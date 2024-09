Fico pozval k sebe lídrov opozičných strán. Chce hovoriť o konsolidácii

Budem sa biť, ale nie tak, aby padol Robert Fico, uviedol Danko ku konsolidácii Video

„Vyslovujem presvedčenie, že konsolidácia verejných financií je nevyhnutnosťou, na ktorej sa zhodnú nielen všetky parlamentné politické strany, ale aj sociálni partneri. Na druhej strane s plnou vážnosťou vnímam, že na obsah konsolidácie existujú rozdielne názory a Vaša strana patrí medzi kritických oponentov,“ napísal premiér vo zverejnenej pozvánke.

S predstaviteľmi opozície sa Fico chce stretnúť v utorok 24. septembra o 9:30 hod.

V pozvánke premiér zdôraznil potrebu konsolidácie verejných financií, dodal ale, že vníma, že na túto tému jestvujú rôzne názory. „Vláda SR je pripravená zvážiť akékoľvek konštruktívne návrhy týkajúce sa konsolidácie, a to za predpokladu, že konsolidácia bude viesť k plánovaným fiškálnym cieľom. Opätovne zdôrazňujem, že výška deficitu či verejného dlhu sú pre súčasnú vládu iba finančné nástroje a majú len slúžiť na plnenie schváleného Programového vyhlásenia vlády,“ píše sa v pozvánke.

V pozvánke sa ďalej uvádza, že termín rokovania zohľadňuje povinnosti opozičných lídrov v Národnej rade SR, ako aj to, že vládny kabinet by uvítal čo najskoršie prerokovanie konsolidačných opatrení v orgánoch NR SR. Rokovanie by podľa predsedu vlády Fica malo vytvoriť priestor na odprezentovanie odlišných návrhov na to, ako dosiahnuť potrebnú úsporu verejných financií.

Vládne strany sa dohodli na konsolidačnom balíku v hodnote 2,6 až 2,7 miliardy eur v snahe zlepšiť kondíciu verejných financií. Opatrenia zahŕňajú napríklad vyššiu základnú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH), ďalej zníženie DPH na potraviny, zavedenie novej dane z finančných transakcií a zvýšenie sadzby dane z príjmov právnických osôb pre väčšie firmy. Opozícia návrh opatrenia kritizovala.