Fico je politický chamelón, so Smerom dokázal nemožné. Richter: Chceme byť stabilizátorom koalície

Smer čelil mnohým kauzám, jeho predstavitelia vrátane lídra Roberta Fica, čelili obvineniam či boli vo väzbe. Pred viac ako šiestimi rokmi klesli ich preferencie na historické minimum a po voľbách 2020 sa po desiatich rokoch ocitol v opozície. Fico sa napriek tomu pozviechal, prežil odchod Pellegriniho a po troch rokoch dokázal piatykrát vyhrať voľby a zložiť štvrtú vládu. Podľa politológa ide o najúspešnejšiu stranu v novodobej histórii Slovenska. Po roku čelí vážnemu koaličnému sporu, no podľa Jána Richtera chcú byť ako najsilnejší klub stabilizačným faktorom v koalícii. To, aká bude budúcnosť strany, záleží od Fica.

Pravda oslovila po roku od parlamentných volieb predsedov klubov všetkých parlamentných strán. Úspechy, kľúčové momenty či napĺňanie predvolebných sľubov Smeru zhodnotil pre Pravdu Ján Richter.

Čo považujete za najväčší úspech Smeru rok od volieb, odkedy ste pri moci?

V prvom rade to, že sa dodržiava programové vyhlásenia vlády a aj postupnosť realizácie priorít, ktoré z neho vyplývajú. Pre nás bol dôležitý návrat právneho štátu a veci vyplývajúce z Trestného zákona. Myslím si, že v sociálnej oblasti sa vraciame k všetkým tým veciam, ktoré Milan Krajniak (bývalý minister práce za Sme rodina, pozn. red.) predtým zrušila, ktoré za poslednej vlády Smeru už boli aktívne a v procese realizácie, napríklad 13. dôchodok, vysporiadali sme aj s 300-eurovým príspevkom. Každopádne si myslím, že presne plníme úlohu, ktorá je na vládnych poslancov daná, pretože v čase opozície je dôležité predkladať vládnym návrhom alternatívne a v čase koalície je dôležité podporovať vládne návrhy. To sa nám darí, je tu disciplína, i keď to vždy nie je jednoduché, pretože pri 79 poslancoch vládnej koalície je dôležité, aby bola vždy pri hlasovaní prítomná väčšina.

Vaším predvolebným heslom bola stabilita, skúsenosti, sľubovali ste sociálne istoty, suverénne Slovensko. Podarilo sa vám to alebo na tom ešte budete pracovať ďalej?

Treba to vidieť, že to je v procese. Hovoríme o štvorročnom období vládnutia, máme za sebou necelý rok. Dôležité je teraz, čo nás čaká parlamente, a to je konsolidácia verejných financií, ktorá nie je jednoduchá a do istej miery aj bolestivá. Vzhľadom na to dedičstvo, ktoré tu ostalo po tých predchádzajúcich vládach od roku 2020. Som presvedčený, že postupne budeme predvolebné krédo čím ďalej, tým viac napĺňať tak, aby to pocítili aj konkrétni ľudia.

Je nejaký kľúčový moment z vášho pohľadu, o ktorom by ste povedali, že Smer zmenil a je iný, ako bol pred rokom?

Koaličné vládnutie je o kompromisoch. Tie kompromisy sme museli prijať aj v čase, keď sa pripravovalo programové vyhlásenie vlády a v podstate tímy kompromismi žijeme celé doterajšie obdobie, ktoré máme za sebou, čo nie je jednoduché. Máme záujem, vzhľadom na to, že sme najväčší poslanecký klub, pôsobiť stabilizačne do celej vládnej koalície, čo tiež nie je jednoduché, ale aj napriek všetkým ťažkostiam si myslím, že sa nám to doteraz darí.

Máte konkrétny cieľ alebo zákon, ktorým by ste sa chceli takto o rok pochváliť?

Myslím, že je veľmi dôležité to, čo máme teraz na stole, a to je konsolidačný balík. Ak sa konsolidačný balík prijme, postupne si myslím, že si budeme môcť dovoliť realizovať aj tie pozitívnejšie veci, ktoré v programovom vyhlásení vlády sú. Dôležité je do konca roka schváliť štátny rozpočet pre budúci rok, no všetky ostatné veci sú pred nami. Máme jednu veľkú ambíciu, aj pri rôznych problémoch, ktoré život v koalícii prináša, plniť naďalej úlohu stabilizačného faktora. Do istej miery vytvárať kompromisy, použijem výraz umravňovať aj našich koaličných partnerov, aby koalícia aj napriek možným problémom, ktoré život prináša, úspešne pokračovala ďalej a postupne napĺňala programové vyhlásenie vlády.

Najúspešnejšia strana v novodobej histórii

Smer na čele s Róbertom Ficom zložil tri vlády. Krk strane zlomila vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej v roku 2018. Fica vymenil na predsedníckej stoličke Pellegrini a po rokoch voličskej priazne klesli preferencie dovtedy najdominantnejšej strany na deväť percent. Voľby v roku 2020 vyhralo vtedajšie OĽaNO na čele s Igorom Matovičom, ktorý zostavil vládu. Smer sa po desiatich rokoch ocitol v opozícii. Napriek desiatkam káuz a viacerých obvinených členoch, ktorí dnes vládnu, vrátane Fica, bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara či súčasného ministra obrany Roberta Kaliňáka, sa dokázali v politickom svete znova etablovať. S blížiacimi sa voľbami predstavitelia Smeru stupňovali agresívny slovník, pandémiu covidu využili na šírenie dezinformácií a populistickou politikou získali voličov späť.

Pred minuloročnými voľbami predbehli Hlas a preferenčne sa dostali na takmer 25 percent, čo je síce na Smer pomerne nízky výsledok, no na turbulencie, ktorým čelili to bolo pre mnohých prekvapenie. „Ani ja som neveril Smeru, že sa pozviecha z volebnej prehry 2020 a odchodu Pellegriniho a spol. a vytvorenia konkurenčnej strany Hlas. Dnes je všetko inak. Smer vyhral voľby, zostavil vládu, má stabilné, dokonca mierne rastúce preferencie nad 20 percent, čo už zďaleka nie sú najlepšie časy Smeru, ale po 25 rokoch od vzniku a po vyhratých piatich voľbách a zhruba 13 rokoch pri moci je to neuveriteľný úspech,“ zhodnotil politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner.

„Je to skrátka najúspešnejšia politická strana v novodobej histórii Slovenska. Vždy im šlo o výhru vo voľbách a o moc, to dosiahli, to majú a je to úspech,“ hovorí politológ. V duchu predvolebného hesla „stabilita, skúsenosti, koniec chaosu, sociálne istoty či suverénne Slovensko“ presadzujú tie politiky, o ktorých priamo či nepriamo hovorili aj pred voľbami. „Toto si vytýčili a splnili to,“ uviedol Cirner.

Pri presadzovaní ich cieľov im vo štvrtej Ficovej vláde znova sekunduje SNS a tentokrát aj Hlas, ktorý ešte pred voľbami označoval Fica za politika minulosti. „Vedeli, že financie sú v zlom stave, ale pred voľbami o konsolidácii nehovorili. Trvalo im skoro rok, aby s konsolidáciou prišli, ešte predtým sa tiež sami podieľali sami na ‚sekereʻ v štátnom rozpočte, keď prijali niektoré populistické opatrenia voči dôchodcom a podobne,“ konštatuje politológ. „Teraz sa snažia ušetriť 2,7 miliardy eur, čo znamená, že sociálne a iné istoty budú otrasené a šetrenie sa dotkne každého na Slovensku. Pocítia ho ľudia mimo vysoko solventných vrstiev,“ povedal.

Najväčšie prešľapy, zlom a politický chameleón

Najväčším prešľapom Smeru sú zmeny dotýkajúce sa kultúry, RTVS, zmien v justícii a polícii, ktoré vyvolali odpor. „Už po niekoľkých mesiacoch od nástupu k moci čelili silným protivládnym protestom, ozvala sa aj Európska únia. Aj nedávne odvolanie lídra opozície z funkcie podpredsedu parlamentu sa dá považovať za prešľap. Riadenie niektorých ministerstiev (životné prostredie, kultúra, zdravotníctvo) nie je najlepšie hodnotené odborníkmi ani verejnosťou,“ konštatuje Cirner.

Fico bol iný už pred voľbami 2023 a celé obdobie po roku 2020 podľa politológa prežíval ako hon na jeho osobu, ľudí zo Smeru a okolia Smeru. „Hovoril o kriminalizácii a prenasledovaní, skoro bol vydaný parlamentom na trestné stíhanie. Toto ho zásadne zmenilo,“ hodnotí Cirner. V polovici mája otriasol Slovenskom atentát na premiéra, ktorý sa do práce vrátil po mesiaci. Ide o zlom nielen pre Fica, ale pre verejnosť a politiku na Slovensku.

„Netrúfam si povedať, ako ho ovplyvnil pokus o atentát, ale je zrejmé, že ho ovplyvnil zásadne, no do mysle pána Fica nevidíme. Vyzerá to, akoby strácal zábrany, mieru,“ myslí si politológ s tým, že dnes robí aj to, čomu sa v minulosti vyhýbal. „Asi najlepšie to definuje výrok – Ak do pekla, tak na veľkom bielom koni. Je v tom niečo fatalistické,“ dodal na margo atentátu politológ.

Mnohí, vrátane bývalých členov Smeru, strane vyčítajú, že už nie je sociálnou demokraciou a úloha strany sa zúžila na pomstu. „Fico je politický chameleón, je jedno, či on niečomu vnútorne verí, alebo neverí ničomu, to nie je podstatné. Rozhoduje sa podľa verejnej mienky, podľa prieskumov a podľa toho, akých má voličov alebo ktorá časť elektorátu je ho ochotná voliť,“ hovorí Cirner.

„Momentálne sú to radikálnejšie zmýšľajúci voliči, ktorých od seba pritiahol od Kotlebu, Republiky, SNS a ďalších krajne pravicových strán,“ hodnotí politológ. Robert Fico to podľa neho s voličmi vie. „Vždy vie, čo a ako im má povedať, podhodí im niečo, prečo sú ho ochotní voliť a vždy im ukáže nepriateľa, ktorý mu bráni zo Slovenska spraviť druhé Švajčiarsko. Či je to Brusel, Soros alebo liberalizmus či progresívci, vždy vie nájsť nepriateľa a to je v politike dôležitá agenda,“ myslí si politológ.

Čo sa týka budúcnosti Smeru, Fico má v pláne vyhrať aj ďalšie voľby, aj keď bude mať čo robiť, aby udržal pokope súčasnú koalíciu. „Budúcnosť Smeru je úzko spätá s budúcnosťou Roberta Fica. Aká bude budúcnosť Roberta Fica, taká bude budúcnosť strany Smer. Fico nebude viesť stranu večne, nebude ani večne populárny, už dávno dosiahol v politike vrchol a postupne alebo rýchlo to pôjde nadol,“ skonštatoval Cirner s tým, že rolu bude hrať mnoho faktorov, no hlavne to, či ešte politika bude Fica baviť a bude sa jej chcieť venovať a mať na to silu.