„Príďte do parlamentu, ja im naložím aj dnes.“ Danko v útokoch pokračuje. Pre spory s Hlasom pripúšťa, že zablokuje celý rozpočet

Danko o výhradách k ministrom Hlasu Video Zdroj: TV Pravda

Sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovanie by nakoniec mala byť 5 percent, oznámil to minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nom. SNS) po debate so zástupcami hotelierov. Pôvodne konsolidačný návrh vlády rátal so zvýšením dane z dnešných 10 na 23 percent.

Na rokovaniach sa zúčastnil aj predseda SNS Andrej Danko, ktorý tlačovú konferenciu k daniam využil aj na to, aby pokračoval v kritike koaličnej strany Hlas a jej ministerky Zuzany Dolinkovej. Vyhlásil, že ho nezaujíma, koľko peňazí vypadne z konsolidačného balíka, pretože tieto peniaze budú podľa neho „zarobené“. Podľa neho totiž najviac peňazí vypadáva v zdravotníctve. „Pýtajte sa tam, koľko vypadne na bačovaní Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Deväť miliárd ide na financovanie zdravotníctva,“ opakoval Danko.

Čítajte viac Padne prvá ministerka? Danko stupňuje tlak: Rázny je aj Fico, beží jej jedna z posledných šancí. Dolinková: Odmietam klamstvá šéfa SNS

Koaličným partnerom a ministrom za Hlas totiž vyčíta, že ich rezorty nešetria na výdavkoch a nenavrhujú opatrenia, ktoré by do štátneho rozpočtu priniesli peniaze. SNS podľa neho, naopak, znížením DPH pre ubytovacie zariadenia prispeje k záchrane pracovných miest. „Keby sme do tohto segmentu vedeli dať aspoň 500 miliónov ročne, tak títo ľudia by to vyrobili. Nerozhádzali, nerozkradli na všelijaké hlúpe CT-čka. My sme kritizovali práve tie rezorty, a z toho je vojna s Pellegrinim a Hlasom. My sme v rezortoch ako životné prostredie šetrili,“ zdôraznil líder národniarov.

Doplnil, že za nižšie sadzby DPH bude bojovať. „Som ochotný kohokoľvek v tejto vláde zablokovať a urobiť čokoľvek. Ja som tým ľuďom to sľúbil a tak to bude. Ak to nebude, tak som ochotný blokovať celý štátny rozpočet,“ avizoval Danko.

Čítajte viac Danko oznámil, že hotelierom vybavil nižšie dane. Nakoniec budú mať iba 5-percentnú DPH

V útokoch na Dolinkovú pokračoval s tým, že ministerka zdravotníctva v stredu nepredložila plán konsolidácie v sektore, hoci to avizovala. „Príďte do parlamentu, ja im naložím aj dnes, pretože Dolinková nepredložila plán. A myslím, že premiér to povedal jasne – ak to nezvládne ona, tak to zvládne niekto iný. Zatiaľ je na ťahu pán Eštok, musí sa s tým vysporiadať,“ uviedol.

Ministerka Dolinková avizuje, že bude rokovanie vlády venované iba zdravotníctvu Video

Ako už informovala Pravda, koaliční lídri nateraz čakajú na koaličnú radu, počas ktorej by sa malo hovoriť o riešení napätia medzi vládnymi stranami. Dátum, kedy by sa koaliční lídri mali stretnúť, zatiaľ známy nie je. Politici Hlasu, ktorí sa bežne zúčastňujú na koaličných radách, sú mimo Slovenska. Líder Hlasu Matúš Šutaj Eštok je napríklad na služobnej ceste v Taliansku a Vatikáne, Tomáš Drucker (Hlas) spolu s prezidentom Petrom Pellegrinim sa nachádzajú v New Yorku, kde sa v týchto dňoch koná Valné zhromaždenie OSN. Člen koaličnej rady za SNS Tomáš Taraba bol cez víkend hospitalizovaný. Na sociálnej sieti neskôr oznámil, že jeho zdravotný stav sa zlepšil, no na oficiálnych podujatiach sa zatiaľ nezúčastňuje. Chýbal napríklad aj na stredajšom rokovaní vlády (25.9).