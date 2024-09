Poslanci aj konsolidačný balík za miliardy idú prijímať zrýchlene, rozpravu obmedzili na 12 hodín

Plénum Národnej rady schválilo, že bude rokovať až do úplného prerokovania konsolidačného balíka v prvom čítaní. Po prerokovaní majú o bodoch hlasovať. Rozprava pritom bude obmedzená na 12 hodín.

Balík prináša viaceré daňové zákony, ako úprava zákona o DPH, dane z príjmov, či osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach. Taktiež sú to zmeny predpisov v oblasti sociálneho poistenia a zabezpečenia, náhrada rodičovského dôchodku asignáciou zaplatenej dane z príjmov. Upravovať sa bude aj výška valorizácie platov zdravotníckych pracovníkov. Taktiež schválili skrátené konanie k zákonu o dani z finančných transakcií.

Vláda ľuďom nehovorí pravdu, keď tvrdí, že zvýšenie DPH nebude znamenať výrazný rast cien, ktorý zasiahne všetkých. Na chode štátu pritom šetrí len na úrovni piatich percent, uviedli v rozprave opoziční poslanci Štefan Kišš (PS) a Jozef Hajko (KDH).

Tomáš v Ide o pravdu: V minulej koalícii sa hádali ako psi, teraz Danko na nás útočí kobercovým náletom. Aj tak táto vláda nemá alternatívu Video

„Naše obavy sa naplnili. To, čo ste pripravili, je útok na peňaženky ľudí a tých, ktorí tvoria hodnoty – podnikatelia, zamestnanci, živnostníci. Vláda ľuďom nehovorí pravdu, keď tvrdí, že zvýšenie DPH nebude znamenať výrazný rast cien, ktorý zasiahne všetkých. Nepatrne odľahčí peňaženky zvýhodnenými DPH, no v oveľa menšej miere ako ostatné nákupy,“ uviedol Kišš. Kritizoval pritom aj zámer vlády prerokovať návrh v skrátenom legislatívnom konaní.

Vláda by podľa Kišša mala občanom ozrejmiť, aká je finálna podoba konsolidácie. „Nie je normálne, že sa o takýchto zásadných finančných otázkach podnikatelia dozvedajú zo dňa na deň, bez verejnej diskusie,“ dodal. Vláda podľa neho nešetrí na sebe, ale na ľuďoch. PS na základe svojich výpočtov tvrdí, že priemerná domácnosť tak príde o 1000 eur ročne, a to najmä pre zvýšenú DPH na 23 %.

Šimečka a Majerský po rokovaní o konsolidácii: Nebudeme Ficovi asistovať pri tomto asociálnom balíčku Video

Opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS) počas rozpravy v parlamente upozornil, že vládou predložený konsolidačný balík spôsobí výrazné zdražovanie a spomalenie slovenskej ekonomiky. Sporné sú podľa neho aj opatrenia v celkovom objeme 2,7 miliardy eur, z ktorých je jedna miliarda predpripravená na nové výdavky.

Igor Matovič (hnutie Slovensko) dodal, že predložený balík je dôkazom, že súčasná vláda pred voľbami klamala voličov o zastavení zdražovania. „Navrhované konsolidačné opatrenia prinesú výrazné zdražovanie a koalícia ich chce navyše schvaľovať narýchlo, v skrátenom legislatívnom konaní,“ uviedol Matovič.

Kamenický, Drucker a Taraba o konsolidačnom balíčku Video

Kamenický obhajoval potrebu konsolidácie s odkazom na riziko, že by sa Slovensko mohlo ocitnúť v situácii podobnej gréckej kríze. Hrubý dlh Slovenska je blízko úrovne 60 % hrubého domáceho produktu. „Návrhy zákonov je preto nutné prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní,“ tvrdí Kamenický.

Poslanec za KDH Hajko navrhol, aby vláda šetrila na sebe na úrovni 95 % a až následne preniesla päť percent na plecia obyvateľov, ak to bude nevyhnutné. „Vláda Petra Fialu v Česku bola vo veľmi podobnej situácii ako vláda Roberta Fica (Smer-SD). Prišla do svojej funkcie v čase, keď nemala čas zostaviť štátny rozpočet. Viete, čo spravila? Rozpočtové provizórium na prvé tri mesiace. Bolo to v čase, keď bola pandémia na vrchole a nastupovala energetická kríza. Napriek tomu vláda Petra Fialu prijala silný balík konsolidačných opatrení,“ podotkol.