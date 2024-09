Končí sa termín pre zmenu zdravotnej poisťovne. Hranicou je 30. september

Prihlášku do novej poisťovne je potrebné podať najneskôr do 30. septembra a po jej akceptovaní sa poistencom novej poisťovne stane od 1. januára nasledujúceho roka.

Zdravotnú poisťovňu totiž môžete zmeniť len raz ročne. Ako uvádza Asociácia zdravotných poisťovní (AZP) upozorňuje na podvody a radí, ako sa nenechať oklamať. Pred rozhodnutím by sa mal pacient informovať o benefitoch a rozdieloch a vybrať si služby tej poisťovne, ktorej programy sú pre neho a jeho rodinu najviac užitočné.

„Overte si tiež, či má nová poisťovňa zmluvy s lekármi alebo zariadeniami, ktoré navštevujete alebo sa chystáte navštevovať," odporúča asociácia. Pri podpise je dôležité prečítať si celú zmluvu. Prepoistiť sa dá bezpečne aj online prostredníctvom oficiálnych webových stránok poisťovní. Približne mesiac po prepoistení by poistenca mala kontaktovať jeho pôvodná ako aj nová poisťovňa. Ak prišlo k prepoisteniu bez vedomia poistenca, prípadne aj s jeho vedomím, ale rozmyslel si to, má do konca októbra právo vziať prihlášku späť.