Pellegrini ostro zaútočil na Danka: Nemá mandát na udávanie tónu slovenskej politiky

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko nemá na udávanie tónu slovenskej politiky mandát. Strana, ktorú vedie je jednou s najnižšími preferenciami a dôveryhodnosť samotného Danka je jednou z najnižších. Na tlačovom brífingu počas návštevy v Organizácii spojených národov v New Yorku to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini. Prezident tak reagoval na napätie medzi Andrejom Dankom a politikmi z Hlasu.

„Ja úplne nerozumiem, o čo ide pánovi predsedovi SNS, aj keď chápem, že tá osobná až priam detinská chuť po nejakej stoličke ho pravdepodobne núti tie svoje osobné ambície nadradiť nad záujmy krajiny. Slovensko stojí pred vážnou konsolidáciou, ktorú musí zvládnuť koalícia len v jednote a v diskusii,“ vyhlásil prezident.

Pellegrini podľa svojich slov nerozumie, či Andrejovi Dankovi ide o väčšiu destabilizáciu krajiny alebo má iné dôvody. „Či mu ide o rozpad vládnej koalície a o predčasné voľby. Na tieto otázky by mal odpovedať, pretože to konanie nasvedčuje práve tomu, ako keby chcel, aby na Slovensku bol nepokoj, aby vládna koalícia nevydržala,“ zdôraznil.

Hlava štátu zároveň ocenila, že niektoré opozičné strany prijali pozvanie predsedu vlády Roberta Fica (Smer) na stretnutie o konsolidácii.

Spor medzi niektorými politikmi Hlasu a Dankom nastal potom, ako šéf SNS verejne kritizoval niektorých ministrov svojho koaličného partnera. Dankovi sa tiež nepáči rušenie rodičovského dôchodku.

Ako na pondelkovej tlačovej konferencii Danko uviedol, SNS nemieni vypovedať koaličnú zmluvu. Taktiež pri rokovaniach nemieni podraziť svojho koaličného partnera Smer. Šéf SNS zároveň povedal, že téma obsadenia postu predsedu parlamentu je pre stranu uzavretá. Aj keby mu tento post ponúkli, už by ho nezobral. NR SR je napriek chýbajúcemu šéfovi funkčná a podpredseda parlamentu Peter Žiga (Hlas) má plnú moc. Robert Fico podľa Danka povedal prvý, že by bolo vyvážené, ak by post predsedu NR SR zastával. „Túto ambíciu by som bez podpory Smeru a Fica nemohol napĺňať, lebo si uvedomujem silu v SNS vo vláde. V Hlase to nepochopili,“ uviedol Danko.