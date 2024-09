KDH: Vláda šetrením na mzdách zdravotníkov ohrozuje zdravotnú starostlivosť

Vláda spomalením rastu platov zdravotníkov, ktoré je súčasťou konsolidácie, ohrozuje zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas) sa za personál nemocníc nedokázala postaviť a mala by vo funkcii skončiť.

Na tlačovej konferencii to vo štvrtok vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR František Majerský (KDH). Predstavitelia opozičného hnutia zároveň kritizovali obmedzenie diskusie ku konsolidácii v pléne parlamentu.

„Ministerka zdravotníctva za rok vo vláde neurobila nič pre pacientov a dokonca neurobila absolútne nič pre zdravotníkov,“ vyhlásil Majerský s tým, že vláda zdravotníkov oklamala, keď tvrdila, že konsolidačné opatrenia týkajúce sa ich platov budú v trvať iba rok. Vláda s nimi pritom podľa Majerského počíta aj v ďalších rokoch. „Za tri roky to bude skoro 800 miliónov eur, ktoré vláda bude šetriť na platoch zdravotníkov,“ uviedol Majerský.

Poslanec Peter Stachura (KDH) ministerku kritizoval aj za to, že v rezorte podľa neho nedokázala presadiť zmeny, ktoré od nej očakávali. Ako vyhlásil, problémom majú naďalej byť poplatky v ambulanciách či dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Pripomenul, že KDH navrhovalo niekoľko zmien, ktoré neprešli, no ministerka neprišla s alternatívnymi riešeniami.

O konsolidačnom balíčku aktuálne rokuje plénum parlamentu. Poslanec Jozef Hajko (KDH) vyhlásil, že hnutie s postupom časovo obmedziť diskusiu o balíčku nesúhlasí. „Sme tu zákonodarcovia na to, aby sme o takýchto dôležitých zákonoch rokovali. Na to sme sem prišli, za to sme platení. Obmedzujú nám právo, aby sme mohli o takýchto dôležitých zákonoch rokovať,“ vyhlásil Hajko a zdôraznil, že konsolidačné opatrenia sa dotknú občanov a firiem na Slovensku. Svoj nesúhlas s postupom chcú poslanci KDH dať jasne najavo aj v pléne národnej rady.

Zástupcovia opozičného hnutia opakovane kritizovali aj fungovanie kardiologického oddelenia Fakultnej. Skritizovali tiež analýzu o rekonštrukcii potrubia v nemocnici, ktorú si vedenie zariadenia nechalo vypracovať.

Konsolidačné opatrenia v zdravotníctve, ktoré minulý týždeň predstavila vláda, kritizujú zástupcovia zdravotníckych organizácií naprieč celým sektorom. Dolinková v reakcii na to uviedla, že konsolidácia verejných financií sa vôbec nemala dotknúť už dnes dosť skúšaného zdravotníctva. Zároveň deklarovala, že rezort robí opatrenia na zefektívnenie manažmentu.

INEKO: Zdravotníci budú v prípade spomalenia valorizácie platov veľmi hluční

Treba oceniť, že v rámci konsolidácie sa začalo rozprávať o potrebe efektívnejšieho využívania verejných prostriedkov v zdravotníctve. Pre TASR to uviedol riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar. K opatreniam má však aj výhrady. Upozornil na to, že avizované spomalenie valorizácie platov „berie bagrom“ všetkým zdravotníkom. Tým sa to podľa jeho slov nebude páčiť a začnú byť veľmi hluční. Myslí si tiež, že zámer transformácie štátnych nemocníc na akciové spoločnosti neprinesie v krátkodobom horizonte pozitívny vplyv na konsolidáciu.

„Čo sa týka konsolidácie a zdravotníctva, oceňujem, že sa, zatiaľ síce len v deklaratórnej rovine, začalo rozprávať o potrebe efektívnejšieho využívania verejných prostriedkov v zdravotníctve, keďže dynamika rastu zdrojov v sektore v ostatných rokoch ani náhodou nekopíruje produktivitu práce a zlepšovanie výsledkov zdravotníctva. Zároveň sa nedarí ani zastaviť tvorbu dlhov v štátnych nemocniciach a štátnej poisťovni,“ skonštatoval pre TASR.

Analytik si myslí, že zámer transformácie veľkých štátnych nemocníc na akciové spoločnosti v sebe nesie potenciál väčšieho poriadku, transparentnosti a zodpovednosti. „Ale sama osebe by len zmena právnej formy nepomohla. Musí ísť ruka v ruke so zavádzaním ďalších, tzv. tvrdých rozpočtových obmedzení,“ podotkol. Je podľa neho potrebné vymyslieť robustný systém dlhovej brzdy pre nemocnice. „Toto opatrenie je dlhodobejšieho charakteru a neprinesie v krátkodobom horizonte pozitívny vplyv na konsolidáciu verejných financií, skôr naopak, keďže transformácia si pravdepodobne vyžiada aj oddlženie zo strany štátu, a tým aj ďalšie zdroje,“ dodal.

Avizované spomalenie valorizácie platov v nemocniciach a ambulanciách na tri percentá na jeden rok označil za menej systémové. Upozornil na to, že ide len o dočasné opatrenie a berie bagrom všetkým zdravotníkom bez rozdielu. „Nezaoberá sa potrebou zmeny štruktúry a parametrov tzv. platového automatu v nemocniciach. Proste sa len technokraticky stanovila určitá hodnota pomalšej valorizácie bez ohľadu na potreby a výsledky, kvalitu a efektívnosť, s cieľom splnenia ‚len‘ rozpočtového cieľa a usporenia určitého objemu verejných financií,“ poznamenal Zachar. Pri ambulanciách čaká vysvetlenie, či opatrenie hovorí o fixnom trojpercentnom náraste zdrojov pre celý sektor na budúci rok.

