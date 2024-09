Európsky týždeň mobility vyvrcholil dňom bez áut

Celoeurópska kampaň za udržateľnú mestskú mobilitu s názvom Európsky týždeň mobility (ETM) vyvrcholila v nedeľu dňom bez áut. Do tohtoročnej kampane sa na Slovensku zapojilo 67 samospráv a 42 inštitúcií, témou ročníka bol verejný priestor, informoval manažér pre komunikáciu Slovenskej agentúry životného prostredia Roman Lebeda.

Téma tohtoročnej celoeurópskej kampane mala upriamiť pozornosť na zlepšenie kvality života v mestách a podporu infraštruktúry zameranej na ľudí. Posledný deň kampane, ktorý sa nazýva Deň bez áut, niektoré samosprávy využili na uzavretie ulíc pre autá a umožnili verejnosti zažiť verejný priestor iným spôsobom.

Premiér Heger na rokovanie vlády dobehol (Archívne video) Video

Do ETM sa na Slovensku tento rok zapojilo takmer 70 samospráv a viac ako 40 inštitúcií. „Zamestnanci vymenili autá za bicykle, rodičia nechali doma autá a sprevádzali skupiny detí na ich ceste do školy. Niektoré samosprávy okrem cyklojázd, vzdelávania a workshopov zasiahli do dopravy aj výraznejšie a uzavreli niektoré ulice pre dopravu a sprístupnili ich iba chodcom a cyklistom,“ priblížil Lebeda.

Samosprávy a inštitúcie, ktoré sa do celoeurópskej kampane zapojili, sa môžu prihlásiť do národnej súťaže o Cenu ETM. Subjekty pri prihlásení vyplnia informácie o tom, aké aktivity v rámci kampane vykonávali, výsledky súťaže budú vyhlásené 22. októbra v Banskej Bystrici.

Prvý mestský nabíjací hub pre elektromobily v Bratislave (Archívne video) Video

„Chceme ich takto odmeniť za to, že vytvárajú podmienky pre udržateľnú mobilitu a lepšie životné prostredie. Rovnako inšpirujú ostatné samosprávy, aby sa vybrali cestou čistej mobility,“ uviedol generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík.