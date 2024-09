Matovič: Stretnutie ku konsolidácii považujem za divadlo. Som poctený, že ma Fico nepozval

Okrúhly stôl premiéra Fica s predsedami opozičných strán Video

„Keď si myslíte, že by pre mňa bolo cťou, aby ma pozval niekto na Úrad vlády SR alebo do Prezidentského paláca, tak to ste na omyle. Naozaj s radosťou tam nie som a nikdy by som tam na takéto pozvanie nešiel, lebo s mafiou sa nevyjednáva,“ uviedol.

Matovič si myslí, že na utorkovom stretnutí sa mali zúčastniť lídri opozičných PS Michal Šimečka a SaS Branislav Gröhling. „Musia vyjednávať tí, ktorí s mafiou povalili Hegerovu vládu, lebo oni spôsobili situáciu, v ktorej sa nachádzame,“ poznamenal. Šimečkovu účasť preto privítal, naopak, Gröhlingovo odmietnutie pozvania skritizoval. Predsedovi KDH Milanovi Majerskému zase účasť vyčítal. „Čudujeme sa, že sa starajú do niečoho alebo takýmto spôsobom sadajú na lep Ficovi a chcú sa nechať namočiť do niečoho, s čím v podstate nemajú nič spoločné,“ dodal.

Opätovne skritizoval vládou predstavené opatrenia v rámci konsolidácie verejných financií. Označil ich za cynické. „Na rokovaní vlády vo februári si odhlasujú sami sebe platy o päť- a viac tisíc v čistom vyššie a po pár mesiacoch, na tom istom rokovaní, v tej istej miestnosti ľuďom odhlasujú, že im zoberú v priemere po 500 eur na osobu,“ podotkol. Zopakoval, že do parlamentu predložia legislatívu, ktorou chcú presadiť zrušenie tohtoročného zvýšenia platov členov vládneho kabinetu.