Spor sa vyostruje. Koalícia má trhliny, je ohrozená? Už to nie je len o Hlase a SNS. Politológ: Na ťahu je Fico

Minister práce Tomáš vyzýva Fica, aby urobil v koalícii poriadok Video Zdroj: TASR

Minister práce uviedol, že Danko sa tak správa len preto, lebo je urazený, že nedostal post šéfa Národnej rady SR (NR SR). Tomáša prekvapili Dankove slová o rozbití koalície. Líder SNS sa hájil, že tvár stratiť nechce, no vládu nepoloží. Ak sa však podľa ministra práce nebudú dodržiavať pravidlá koaličnej zmluvy a programového vyhlásenia vlády, znova zopakoval, aký zmysel koalícia má. Podľa politológov je teraz na ťahu Fico.

Urazený Danko chce funkciu

Ministrovi Tomášovi prekážalo, že líder SNS cez víkend „krivo klamal“. Zopakoval, že rezort práce neinicioval zmenu rodičovského dôchodku, so zmenou totiž prišiel konsolidačný koaličný tím. „Aj SNS, konkrétne v zastúpení pána Tarabu, čiže aj pán Andrej Danko, súhlasila s úpravou rodičovského dôchodku,“ uviedol. Už pred rokom sa podľa neho k dôchodku vyjadrili všetci, ktorí mali a považovali ho podľa Tomáša za diskriminačný.

Danko reaguje na ministra Tomáša: Sú to túpé klamstvá, žasnem z reakcií Hlasu Video Zdroj: ta3

Podľa neho bol vtedy Danko jediný, kto zmenu rodičovského dôchodku zablokoval a teraz so zmenou súhlasí. Ministrovi prekáža aj spochybnenie 13. dôchodku a zákona o minimálnej mzde, pričom oba sú v programovom vyhlásení vlády (PVV). „Útok na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny kvôli veciam, ktoré sú v PVV, považujem aj za útok na premiéra Roberta Fica, ako aj na vládu Slovenskej republiky,“ povedal rázne Tomáš.

„Žasnem, ako dokáže Andrej Danko podlo a zbabelo klamať v priamom prenose a celú zodpovednosť hodiť na mňa ako ministra práce,“ povedal s tým, že so zmenami v sociálnej oblasti nesúhlasil a v koalícii to vedia. „Na tri dni bola vyvolaná kríza v koalícii,“ zdôraznil. Skutočným dôvodom, prečo podľa neho líder SNS zaútočil na ministrov Hlasu nie je ich práca. „Ale jednoducho urazenosť pána Danka, že nedostal funkciu parlamentu, na ktorú nemá podľa koaličnej dohody nárok. Záleží mu viac na funkciách ako na ľuďoch,“ uviedol.

Danko považuje slová Erika Tomáša za bezprecedentný útok. „Ohradzujem sa proti tomu, že klub SNS nie je jednotný a ohrozuje vládu Roberta Fica,“ uviedol. „Nezažil som ešte, aby nejaký podriadený predsedu koaličnej strany reagoval tak, ako Erik Tomáš,“ reagoval.

Za „tupé klamstvá“ naopak označil to, čo tvrdil Tomáš. „Videl som jedno veľké zúfalstvo človeka, ktorý zabudol, že už nie je hovorcom Smeru,“ uviedol. „Som trochu v šoku, čo Hlas pri svojej argumentácii predvádza, lebo sú to veci, ktoré mali ostať v kuchyni, no pri pani Dolinkovej sa už nedá mlčať,“ uviedol líder SNS. Čo sa týka postu šéfa NR SR, pre Danka je téma uzavretá a platí veta premiéra, že buď bude predsedom NR SR Danko, alebo ním ostane Žiga.

Hlas vyzýva Fica

Ministersku zdravotníctva kritizuje Danko dlhodobo. Najprv bol podľa Danka problém s platmi doktorov, ktoré sa nakoniec zdvihli, dnes sú to ďalšie problémy ako farmalobby, platy lekárov, chátrajúce štátne nemocnice, problémy s VšZP či miliardy investované do zdravotníctva, pričom výsledok nevidno. Dolinková sa ohradila voči Dankovým slovám a označila ich za klamstvá. Podľa Dolinkovej má šéf SNS len čiastkové informácie a rezortu nerozumie.

Budem sa biť, ale nie tak, aby padol Robert Fico, uviedol Danko ku konsolidácii Video

„Určite nerozumiem tomu, kde sa má operovať žalúdok, ale rozumiem tomu, kde peniaze unikajú,“ reagoval Danko. „Je poľutovania hodné, že mylné a klamlivé informácie prichádzajú od koaličného partnera,“ dodala. Dolinková, ktorá už čelila odvolávaniu. Dôvodom boli neriešené problémy v zdravotníctve, kolabujúci ambulantný sektor či nedostatok sestier.

Druhýkrát ju chce opozícia odvolávať na septembrovej schôdzi, koalícia však tento bod presunula až na jej koniec. „Ak má niekto robiť personálne zmeny týkajúce sa nominantov konkrétnej strany, má to robiť konkrétna strana, nemá nás na to vyzývať koaličný partner. Ja osobne nevidím dôvody na to, aby pani Dolinková mala skončiť vo funkcii,“ reagoval Tomáš.

Líder SNS však uviedol, že vládu aj potenciálne výmeny má v rukách Fico, ktorý si ako premiér ministrov vyberá. „Bez ohľadu na koaličnú zmluvu a môže ministra odvolať,“ uviedol. Dolinkovej sa zastal aj šéf Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. „Čudujem sa aj vyhláseniam pána Šutaja Eštoka, pretože povedať, že sme slabým článkom koalície potom, čo jeho traja poslanci nehlasovali (za odvolanie lídra PS Michala Šimečku, pozn. red.), považujem za neodhadnutie situácie,“ komentoval Danko.

Fico kritizoval Dolinkovú: Ak to nezvládne ministerka, bude to musieť zvládnuť niekto iný Video Zdroj: ta3

Zdôraznil, že návrh na odvolanie Dolinkovej určite nepodporí. Kritiku smeroval aj na adresu ministerky hospodárstva Denisy Sakovej. „Energopomoc nezvládla z hľadiska systémového nastavenia ministerka Saková. Je tam nastavená miliarda. Zdedila to, aby som k nej spravodlivý,“ povedal v ta3. Kým Danko očakáva, že situáciu okolo Dolinkovej vyrieši Šutaj Eštok, minister Tomáš adresoval výzvu priamo Ficovi. „Chcem vyzvať predsedu vlády Roberta Fica ako šéfa vládnej koalície, aby urobil v koalícii poriadok, pretože Andrej Danko hodil zapálenú zápalku do sena,“ uviedol Tomáš s tým, že „tlejúci plameň“ musí uhasiť. „Robert Fico už nemôže hovoriť, že je to len spor medzi SNS a Hlasom. Je to spor, ktorý ohrozuje celú vládnu koalíciu,“ povedal.

„Kľúč má v rukách premiér Robert Fico, už nikto iný. Hlas nechce nič iné, iba jasné dodržiavanie koaličnej dohody a PVV. A súčasťou koaličnej dohody je aj to, že post predsedu parlamentu patrí strane,“ dodal Tomáš. Riešenie tejto krízy je podľa neho jednoduché. „Jedným šmahom ruky to máme vyriešené, stačí dodržiavať dohodnuté pravidlá. Keď sa dodržiavať nebudú, bude zle, bude ten požiar. Potom môžem zopakovať to, čo som už povedal pred letom. Aký zmysel má takáto vládna koalícia?“ skonštatoval Tomáš.

SNS a Hlas by mali spozornieť, na ťahu je Fico

Politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner vníma výzvu Ficovi zo strany Hlasu ako snahu o ukočírovanie konfliktu. „Musia sa brániť, lebo im to škodí, ale platí, že to stále neoplácajú SNS rovnakou mincou, len sa snažia spor stlmiť. Ale znamená to aj to, že neveria tomu, že to dokážu zvládnuť sami bez pomoci premiéra a Smeru,“ myslí si. Na ťahu je tak Fico. „Veľa bude záležať na tom či sa Fico ozve a čo povie. Kde sa však dvaja bijú, tretí vyhráva, preto by mali v SNS a Hlase zbystriť pozornosť voči Smeru,“ hovorí politológ.

Danko sa okrem iného vyjadril, že je pripravený vládnu koalíciu rozbiť. „Ja rozbijem tú vládu. Ak pôjdu všade dane len hore, tak sa poďme baviť o tom, kde pôjdu dole,“ uviedol v ta3. V pondelok svoje tvrdenia dovysvetlil. „Budem sa biť, ale keby som mal ísť na hranu, tak pre mňa strata mojej tváre, napríklad pred živnostníkmi, za to nestojí,“ ozrejmil Danko s tým, že koalíciu nemá v pláne položiť.

Pre Tomáša sú však jeho výroky nepochopiteľné. „Mrzelo by ma, keby Andrej Danko zašiel až tak ďaleko, že by spôsobil pád tejto vládnej koalície a vydláždil tak cestu k moci liberálom a opäť Matovičovi. Pevne verím, že toto nechce. Bude to potom len jeho zodpovednosti,“ zhodnotil. Minister práce dodal, že Hlas zvoláva aj predsedníctvo, na ktorom Tomáš navrhne tvrdý postoj Hlasu – trvať na dodržiavaní koaličnej zmluvy a PVV a aby zákony z neho vyplývajúce boli prijaté čo najskôr. „V opačnom prípade si myslím, že by strana Hlas mala zaujať taký postoj, že už neumožní vládnej koalícii, a najmä Andrejovi Dankovi hrať podľa nejakých nových pravidiel, ktoré neboli stanovené v koaličnej dohode,“ dodal.

Cirner považuje Dankove výroky o rozbití koalície za slovné hry pre verejnosť a voličov. „Teraz chce byť v koalícii každý za pekného, lebo sa hovorí o konsolidácii,“ uviedol prešovský politológ. „Ale sú to ich opatrenia, na ktorých sa dohodli, toto pre Slovensko vymysleli. Buď si za tým budú stáť, alebo prídu s niečím iným,“ hovorí. Ak však pád vlády bude v záujme Fica, je podľa politológa z Univerzity sv. Cyrila a Metoda Jozefa Lenča možný aj takýto scenár.

„Je potrebné si uvedomiť, že Andrej Danko je bytostne závislý na Ficovi. Bez Fica je ničím. Pripadne rozbitie vlády bez vedomia Fica by znamenalo koniec jeho politickej kariéry i SNS,“ uviedol. Podľa Cirnera sú Dankove útoky na Hlas jeho dlhodobou stratégiou aj preto, aby odlákal časť voličov. „Hlas je po odchode Pellegriniho ľahkým terčom, pretože má nového predsedu, ktorý je vo vysokej politike v podstate nováčikom,“ hovorí a pripomína pokračujúci spor o predsednícky post v parlamente.

Lenč si myslí, že Dankove útoky sú v prvom rade pokračovaním Ficovej snahy vyrovnať sa s tými, ktorých považuje za spoluzodpovedných za svoj politický pád po roku 2018. „Cieľom je znížiť dôveryhodnosť Hlasu a jeho voličskú podporu. Vykostiť Hlas. Z tohto dôvodu útočí na ministrov, ktorých chce označiť za zodpovedných za budúce zdražovanie, resp. zodpovedných za oslabenie koalície, pretože sú ‚progresívniʻ,“ povedal.

Kamenický, Drucker a Taraba o konsolidačnom balíčku Video Zdroj: ta3

Vyhovoriť sa na ministerku zdravotníctva, ktorá žiada stále viac peňazí, je podľa Cirnera dobrou stratégiou, prečo sa napríklad musí konsolidovať. „Pán Danko prstom ukazuje na iných, že on a jeho ministerstvá sú v tom nevinne,“ skonštatoval. „Svorne sa s Ficom snažia vinu za zlyhania vlády (budúce zdražovanie) presunúť na Hlas,“ dodáva na margo konsolidácie Lenč s tým, že Danko si to môže dovoliť aj preto, lebo je najbližším spojencom Fica.

Hlas zatiaľ žiadne vážnejšie spoločné vyhlásenie nespravil, Cirner však uviedol, že útoky môžu vrátiť kritizovaním pomerov v rezorte kultúry, životného prostredia, ale aj cestovného ruchu a športu. „Reakcia z Hlasu po ostatných útokoch bola predsa len o niečo ráznejšia. No stále sú to len slová bez väčšej politickej váhy,“ myslí si Lenč.

Po odchode „otca zakladateľa“ Petra Pellegriniho do paláca sa podľa Cirnera Hlas s novým predsedom ešte stále hľadá. „Sú pri moci, takže to pre nich má zmysel, dôležité je či to tak budú vidieť aj voliči,“ skonštatoval. Podľa Lenča sa dá pozviechať vždy. „Matúš Šutaj Eštok zatiaľ pôsobí ako niekto, komu sa nechce, ako niekto kto je skôr hovorcom Smeru než predsedom Hlasu,“ dodal Lenč.