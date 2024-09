Huliak: Môže to pripadať, že sme ako bláznivý Matovič, ale SNS nie je tvorcom konfliktov v koalícii

Tomáš v Ide o pravdu: V minulej koalícii sa hádali ako psi, teraz Danko na nás útočí kobercovým náletom. Aj tak táto vláda nemá alternatívu Video

„My práve robíme to, čo obyvatelia Slovenska od nás očakávajú. Ako sa mám postaviť pred svojich voličov, keď mám dopustiť, aby jeden rezort, v tomto prípade zdravotníctvo, tu bohapusto míňalo a stalo sa čiernou dierou slovenského štátneho rozpočtu?“ uviedol Huliak s tým, že SNS v takýchto prípadoch nebude mlčať a bude poukazovať na to, ako sa niekde bohapusto míňa a niekde, naopak, šetrí na úkor občanov.

„Ja viem, že to teraz môže pripadať, že sme ako bláznivý Matovič. Ale chcete mať zajtra DPH 25 percent, keď to nezastavíme? Zato nie sme rozbíjači vlády, zato neničíme koalíciu, že chceme slušne vyjednávať v rámci tvorby rozpočtu, aby sa to dotklo čo najmenej sociálne slabých rodín,“ zdôraznil poslanec a upozornil, že nespravia radosť „slniečkarskej koalícii ani deštrukčnej opozícii“ tým, že by rozložili vládu.

„Budeme jej pevnou súčasťou, ale budeme poukazovať aj na to, čo treba napraviť a čo je pre občanov Slovenska výhodné, a čo nie je,“ dodal Huliak a vyzval všetkých koaličných partnerov, aby prestali označovať za vinníka celú bývalú vládu. Podľa Huliaka vinu nesie Igor Matovič, Eduard Heger a Ľudovít Ódor.

„Pýtam sa, prečo títo ľudia ešte nesedia? Prečo nesedia ľudia za zlyhanie pandemických opatrení? Prečo sú tu útoky na Petra Kotlára (SNS), ktorý zabezpečil to, aby jeden človek, ktorý predsedá WHO, nerozhodoval o pandémii na celom svete a nemali sme tu rozdelené páskami obchody na dve polovice. Ak je tu niekto debilný, tak sú to tí dvaja doktori, ktorí sedia dnes v pléne a vymysleli pandemické opatrenia, ktoré zapríčinili smrť 35-tisíc dôchodcov, ktorí zlyhali a zabezpečili sa aj o to, že dnes na následky vakcinácie chorľavejú ľudia,“ uviedol Huliak, ktorý významný podiel viny prisúdil aj médiám.