Takúto turbulenciu zažili cestujúci pri pristávaní. Pozrite si zábery priamo z lietadla

Turbulencia nad Neapolom Video Zdroj: mReportér: Andy Snijders

Turbulencia je nepravidelný pohyb vzduchu, ktorý spôsobuje náhle zmeny výšky a smeru lietadla počas letu. Vzniká v dôsledku stretu rôznych vrstiev vzduchu s rozdielnou teplotou, tlakom alebo rýchlosťou, najmä pri prechode cez oblaky, hory alebo atmosférické fronty. Hoci môže byť pre cestujúcich nepríjemná, turbulencia zvyčajne neohrozuje bezpečnosť lietadla. Takto sa ju podarilo zachytiť nášmu mReportérovi, keď pristávali nad talianskym Neapolom.

Capo Miseno v Taliansku Video Zdroj: mReportér: Andy Snijders

Capo Miseno, nachádzajúce sa na juhu Talianska v blízkosti Neapola, je malebný mys, ktorý ponúka nádherné výhľady na Tyrhénske more a Neapolský záliv. Je atraktívne svojou bohatou kombináciou histórie, prírodných krás a mytológie. Nachádza sa tu pozostatok stratovulkánu, ktorý je súčasťou sopečného regiónu Campi Flegrei, čo z neho robí geologicky zaujímavé miesto. Historicky slúžilo ako hlavný rímsky vojenský prístav, čím si získalo strategický význam v dobe Rímskej ríše.

Navyše, jeho spojenie s legendou o Misénovi, trubačovi hrdinu Aenea, pridáva miestu mystickú a mytologickú príťažlivosť. Výhľady na Neapolský záliv, okolité ostrovy a príjemné pláže z neho robia obľúbenú destináciu pre turistov.

Národný pochod za život 2024 v Košiciach Video Zdroj: mReportér: Daniel Imriška

V nedeľu 22. septembra 2024 sa v Košiciach uskutočnil štvrtý Národný pochod za život, na ktorom sa zišlo 40 000 ľudí. Cieľom pochodu bolo dosiahnuť ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť, pričom účastníkov sprevádzali nielen dobrovoľníci, ale aj kultúrny program a príhovory rečníkov z rôznych krajín. Medzi hlavné témy patrila ochrana nenarodených detí, starostlivosť o matky a odmietnutie eutanázie.

Na pochode sa zúčastnilo 17 biskupov a pápež František poslal svoj pozdrav cez nuncia Nicola Girasoliho. „Nech je to pochod radosti a entuziazmu, nech je to skutočný pochod za život. Nech je to pochod nádeje. Buďte vždy podporovateľmi života. Život je Boží dar. Buďte vždy hrdí a pripravení chrániť život. Prijmite od pápeža Františka objatie plné pokoja a nádeje,“ znel odkaz od Svätého otca.

