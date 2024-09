Haščák sa vracia do vrcholového vedenia Penty, zbavil sa obvinení v kauze Gorila

Jaroslav Haščák sa po necelých štyroch rokoch vracia do vrcholového vedenia investičnej skupiny Penta. Spoluzakladateľ spoločnosti sa s účinnosťou od 1. októbra 2024 opäť plnohodnotne zapojí do práce v Investičnej komisii, Executive Boarde ako aj do riadenia firemného portfólia skupiny.