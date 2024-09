Padne prvá ministerka? Danko stupňuje tlak: Rázny je aj Fico, beží jej jedna z posledných šancí. Dolinková: Odmietam klamstvá šéfa SNS

Danko ku kritike Dolinkovej: Už keď je rázny aj premiér, myslím si, že jej beží jedna z posledných šancí Video Zdroj: TV Pravda

Danko kritizoval v relácii ta3 okrem Dolinkovej aj ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas).

Keď je rázny aj Fico, je to jedna z posledných šancí

Či je na programe dňa výmena ministrov, to je podľa Danka otázka na premiéra. „Keď zdravotníctvu pomaly nestačí deväť miliárd a súkromníci budujú svoje súkromné nemocnice a štátne chátrajú. Pamätáte si vtedy to obdobie, kedy Pellegrini začal, že fotiť plesne a nič sa nezmenilo,“ povedal novinárom. „Takže je to v rukách premiéra, ale už aj premiér bol v piatok dôrazný. A už keď je aj premiér dôrazný, tak si myslím, že jedna z posledných šancí, aby začala makať, beží,“ reagoval. Zdôraznil, že na Slovensku si ministrov vyberá premiér. „Bez ohľadu na koaličnú zmluvu a môže ministra odvolať,“ uviedol.

Fico kritizoval Dolinkovú: Ak to nezvládne ministerka, bude to musieť zvládnuť niekto iný Video Zdroj: ta3

Podľa lídra SNS sa už Fico medzi štyrmi očami rozpráva s ministerkou Dolinkovou aj s lídrom Hlasu Matúšom Šutajom Eštokom. „Keď už verejne zaznievajú nejaké veci, tak je to asi prúser. Najmä toto obdobie jedného roka čo počúvame o VšZP. Neustále len požiadavky,“ uviedol. „Nech už si konečne sadne minister so súkromným sektorom, nech povedia, ktoré štátne nemocnice budeme budovať, ktoré zavrieme, ale nech sa ľudia dostanú čo najrýchlejšie na ošetrenie alebo na operáciu,“ uviedol.

Valášek (PS) ku koaličným sporom: Podľa slov Fica a Danka to má Dolinková zrátané Video Zdroj: TV Pravda

Najprv bol podľa Danka problém s platmi doktorov, ktoré sa nakoniec zdvihli, dnes sú to ďalšie problémy. „Máme tu farmalobby. Veľa doktorov, ktorí ráno pracujú v štátnej nemocnici, poobede v súkromnej ordinácii a cez leto ešte zbehnú na Miami s farmaceutickou firmou. To sa musí zmeniť,“ dodal.

Dolinková: Ohradzujem sa voči Dankovým klamstvám

Dolinková reagovala na Dankove slová na sociálnej sieti. „Dôrazne sa ohradzujem voči klamstvám, ktoré v relácii V politike v televízii ta3 uviedol predseda SNS Andrej Danko. Pán predseda má zjavne absolútne skreslené a čiastkové informácie ohľadom fungovania rezortu zdravotníctva, ktorému, žiaľ, nerozumie,“ napísala.

Danko v relácii mimo iného povedal, že minister financií Ladislav Kamenický sa nevie dostať do účtovných dokladov VšZP. „Tvrdenie je nepravdivé, nakoľko na návrh ministerstva zdravotníctva má ministerstvo financií pozíciu člena v Dozornej rade VšZP,“ argumentuje šéfka zdravotníctva. „Rovnako scestné je jeho tvrdenie so situáciou okolo nemocnice Bory, ktorá je už dva roky v prevádzke, či novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave, nakoľko rezort kontinuálne pokračuje v príprave materiálov na jej výstavbu vo vládou schválenej lokalite Ružinov,“ pokračuje.

„Je poľutovania hodné, že mylné a klamlivé informácie prichádzajú od koaličného partnera. Opakovane deklarujem, že som kedykoľvek pripravená pánovi Dankovi vysvetliť, čo je pravda a čo lož. Na dialóg treba však minimálne dvoch a súčasne treba aj počúvať relevantné argumenty, nielen zaujaté klamstvá a polopravdy od tých, ktorí nie sú vo vedení rezortu zdravotníctva,“ dodala ministerka Dolinková. Líder Hlasu Matúš Šutaj Eštok reagoval, že koalícia je taká silná, ako jej najslabší článok. „Verím, že Andrej Danko si uvedomí, kto tým slabým článkom je a v diskusných reláciách sa v budúcnosti vyhne svojim mylným domnienkam a podrývaniu stability celej koalície,“ uviedol.

K tvrdeniam Danka sa vyjadril aj minister práce Erik Tomáš (Hlas). „Andrej Danko dnes krivo klamal. Rezort práce, ani ja osobne, sme v aktuálnom konsolidačnom balíčku neiniciovali zmenu rodičovského dôchodku. Išlo o návrh koaličného konsolidačného tímu, v ktorom mala nominanta aj SNS. Andrej Danko teda v rozpore so svojimi predchádzajúcimi postojmi súhlasil nielen s výrazným znížením rodičovského dôchodku, ale zároveň aj s obrovským vyzbrojovaním armády za stovky miliónov eur. Ja ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny som s tým nesúhlasil, o čom sa v koalícii vie,“ reagoval minister.

Fico: Zodpovednosť nesie Dolinková

Premiér Fico sa doteraz na adresu ministerky priamo nevyjadroval. Situácia sa však zmenila v piatok, teda už po oznámení konsolidačného balíka. Dolinková podľa neho nesie plnú zodpovednosť za zdravotníctvo a musí prísť s ozdravnými opatreniami. Fico si bez toho nevie predstaviť, žeby sa do slovenského zdravotníctva liali ďalšie peniaze. Reagoval tak na kritiku navrhnutých konsolidačných opatrení zo strany zdravotníkov. „Vyzývam partnerov, odborárov a ďalších v nemocniciach na normálny konštruktívny dialóg, ale nie, že rovno budú búchať na dvere mne, tam majú ministerku zdravotníctva, tam sa musia dohodnúť. Ak to ministerka zdravotníctva nezvládne, bude to musieť zvládnuť niekto iný,“ skonštatoval Fico.

Dolinková sa podľa jeho slov musí tejto téme venovať od rána do večera. Deklaruje, že si váži prácu zdravotníkov, ale veci sa musia riešiť v normálnom sociálnom dialógu. Vydieranie nie je cesta. Fico poukázal na to, že v roku 2010, keď bol predseda vlády, bol objem zdrojov v slovenskom zdravotníctve štyri miliardy eur a v súčasnosti je to 8,5 miliardy eur. „My sa pýtame, dokedy budeme nalievať peniaze do zdravotníctva, pokiaľ tam stále nevidíme nejaký efekt,“ vyhlásil s tým, že toto je otázka pre ministerku zdravotníctva.

„Ministerka zdravotníctva musí povedať, čo ide robiť, nemôže chodiť a hovoriť len dookola to isté – dajte, dajte a dajte. Niekto musí prísť a povedať, poďme urobiť reálne opatrenia, ktoré budú šetriace,“ povedal premiér. Ako podotkol, Dolinková musí ponúknuť realistický plán fungovania zdravotníctva. Konsolidačné opatrenia v zdravotníctve, ktoré tento týždeň predstavila vláda kritizujú zástupcovia nemocníc, nemocničných i ambulantných lekárov či zástupcovia sestier.

Taktiež Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov či Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED. Upozorňujú, že opatrenia spôsobia odlev odborníkov a kolaps systému a vyzývajú vládu, aby od nich upustila. Lekárske odborové združenie navyše začalo v nemocniciach zo zbieraním výpovedí z nadčasov a upozornilo, že je pripravené podniknúť ďalšie kroky. Ministerka zdravotníctva Dolinková v reakcii na kritiku uviedla, že konsolidácia verejných financií sa vôbec nemala dotknúť už dnes dosť skúšaného zdravotníctva. Zároveň deklarovala, že ministerstvo robí opatrenia na zefektívnenie manažmentu.