Nálepky na notebooku môžu byť podľa výboru v rozpore s rokovacím poriadkom

Nálepky na notebooku sa môžu v zmysle rokovacieho poriadku parlamentu považovať za "iné obdobné vizuálne zobrazenie". Skonštatoval to Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR. Keďže podľa rokovacieho poriadku je zakázané vnášať do rokovacej sály "iné obdobné vizuálne zobrazenie", tento zákaz sa má podľa výboru uplatňovať bez výnimky. Vyplýva to z uznesenia, ktoré výbor prijal na stredajšom (25. 9.) večernom zasadnutí.