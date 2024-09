Generálna prokuratúra napadla zamietavé stanoviská zdravotných poisťovní k úhrade lieku pre deti s rastovým ochorením

Generálna prokuratúra informovala, že preskúmaním zamietavých stanovísk Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., Dôvera zdravotnej poisťovne, a.s. a Union zdravotnej poisťovne, a.s. dospela k záveru, že stanoviská sú nepreskúmateľné pre neuvedenie dôvodov, pre ktoré nebol udelený súhlas s úhradou lieku Voxzogo indikovaného v boji s achondropláziou pre konkrétneho maloletého pacienta. Na základe tohto zistenia generálna prokuratúra v podaných protestoch prokurátora navrhla tieto opatrenia zrušiť z dôvodu ich nezákonnosti.

„Uvedené prípady sú mimoriadne citlivé, nakoľko na liečbu achondroplázie je preukázaná účinnosť práve požadovaného lieku Voxzogo, pričom ide zatiaľ o jedinú dostupnú možnosť liečby. Nemenej významným je aj moment začatia liečby,“ uviedla GP SR v stanovisku, ktoré poskytla jej hovorkyňa Zuzana Drobová.

Prokuratúra zastáva názor, že aj keď zákon pri súhlase s úhradou lieku ako jedinej vhodnej možnosti dáva zdravotnej poisťovni možnosť (nie povinnosť) uhradiť poistencovi tzv. výnimkový liek, to neznamená, že zdravotné poisťovne môžu rozhodovať svojvoľne, najmä ak ide o použitie verejných financií určených na zdravotné poistenie.

Generálna prokuratúra zároveň upozorňuje, že v takejto mimoriadnej a osobitnej situácii musí byť rozhodnutie o neschválení úhrady pre žiadateľa presvedčivo odôvodnené, pričom len všeobecná konštatácia zdravotných poisťovní o finančnej udržateľnosti systému verejného zdravotného poistenia neobstojí.

Achondroplázia je najbežnejšia forma dedičnej disproporčnosti postavy, prejavujúca sa malou postavou a disproporčnými končatinami. Klinické štúdie ukazujú, že včasné podanie lieku Voxzogo u malých pacientov podporuje rast a pozitívne vplýva na pridružené komplikácie.