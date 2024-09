Policajti budú mať pestrý vozový park. Okrem bielych a žlto-modrých áut pribudnú vozidlá s „národným” vizuálom

K žlto-modrým a bielym policajným autám v teréne pribudnú vozidlá v „národnom” dizajne. O novom vizuále pred časom informoval aj minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), ministerstvo vnútra tieto informácie potvrdilo. Rezort avizuje, že nové polepy vozidiel predstaví v najbližšom čase, tie by podľa predbežných informácií mali obsahovať prvky s odkazom na slovenskú národnú identitu. Naposledy sa dizajn policajných áut menil v roku 2022, ale polepy v žlto-modrých farbách sa nepozdávali mnohým politikom, nespokojní s nimi boli aj policajti.

Ministerstvo vnútra údajne chce vidieť na vozidlách viac národných farieb. Zatiaľ rezort informuje len o tom, že pripravuje nový dizajn policajných áut a v dohľadnom čase ho predstaví na tlačovej konferencii. Momentálne policajti majú vozidlá s dvoma odlišnými vizuálmi. Staršie autá sú premaľované bielou farbou a na boku majú zelený pásik. Novšie vozidlá, ktoré ministerstvo vnútra v roku 2022 zaobstaralo z plánu obnovy, majú striebornú farbu a žlto-modré polepy.

Kritizovaný vizuál

Nový dizajn polícia vyberala pomocou ankety na sociálnej sieti, do hlasovania sa zapojilo viac ako stotisíc ľudí. Autá so žlto-modrým dizajnom ministerstvo predstavilo ešte v roku 2022. Vtedajší policajný prezident Štefan Hamran skonštatoval, že táto farebná kombinácia sa používa vo viacerých krajinách. „Je to výrazný posun, približujeme sa k štandardu v Európskej únii. Žltá, pretože má špeciálne fyzikálne vlastnosti, má vysokú viditeľnosť aj za znížených svetelných podmienok,” povedal.

Zmena sa však nepozdávala viacerým politikom. Kritizoval ju napríklad Igor Matovič (hnutie Slovensko), ktorý v čase zmeny dizajnu pôsobil ako minister financií. „Či je teraz najdôležitejšie oblepovať autá novými nálepkami – ja to osobne tak necítim,” hovoril v roku 2022.

Fanúšikom žlto-modrých polepov nie je ani člen súčasnej vlády Tomáš Taraba (nominant SNS), ktorý ako prvý priniesol informácie o tom, že vzor policajných áut by sa mal znovu zmeniť. A to tak, že by obsahoval viac národných a ľudových prvkov, teda podobne, ako aj pri zmene dizajnu cestovných pasov, ktorú rezort vnútra predstavil prednedávnom. „Mal som možnosť vidieť už aj návrh dizajnu nových policajných áut a som rád, že ten hračkársky Hamranov dizajn bude tiež vymenený rovnakým štýlom,” napísal Taraba na sociálnej sieti.

Nespokojnosť so žlto-modrým dizajnom vyjadrovali aj samotní policajti. Hoci hliadky sa tešili z obnovy vozového parku, kritizovali vysokú cenu nových polepov. Kým náklady na premaľovanie bielych áut stáli 522 eur s DPH za jedno vozidlo, nový vizuál vychádza násobne drahšie. „Cena polepu vozidla v novom prevedení sa pohybuje v rozmedzí od 1 440 do 2 400 eur s DPH. Ako vidíme, ide o dramatický nárast ceny, a to len v prípade policajných polepov,” upozornili pred niekoľkými mesiacmi v Odborovom zväze polície.

Nový dizajn nechceli

Odborový zväz polície však nežiadal od ministerstva vnútra ďalšiu zmenu dizajnu, ale návrat k pôvodnému vzhľadu policajných áut, teda k bielym vozidlám so zeleným pásom. „Je potrebné uskutočniť jednoznačné politické rozhodnutie, bez výhovoriek na ,expertov‘, a vrátiť sa k pôvodnej farbe služobných motorových vozidiel. Tento krok nepochybne uvíta väčšina verejnosti, ako aj príslušníci PZ,” žiadali policajní odborári na svojej webovej stránke.

Rezort vnútra v reakcii na výzvu policajtov vtedy reagoval, že pripravuje štúdiu, ktorá má celkovo posúdiť nové označenia vozidiel „so zameraním na hodnotenie funkčných vlastností materiálov, ich farby, veľkosti reflexnej plochy, celkového dizajnu s prihliadnutím na dostupné alternatívy”. Výsledkom štúdie je pravdepodobne rozhodnutie pridať do vozového parku Policajného zboru autá s ďalším, v poradí tretím vizuálom.

Ministerstvo vnútra neodpovedalo na otázku Pravdy o tom, či nepovažuje za problém situáciu, pri ktorej sa po slovenských cestách budú súčasne pohybovať policajné vozidlá s tromi rôznymi vzormi, čo by pre občanov mohlo pôsobiť dosť mätúco. Neuviedlo ani to, na koľkých autách sa nový dizajn použije a kedy by vzor nových polepov mohla vidieť verejnosť. Nie sú zatiaľ známe ani náklady na navrhovanú zmenu. V stanovisku uviedlo, že všetky informácie predstaví na tlačovej konferencii.