Danko a Tomáš sa do seba pustili pre znižovanie dôchodkov. Ak k nemu dochádza, zodpovedný je minister práce, tvrdí SNS

Ak dochádza k znižovaniu dôchodkov, zodpovedný je minister práce Erik Tomáš (Hlas). Uviedla to Slovenská národná strana (SNS), ktorá súčasne vyzvala ministra, aby neklamal vo veci rodičovského dôchodku a zbrojenia.

Ako strana pripomenula, Tomáš ich obvinil, že sú zodpovední za súhlas so zbrojením a znížením rodičovského dôchodku. „Ak dochádza k zníženiu dôchodkov, tak je plne zodpovedný za zníženie rodičovského dôchodku on a nikto iný. Ak si Tomáš nevšimol, v tejto vláde ministerstvo obrany nemá na starosti SNS,“ vyhlásila strana.

Ako SNS pripomenula, v decembri minulého roka Tomáš opakovanie hovoril o zrušení rodičovského dôchodku. „Chápeme, že je táto téma pre neho citlivá, ale ak by mu skutočne záležalo na zachovaní rodičovského dôchodku, tak by konal inak ako doteraz,“ zdôraznili národniari a uzavreli s tým, že sú pripravení podporiť štátny rozpočet, no predstavitelia politických strán si musia uvedomiť, za ktoré rezorty zodpovedajú.

Minister práce sa v nedeľu 22. septembra vyjadril, že predseda SNS Andrej Danko klamal v diskusnej relácii TA3 V politike. Danko sa vyjadril, že Tomáš si tvrdohlavo presadil trinásty dôchodok a tlačí na zrušenie rodičovského príspevku. Tomáš sa však vyjadril, že rezort práce a ani on sám neinicioval v aktuálnom konsolidačnom balíčku zmenu rodičovského dôchodku. „Išlo o návrh koaličného konsolidačného tímu, v ktorom mala nominanta aj SNS,“ uviedol minister práce a doplnil, že Danko v rozpore so svojimi predošlými postojmi súhlasil s výrazným znížením rodičovského dôchodku a tiež s veľkým vyzbrojovaním armády za stovky miliónov eur. „Ja ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny som s tým nesúhlasil, o čom sa v koalícii vie,“ uzavrel Tomáš.