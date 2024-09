Šimečka pred stretnutím s Ficom: Premiérovi poradím, aby pri šetrení začala vláda u seba

Vláda by pri konsolidácii verejných financií mala začať so šetrením predovšetkým u seba a ísť tak ľuďom príkladom. S týmto posolstvom išiel predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka na stretnutie s premiérom Robertom Ficom (Smer) na Úrade vlády SR.

„Zvyšujú si platy, schvaľujú si doživotné renty a potom sa obracajú na ľudí s tým, že potrebujú 2,7 miliardy eur. Toto je niečo, čo celá verejnosť musí vedieť a ja nemám najmenší problém povedať to priamo premiérovi,“ vyhlásil Šimečka na brífingu. Zdôraznil, že konsolidačný balíček, ktorý schválila vláda, volajú v PS „Ficova drahota“ a odmietajú takéto zdražovanie, ktoré ostro zasiahne každého na Slovensku, pričom ohrozí aj tie najzraniteľnejšie domácnosti.

Stretnutie s opozíciou je podľa Šimečku Ficova hra. „Zámer premiéra je zrejmý – hodiť zodpovednosť na opozíciu s predpokladom, že nepríde na takéto stretnutie, aby zakryl svoju vlastnú neschopnosť, a to, že sa mu to celé rozpadá,“ hovorí líder progresívcov. Pripomenul, že opozíciu Fico nepotreboval na diskusiu, keď sa schvaľovala novela Trestného zákona, ani keď sa rušila RTVS, a dokonca ani po atentáte, keď sa hovorilo o okrúhlom stole. „Teraz sa chce zrazu premiér stretávať, keď sa mu celý konsolidačný balíček rozpadá v hádkach s koaličnými partnermi. Ak si myslí, že za PS na toto stretnutie neprídeme a potom bude tri roky hovoriť, že sme nechceli ani rokovať o konsolidačnom balíčku, tak sa veľmi mýli,“ povedal Šimečka.

Keďže predseda vlády doteraz odmietal s lídrom najsilnejšej opozičnej strany diskutovať a odmietal ísť s ním do televíznej diskusie, Šimečka chce teraz priestor využiť na to, aby mu jasne povedal svoj názor na konsolidačný balíček. „Nebudeme nijako asistovať pri tomto ožobračovaní ľudí, nebudeme ani vyjednávať teraz po nejakých položkách, na to bol čas celé mesiace. Ak mal úprimný záujem, rokovanie malo prebehnúť na jar a nie po schválení vládou. V parlamente bude priestor na diskusiu aj na opozičné návrhy,“ poukázal.

Ficovi zároveň PS spísalo výzvu, čo mu v rámci konsolidácie radí. Premiér má podľa tejto výzvy jasne povedať, aká je podoba konsolidácie a zároveň vydať pokyn svojim ministrom a ministerkám, nech vo svojom rezorte nájdu aspoň 20-percentné šetrenie. „Pretože v konsolidačnom balíčku vlády je úspora na chode štátu len 5 percent, zvyšok platia ľudia. Sme presvedčení, že keby bola konsolidácia postavená spolovice na príjmoch a spolovice na výdavkoch, bolo by to oveľa lepšie nielen pre rast slovenskej ekonomiky, ale aj pre peňaženky ľudí,“ skonštatoval Šimečka.

Premiérovi tiež adresuje radu, že má byť otvorený a transparentný a povedať ľuďom, prečo potrebuje vybrať o miliardu eur viac, ako bol pôvodný cieľ konsolidácie. „Moja obava je, že to je pomyselný rezervný fond predsedu vlády, aby tým uspokojil svojich koaličných partnerov,“ hovorí a dodáva, že ďalšou radou je, aby odvolal ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú, ktorú aj sám premiér považuje za nekompetentnú. „Prestaňte klamať a otvorene priznajte, že ste nachystali vlnu zdražovania. Vyrátajte reálne dopady na ľudí. Podľa našich výpočtov to bude stáť bežnú rodinu 1 000 eur ročne. Priznajte to,“ píše sa tiež vo výzve.

SaS: Pozvanie premiéra pre opozíciu diskutovať o konsolidácii je falošné

Predseda vlády pozval na stretnutie lídrov opozičných strán Progresívne Slovensko, SaS a KDH. Stretnutie by sa malo týkať konsolidácie verejných financií, ktorú opozičné subjekty kritizujú. Stretnutia sa zúčastnaj šéf KDH Milan Majerský. Predseda SaS Branislav Gröhling nepríde.

Opozičná SaS považuje pozvanie premiéra za falošné a pokrytecké. SaS nechce s Ficom diskutovať za zatvorenými dverami. Svoje výhrady voči konsolidačnému balíčku bude adresovať verejne v pléne Národnej rady SR. Strana zdôrazňuje, že balíček bol už schválený na vláde a má sa o ňom rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Fico musí podľa SaS prevziať plnú zodpovednosť za rozkladajúci sa štát a vyššie dane. „Nemáme sa s premiérom o čom baviť. Konsolidačné opatrenia, za nás ‚zdieračské‘ pre ľudí, boli už schválené minulý týždeň na vláde. Podľa informácií z národnej rady budeme o týchto opatreniach rokovať tento týždeň alebo budúci týždeň v utorok (1. 10.). Tam sme pripravení viesť diskusiu,“ uviedol na utorkovej tlačovej konferencii predseda strany Branislav Gröhling. Pripomenul, že Fico sa odmietol s opozíciou rozprávať, keď predkladal novelu trestných kódexov, keď sa rušil Úrad špeciálnej prokuratúry, ale aj vtedy, keď sa zvyšovali platy členom vlády.

Gröhling zdôraznil, že vláda o svojich návrhoch s nikým nerokovala, nechcú preto Ficovi robiť kulisy. „Reálne na svojej koži pociťujú nálady verejnosti,“ dodal s tým, že teraz má už konsolidačný balíček v rukách parlament. SaS žiada od koalície riadnu rozpravu v parlamente v normálnych časoch, kde dostane opozícia priestor.

Jednou z najväčších chýb konsolidačného balíčka je podľa poslanca Mariána Viskupiča (SaS), že nevytvára žiadne impulzy pre investície zo súkromného sektora a zahraničia. Dáva takisto extrémne málo času na jeho implementáciu. Dodal, že vláda nemá žiadnu ambíciu šetriť, napríklad pri zamestnancoch štátnej správy.