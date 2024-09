Desiatky tisíc kresťanov obsadili Košice. Pápež František im poslal vrelý odkaz

Národný pochod za život 2024 v Košiciach Video Zdroj: mReportér: Daniel Imriška

Na pochode sa zúčastnilo 17 biskupov a pápež František poslal svoj pozdrav cez nuncia Nicola Girasoliho. „Nech je to pochod radosti a entuziazmu, nech je to skutočný pochod za život. Nech je to pochod nádeje. Buďte vždy podporovateľmi života. Život je Boží dar. Buďte vždy hrdí a pripravení chrániť život. Prijmite od pápeža Františka objatie plné pokoja a nádeje,“ znel odkaz od Svätého otca.

