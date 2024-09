Tomáš v Ide o pravdu: V minulej koalícii sa hádali ako psi, teraz Danko na nás útočí kobercovým náletom. Aj tak táto vláda nemá alternatívu

Pozrite si debatu Petra Bielika a Erika Tomáša v relácii Ide o pravdu Video

Koaličné strany Hlas a SNS si v posledných dňoch vymieňali ostré názory. Podľa Tomáša Hlas neútočil na svojich partnerov, nechcel vynášať spory navonok.

„Keď sme boli v opozícii, hovorili sme o predchádzajúcej vláde, že sa hádajú ako psi, dokonca sme aj takéto silné výrazy používali. A momentálne Andrej Danko neustále, len preto, že je nespokojný so svojou pozíciou vo vládnej koalícii, spúšťa ďalšie a ďalšie spory. Útočí doslova kobercovým náletom na ministrov a samozrejme väčšinou nepravdivo,“ uviedol Tomáš. Verím, že Danko sa vráti k zodpovednosti a nebude rozbíjačom koalície, uviedol. Dúfam, že to potiahneme spolu ďalej, lebo táto vláda nemá alternatívu, dodal.

Trinásty dôchodok je pre Hlas zásadný sľub, ktorý dal pred voľbami voličom. Tomáš pripomenul, že to bola podmienka na to, aby do vlády vstúpili. „Neviem si predstaviť, že by sme to v budúcnosti o rok alebo dva zrušili, to by bola politická samovražda pre túto vládnu koalíciu,“ povedal Tomáš.

Konsolidáciou naprávame to, čo tu zanechali Matovič a Heger, tvrdí Tomáš: „A teraz títo chlapi nám tu budú vykrikovať, že drahota a podobne. Nevedia naštruktúrovať nič iné a keby boli vo vláde, robia podobné veci“.