Fico kritizoval Dolinkovú: Za zdravotníctvo nesie zodpovednosť ministerka, musí prísť s opatreniami

Celoslovenská rada KDH rokovala aj o aktuálnej situácii v hnutí a o ochrane života. „Rokovanie celoslovenskej rady je dôležité pre fungovanie a činnosť KDH. Sme štandardná politická strana so štruktúrami, ktoré sa aktívne zapájajú do činnosti hnutia. Rada sa dnes uzniesla na niekoľkých dôležitých bodoch a vyzvala vládu SR, aby poskytovala potrebnú pomoc tehotným ženám. Je to DNA kresťanských demokratov,“ vyhlásil predseda KDH Milan Majerský.

Baláž: Keď vládne nejaká strana, nemôže tempo diktovať opozícia Video

Predseda KDH zdôraznil, že sila hnutia je v regiónoch a hovorili aj o spojených voľbách, „aby sme boli pripravení v dostatočnom predstihu. Sme tímová strana a ja sám som tímový hráč. Zásluhou celého tímu sa KDH dostalo opäť po rokoch do NR SR,“ dodal Majerský.