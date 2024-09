Jeden koaličný spor strieda ďalší. Pád, rekonštrukcia či zmierenie? V Hlase zvažujú dve možnosti, SNS hovorí o porušení koaličnej zmluvy

„V každej rodine sú hádky, ale každý má rád každého,“ reagoval premiér Robert Fico (Smer) na zatiaľ najväčší koaličný spor, ktorý nemá jasné riešenie. V rámci hľadania východiska je na stole všetko. Už však to nie je len o šarvátkach medzi Hlasom a SNS. Pre predstaviteľov Hlasu bolo Dankove tohtotýždňové správanie poslednou kvapkou. Spor musí ako šéf najsilnejšej strany vyriešiť Fico. Inak by mohlo dôjsť aj k rekonštrukcii či znefunkčneniu vlády. Z koalície dobrovoľne nechce odísť ani Hlas, ale ani SNS.

Problém je však vážny a musí sa vyriešiť. O výmene ministerky Zuzany Dolinkovej v Hlase nateraz neuvažujú. Danka v stredu nahnevalo aj hlasovanie poslancov Hlasu, čo označil za porušenie koaličnej zmluvy.

Fico zahmlieval, spor musí riešiť

Olej do ohňa sporu medzi Hlasom a SNS prilial konsolidačný balík. Premiér Fico v pondelok na margo jeho kritiky aj z radov koalície, reagoval, že nie je pravda, že v ňom nie je to, na čom sa dohodli. „Koalícia sa dohodla a koaliční vyjednávači potom podpísali dohodu, ktorá sa potom preniesla do návrhov zákonov,“ uviedol s tým, že návrh už smeruje do parlamentu. DPH na knihy a ubytovanie sú podľa neho jediné dve otvorené témy.

„Je málo pravdepodobné, že sa bude dohoda takto zoširoka otvárať,“ hovoril Fico, pričom si uvedomuje, že s niektorými koaličnými poslancami bude ešte musieť debatovať. O konsolidácii rokovali v utorok v parlamente aj kluby koaličných strán. Spokojní totiž podľa informácií Pravdy nie sú úplne všetci ani v Smere. Čo sa týka sporu medzi SNS a Hlasom, sú to pre Fica „absolútne nepodstatné veci“. „Keby som sa teraz zamotal do nejakých prekáračiek alebo vyhlásení, ktoré sú vo vládnych koalíciách bežné, tak by sa mi zastavila moja pracovná agenda a na to nemám ani čas, ani energiu,“ dodal premiér.

Podľa viacerých zdrojov z koaličných strán Smer a Hlas, s ktorými sa Pravda zhovárala, Fico zahmlieval a spor zľahčoval. Sám si uvedomuje, že musí s oboma lídrami hovoriť. Viacerí preto dúfajú, že sa stretnutie premiéra s koaličnými partnermi uskutoční. V Hlase zas dúfajú, že sa bude problém riešiť čo najskôr na koaličnej rade. V Smere hovoria, že to premiér musí spraviť, lebo takto sa fungovať nedá. Privítali by, aby sa problémy riešili viac na koaličnej rade a menej pred kamerami.

Premiéra už oficiálne vyzval aj líder Hlasu Matúš Šutaj Eštok. „Chcem vyzvať pána premiéra, aby v čo najkratšom čase zvolal stretnutie koaličných lídrov. Aby sme vyriešili všetky témy a problémy, ktoré pred sebou koalícia už nejaký čas tlačí,“ hovoril. Ideálne by to bolo čo najskôr, najneskôr však do konca roka.

V Hlase sa to zlomilo, spor je vážny

Isté však je, že v Hlase to poriadne vrie. Nahnevaní boli všetci poslanci a členovia predsedníctva, ktoré sa stretlo v utorok a rokovalo niekoľko hodín. Zlomom boli pondelkové výroky Danka, ktorými reagoval na rázne vyjadrenia Tomáša. Líder SNS hovoril, že Tomáš „tupo klame“ a jeho slová označil za bezprecedentný útok. „Nezažil som ešte, aby nejaký podriadený predsedu koaličnej strany reagoval tak, ako Erik Tomáš,“ hovoril Danko. „Útok na ministra práce kvôli veciam, ktoré sú v programovom vyhlásení vlády, považujem aj za útok na premiéra Fica, ako aj na vládu SR,“ povedal Tomáš s tým, že Danko je urazený, lebo neodstal funkciu predsedu parlamentu.

Predstavitelia Hlasu odmietajú, že sa hádajú len „na oko“, aby vyťažili z nepopulárneho konsolidačného balíka. Spor je podľa nich vážny a pre ďalšie fungovanie vládnej koalície neudržateľný. Viacerí predstavitelia Hlasu vnímajú, že verejnosť ich často označuje za tých, ktorí so sebou „nechajú zametať“. Doteraz mlčali, a to aj v prípade krokov ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, len kvôli pokoju v „koaličnej rodine“. Po víkende sa však situácia zmenila.

Dokáže Fico urovnať spory?

V Hlase vidia tri východiská – buď sa spor urovná, alebo dôjde k rekonštrukcii vlády, alebo sa budú striktne držať programového vyhlásenia vlády (PVV), vládnej koalícii niektoré návrhy neprejdú a postupne bude nefunkčná. Zatiaľ najpravdepodob­nejšou možnosťou sa zdá byť urovnanie sporu. Smer chce byť aj naďalej zárukou stability, aj preto jeho členovia veria, že Fico spor urovná. Podľa informácií Pravdy je pre vedenie a predstaviteľov strany červenou čiarou to, ak budú útoky lídra SNS pokračovať.

Národniarom na druhej strane prekážala aj nejednotnosť klubu Hlasu, keď sa traja jeho poslanci v prípade lídra Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku zdržali pri hlasovaní za jeho odvolanie z postu podpredsedu Národnej rady SR (NR SR). Zdroj z Hlasu však uviedol, že nehrozilo, aby sa vzbúrili viacerí poslanci. O postoji troch „vzbúrencov“ vedeli vopred a nebolo to vypočítané tak, aby vystrašili koalíciu, no aby bol Šimečka stále odvolaný.

V stredu však poslanci Hlasu, ale aj Smeru nepodporili Danka v spore s poslankyňou PS Luciou Plavákovou. Predseda SNS ju vykázal zo sály kvôli nálepkám na jej notebooku, členka PS to namietala. Proti jej námietke hlasovali len poslanci SNS. Klub Smeru sa zdržal a poslanci Hlasu spolu s opozíciou hlasovali za. Danko nazval hlasovanie poslancov Hlasu podrazom a porušením koaličnej zmluvy. Povedal tiež, že nerozumie „náklonnosti Hlasu k LGBTI témam“. Poslanec Hlasu Samuel Migaľ skonštatoval, že nerozumie návrhu o vykázaní Plavákovej z rokovacej sály. „Ja už som čakal zo strany SNS, že už iba príde návrh na zadržanie notebooku pani Plavákovej,“ vyhlásil.

Vydrží vláda alebo dôjde k rekonštrukcii?

Politlóg z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Miroslav Řádek si vie predstaviť, že by vláda pokračovala v rovnako ministerskom obsadení. „Predchádzajúce pôsobenie Danka však výrazne naznačuje, že bude svojich koaličných partnerov trápiť až do jej konca. Nájde si len iné príležitosti alebo zámienky. Hlas doteraz pôsobil politicky veľmi submisívne, ale už aj prezidentovi dochádza trpezlivosť a Smer potrebuje ‚pokoj v rodineʻ,“ uviedol.

Podľa politológa z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka slovenských politikov nie je možné umravniť. „Tento spor sa tu môže ťahať až do skončenia volebného obdobia, a to bez toho, aby rozpadla vláda,“ povedal s tým, že Danko bude vždy „vystrkovať rohy“, čo je prirodzené, keďže nechce skončiť ako po tretej Ficovej vláde – mimo parlamentu.

V Hlase by pripustili aj možnú rekonštrukciu. Je to však až ďalšia možnosť, ktorá by prichádzala do úvahy, ak by nepadla medzi lídrami dohoda a ak by šéf Smeru spor neurovnal. Prvotné informácie totiž hovorili o tom, že o výmene ministerky zdravotníctva Dolinkovej uvažujú aj v Hlase. Podľa informácií Pravdy však túto možnosť po veľmi krátkom uvažovaní zmietla zo stola už spomínaná Dankova pondelková tlačovka. Jej výmena tak nie je na programe dňa a za jej prácou stoja aj ostatní ministri Hlasu. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) pred rokovaním vlády uviedol, že Dolinková podľa neho turbulencie ustojí a situácia sa utrasie.

Pokiaľ by však šlo o väčšiu rekonštrukciu, ktorá by sa týkala viacerých ministerstiev – napríklad výmena aj na rezorte kultúry, v tom prípade by boli otvorené všetky možnosti vrátane výmeny Dolinkovej. Šimkovičová viacerým v Hlase prekáža, no výmenou Dolinkovej nadšení nie sú a aktuálne nevidia dôvod na jej demisiu či odvolanie.

Danko podľa nich mnohé veci prekrúcal. Líder SNS v reakcii na výsledky predsedníctva Hlasu uviedol, že ak by pustil ministerstvo cestovného ruchu, mohol už byť predsedom parlamentu. Svojich rezortov sa však nemá v pláne vzdať. Na margo sporného a stále nedoriešeného postu šéfa NR SR líder SNS uviedol, že ho „v tejto etape“ ním nemá záujem byť. Hlas mu odkázal, že pokusy o destabilizáciu a rozbitie vládnej koalície mu k zisku postu nepomôžu.

Štefančík pád vlády nepredpokladá. „Andrej Danko už raz koaličnú zmluvu vypovedal a koalícia fungovala aj naďalej do riadnych volieb,“ skonštatoval. Dolinkovú však podľa neho nakoniec určite vymenia, no nebude to podmienené odchodom Šimkovičovej. „Nebude to nič zvláštne. Fico bežne menil svojich ministrov, keď pohár trpezlivosť pretiekol,“ myslí si. „Parafrázujúc klasika – Robert Fico nikam neodchádza. Žiadna jeho vláda neskončila predčasne,“ uviedol Řádek. Koalícia má podľa neho k dispozícii mnoho riešení a Fico už zažil nejednu podobnú krízu.

Nikto neodíde, no vláda bude nefunkčná

Ak by sa lídri nedohodli, Danko by pokračoval v útokoch a zhoda by nebola ani na rekonštrukcii, do hry prichádza ešte tretia možnosť. Z koalície sa totiž dobrovoľne nechce odísť ani jednej strane, aj keď sa slovami o „rozbití vlády“ či „zmysle koalície“ provokuje Hlas aj SNS. Treťou možnosťou je tak to, že Hlas sa bude striktne držať PVV, čím by viaceré vládne zákony neprešli – mohlo by ísť napríklad o zákon SNS o mimovládkach či zákaze propagácie niektorých ideológií vrátane LGBTI+. „My nemusíme nikam odchádzať, ale veľa toho nebude prechádzať a vláda nebude funkčná,“ povedal zdroj z Hlasu.

Pád vlády však nastáva len v prípade, ak podá demisiu predseda vlády alebo ak ju odvolá parlament, čo znamená jej nefunkčnosť, sa v nej priamo neuvádza. Vláda je schopná uznášať sa a prijímať uznesenia vlády, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov – v tomto prípade ide o osem ministrov z pätnástich. Vplyv by to nemalo ani na procesy v parlamente, keďže časť vládnych zákonov by stále prechádzala, parlament by teda fungoval.

Jedinou možnosťou by bolo, keby koaličný spor vyvrcholil do situácia, keby už nebol ani parlament schopný prijímať zákony a NR SR by nebola dlhšie ako tri mesiace uznášaniaschopná, hoci zasadanie nebolo prerušené, čo vyplýva z Ústavy SR. Parlament nemá od apríla predsedu a od minulého týždňa ho vedú už len traja podpredsedovia. Je funkčný, no jeho riadenie je zložité.

Líder SNS na margo sporného a stále nedoriešeného postu šéfa NR SR líder SNS uviedol, že „v tejto etape“ ním nemá záujem byť. Danko prekvapil ponukou, že nemusí byť ani podpredsedom. „Ak to koalícii pomôže, Andrej Danko nemusí byť ani podpredseda parlamentu,“ povedal. V aktuálne situácii to znamená, že na čele parlamentu by nakoniec zostali len dvaja ľudí na miesto piatich. Schôdzu by tak viedli len zastupujúci predseda NR SR Peter Žiga (Hlas), ktorý má aj protokolárne povinnosti, a podpredseda Tibor Gašpar (Smer).

„Nevidím dôvod na znefunkčnenie vlády. To by si Danko hodil poleno aj pod vlastné nohy. Fungovať musia aj jeho ministerstvá, hoci platí, že až príliš lipne na svojich vlastných mocenských ambíciách,“ dodal Štefančík. Podľa Řádeka je však tento model vysoko pravdepodobný. „Predpokladám, že Hlas z neho nebude nadšený, ale je znesiteľný. Nepredpokladám, že by táto politická strana mala ambíciu niečo politicky meniť. Radšej sa obmedzia na fungovanie v súčasnej koalícii, ako by sa mali pokúšať napr. o spoluprácu s opozíciou alebo snáď vyvolať predčasné voľby,“ uviedol. V koalícii však vedia, že vláda padne, len ak to chce Fico a ten to v pláne určite nemá.