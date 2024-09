Fico: Návrhy opozície ku konsolidácii verejných financií neriešia nič

Ako uviedol pre médiá po stretnutí s lídrami Progresívneho Slovenska a Kresťanskodemo­kratického hnutia, predstavitelia oboch opozičných subjektov si uvedomujú, že konsolidácia je nevyhnutnosť. Opozičné predstavy však podľa neho neriešia nič.

Okrúhly stôl premiéra Fica s predsedami opozičných strán Video

„My sme považovali za veľmi správne pozvať predstaviteľov opozície na toto stretnutie, lebo som to chcel počuť na vlastné uši, či naozaj sú tak nepripravení, ako to vyzerá v médiách, keď sa ich pýtame v rôznych diskusných reláciách. Alebo či to je z ich strany iba nejaká hra,“ povedal Fico.

Doplnil, že predstavitelia opozície absolútne nevedia, kde by získali 2,7 miliardy eur potrebných na konsolidáciu. „Jediné konkrétne opatrenie, ktoré môžem dnes oznámiť je, že žiadajú zmraziť platy poslancov a členov vlády, s čím ja súhlasím, nemám s tým žiadny problém,“ vyhlásil premiér. Pripustil aj možnosť zmeny navrhovanej dane za knihy a daň za ubytovanie prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov v parlamente.

Pokiaľ ide o neúčasť strany Sloboda a Solidarita na stretnutí, podľa Fica sa predseda liberálov Branislav Gröhling pravdepodobne obával, že mu premiér položí otázku, prečo má „zhniť v base hneď vedľa Kočnera“. „On asi pochopil, že by táto otázka nepochybne na tomto stretnutí padla, ale ja si myslím, že hlavný dôvod, pre ktorý pán Gröhling neprišiel, je preto, lebo SaS má veľkú mieru zodpovednosti na tom, v akom stave sme dostali verejné financie v roku 2023,“ dodal Fico.

