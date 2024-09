Hlas nepodporí konsolidačný balík, ak nebudú splnené jeho dve podmienky

Koaličná strana Hlas-SD nepodporí konsolidačný balík, pokiaľ zákon o minimálnej mzde nebude spätne zaradený na aktuálnu parlamentnú schôdzu. Taktiež žiada dofinancovanie samospráv ešte v tomto roku. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).

„Cieľom je dosiahnuť, aby sa nové nastavenie minimálnej mzdy, teda 60 % priemernej mzdy tak, ako je to v programovom vyhlásení vlády (PVV), vrátilo na rokovanie parlamentu a aby bolo schválené do konca roka. Ak sa tak stane, tak minimálna mzda v roku 2026 bude na úrovni 920 eur a v roku 2027 bude už atakovať hranicu 1000 eur,“ uviedol Tomáš s tým, že ide o jeden z dvoch hlavných záväzkov v PVV rovnako, ako aj 13. dôchodok. Dodal, že rozprava v druhom čítaní o konsolidačnom balíku by už nemala byť skrátená.

Taktiež kritizoval opozičnú SaS za to, že sa nezúčastnila na stretnutí s premiérom SR Robertom Ficom (Smer-SD) týkajúcom sa konsolidácie. Dôvodom je podľa slov šéfa rezortu práce to, že strana zodpovedá za neporiadok vo verejných financiách. „My len naprávame ťažkou konsolidáciou to, čo tu napáchala bývalá vláda,“ podotkol Tomáš s tým, že SaS navyše neponúkla vlastný konsolidačný balíček.

„Stále prichádzame s návrhmi, aj budeme prichádzať s návrhmi. Ja nevidím žiadny dôvod sedieť za zavretými dverami s premiérom a jednoducho tam niečo riešiť, riešime to v parlamente,“ uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Marián Viskupič s tým, že stretnutie aj tak neprinieslo žiaden výsledok.

Taktiež vyhlásil, že SaS konsolidačný balík nepodporí, pričom novú daň finančných transakcií považuje za veľmi škodlivý zákon. „Tu jasne hovorím, že prosím koalícia, zíďte z kratšej cesty a vôbec tento zákon nedávajte. Druhá vec je tá, že ak raz budeme vládnuť, tak tento zákon musí byť okamžite zrušený,“ objasnil.

Dodal, že tento balík zdražuje život ľuďom, zhoršuje pozíciu ekonomiky a nevidí v ňom žiaden ozdravný potenciál. „Ja môžem povedať za svoj rezort, že sa podarilo ochrániť všetky veci v gescii MPSVR SR s výnimkou úpravy rodičovského dôchodku,“ uzavrel Tomáš.