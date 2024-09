Valášek: Vrúcne stretnutia ministra Blanára so šéfom ruskej diplomacie len predlžujú utrpenie Ukrajincov

Slovenská diplomacia musí prestať poklonkovať ruskému agresorovi. Uviedol to podpredseda Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek. Stretnutie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára s ruským náprotivkom v New Yorku považuje Valášek za naivné a nezodpovedné, najmä vzhľadom na to, že ruská vláda sa snaží diktovať Slovensku, ktorých spojencov si môže vyberať.