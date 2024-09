Hlas si nenechá skákať po hlave, Dankove slová boli za čiarou, hovorí Tomáš. Sú ako Matovič a Sulík, reagoval Štefunko

Minister práce Erik Tomáš: Konsolidačný balík podporíme len vtedy, ak bude spätne zaradený zákon o minimálnej mzde a budú dofinancované samosprávy Video Zdroj: TV Pravda

Tomáš zhodnotil, že v rámci svojho rezortu v uplynulom roku pomohli ľuďom po zemetrasení na východe, pripravili návrh zákona o novej minimálnej mzde, zaviedli 13. dôchodok ako trvalé opatrenie a tiež spustili programy na zamestnávanie nezamestnaných ľudí. „Myslím si, že to nie je málo,“ vyjadril sa na úvod.

Najskôr karafiáty, potom nožík do chrbta

Štefunko reagoval, že si nemyslí, že sú výsledky také optimistické, ako ich Tomáš pomenoval, i keď vníma, že za ministrom práce sú výsledky. Vláde však vytkol, že namiesto šetrenia zriadila zbytočné ministerstvo športu a mesiace sa venovala Trestnému zákonu. Navyše, spory, ktoré má Hlas a SNS mu pripomínajú konflikty Igora Matoviča (hnutie Slovensko) a Richarda Sulíka (SaS).

Tomášovi tiež vytkol, že hoci schválili pre seniorov 13. dôchodok, iné ministerstvá ľuďom sťažia cenami alebo daňami život. „Na jednej strane rozdávate karafiáty, ale na druhej strane, možno nie vy, alebo niekto iný, pichne nožík do chrbta,“ povedal.

Minister práce oponoval, že menoval odpočet svojej práce a nie celej vlády. Kritizoval Štefunka, že opozícia nepriniesla vlastné návrhy na konsolidáciu. Myslí si, že ak by PS nejaké predstavilo, tak by to boli opatrenia bolestivé pre ľudí. Predstavu PS o konsolidácii podľa neho reprezentujú opatrenia, ktoré na Úrade vlády zanechal úradnícky premiér Ľudovít Ódor, ktorý je dnes europoslancom za PS.

Štefunko odmietol, že by nepredstavili opatrenia na šetrenie. „My sme niečo predstavili, dokonca pán Kaliňák (Robert, poz. red.) s pánom Kiššom (Štefan, poz. red.) pri tom stole narátali cirka 500 miliónov eur, ktoré sa dajú ušetriť na výdavkoch,“ povedal. Ódorov balíček bol podľa neho „menu“, z ktorého si nasledujúca vláda Fica mohla vybrať konkrétne opatrenia.

Poslanec PS Ivan Štefunko: Spory v koalícii medzi Hlasom a SNS už začínajú pripomínať Igora Matoviča a Richarda Sulíka Video Zdroj: TV Pravda

Naprávajú starý neporiadok

Tomáš na kritiku, že opatrenia sú mierumilovné k bohatým a plošne postihnú všetkých, povedal, že už v minulosti zaviedli mimoriadne odvody pre banky a bohatší budú na odvodoch odvádzať viac ako chudobnejší. „Naprávame neporiadok vo verejných financiách po predchádzajúcej vláde,“ vyhlásil.

Pripustil, že ak by sa dohodli v koalícii aj opozícii, mohlo by dôjsť aj k zmrazeniu platov politikov. Nevie si tiež predstaviť, kde mal šetriť v rámci svojho rezortu, kde idú výdavky na penzie, platy zamestnancov či prevádzku.

Štefunko hovorí, že zvýšiť DPH o tri percentá by si nedovolil ani Sulík. Sociálno-demokratické vlády by podľa neho mali presadiť progresívne a nie degresívne dane. „Postihne to všetkých,“ zdôraznil. Pre firmy, ktoré majú obrat do 100-tisíc eur sa znížila daň z 15 na desať percent a znížili sa dane z dividend, z čoho vyplýva, že vláda vytvorila „promilionársku daň“. „Ľudia, ktorí reálne fakturujú a tvoria zisk, tak si ten zisk budú môcť z firiem vyberať. To znamená, že nebudú investovať ďalej do rastu firmy, ale budú vyberať so sedempercentnou efektívnou daňou,“ vysvetlil.

S čím súhlasí, je boj vlády s fiktívnymi živnostníkmi. Zároveň sa domnieva, že z fiktívnych živnostníkov sa stanú fiktívni „eseročkári“. „To znamená, že ten, kto má „eseročku“ bude platiť efektívnu daň v nižších desiatkach percent a pracujúci robotník, žeriavník, predavačka, zamestnaní na trvalý pracovný pomer, ich daň, vrátane odvodov, bude cirka 30 percent,“ vysvetlil poslanec. „To je neuveriteľne nesociálno-demokratické,“ do­dal.

Tomáš hovorí, že ľudia s nadštandardnými príjmami už dávno platia „milionársku daň“. Načrtol, že daň sa ide znižovať na potraviny, cestovný ruch, v prípade energetickej pomoci hľadajú adresnejšiu cestu. Ocenil, že bývalá vláda ako jednu z mála dobrých vecí vytvorila energetickú pomoc. Štefunko upozornil, že v prípade telekomunikačných firiem na opatrenia takisto doplatia bežní ľudia. Tomáš zase považuje príspevok na bývanie, o ktorom hovoril Štefunko, za dobré riešenie.

Štefunko povedal, že v druhom čítaní chcú v nasledujúcom týždni predstaviť svoje vlastne konsolidačné opatrenia v oblasti aj výdavkov, aj príjmov. „Myslíme si, že štát by mal šetriť na sebe, lebo aj pri firmách, aj pri rodinách, je to tak, že musíte ušetriť na výdavkoch a možno zlepšiť aj príjmy. To znamená buď menej míňať na nepotrebné záležitosti, ale zároveň viac pracovať, aby sa konsolidácia podarila,“ vyjadril sa po relácii s tým, že si myslí, že navrhovaná vládna konsolidácia nezakladá dobrý predpoklad na lepšiu budúcnosť.

„Skôr naopak, bude to jednorazové riešenie, ktoré síce prinesie 1,7 miliardy pre vládnu koalíciu a ďalšiu miliardu na populistické rozdávanie, ale nepomôže stabilizovať ekonomiku a ekonomickú štruktúru krajiny,“ vysvetlil.

Kobercové nálety Andreja Danka

Líder SNS Andrej Danko spustil podľa Tomáša pred týždňom útok nálet len na ministrov Hlasu. „Celý kobercový nálet Andreja Danka na Hlas bol spôsobený len tým, že nedostal funkciu predsedu parlamentu, ktorá mu podľa koaličnej dohody nepatrí,“ vyhlásil. Zopakoval, že Dankova ješitnosť už zasahuje aj do zákonov. Predsedu SNS sa chce spýtať, prečo útočí a požiadal ho, aby si sadli a riešili spory za zatvorenými dverami a nie pred verejnosťou. Dankove vyjadrenia už boli za všetkými čiarami a v Hlase si nechcú nechať skákať po hlave.

Tomáš po relácii pre Pravdu uviedol, že urovnanie sporu nie je ani tak otázka o stretnutia vo dvojici, ale širšieho formátu. „Myslím si, že by sme sa mohli stretnúť všetky koaličné strany spolu na úrovni vedení. Samozrejme, aj v zastúpení pánov predsedov, to by bolo úplne najlepšie, pretože ľudia už toho majú dosť. Strana Hlas nie je spúšťačom týchto sporov. My sa správame rozumne a stále musíme reagovať na nejaké výpady zo strany SNS a pána Danka, čo naozaj nie je dobré, pretože ľudia nie sú zvedaví na naše osobné spory, ale na to, čo pre nich robíme,“ povedal v nedeľu.

Tomáš si však myslí, že koaličná rada musí zasiahnuť a politici si spory musia vydiskutovať. Nemyslí si však, že by išlo o krízu, pretože ku kríze by došlo až vtedy, ak by neprechádzali zákony pre ľudí.

Slovná prestrelka medzi Dankom, Huliakom a Šipošom ohľadom vulgarizmov v parlamente Video Zdroj: tasr

Za podmienkami si Hlas stojí

Na to, aby Hlas podporil vládny konsolidačný balíček musia byť podľa ministra práce splnené dve ich podmienky. „Máme dve jasné podmienky, a tie sú, že musí byť spätne zaradený zákon o minimálnej mzde ešte na túto schôdzu. Druhá podmienka je, že musí byť dofinancovaná samospráva ešte v tomto roku,“ vymenoval s tým, že ak nebudú naplnené, strana Hlas nepodporí lex konsolidácia. „Žiadna iná podmienka nie je,“ zhrnul v ta3.

Stále podľa neho platí dohoda, že napriek zmenám v konsolidačnom balíčku musia byť dodržané pravidlá, že celková suma, ktorá sa má ušetriť je 2,7 miliardy. Ako povedal, podmienky Hlasu už predostreli koaličným partnerom predtým, ako ich prezentovali verejnosti. A čo na koaliční partneri? Tomáš nechcel predbiehať. „Nechcem zakríknuť túto vec, ale urobili sme to tak, ako sa na správnu koalíciu má, že sme to najskôr tlmočili vo vnútri koalície,“ dodal.

Tomáš zároveň povedal, že ich strana už bude hlasovať len za zákony, ktoré prešli koaličnou radou a vládou. „Za žiadne iné zákony strana Hlas hlasovať nebude, a pokiaľ by niekto porušil túto našu podmienku, že by neprešiel nejaký vládny návrh zákona alebo zákon, ktorý by bol dohodnutý na koaličnej rade, Hlas sa postaví a nebude pokračovať v parlamentnej schôdzi, pokiaľ sa problém nevyrieši,“ vyjadril sa s tým, že v prípade potreby sa obrátia aj na premiéra. „Nie sme my tí, ktorí robia problém vo vládnej koalícii,“ dodal.

Situácia v parlamente podľa Štefunka začína pripomínať stav v minulom volebnom období. „Nevedia si prísť na meno. Hlasu by som odkázal, že človek sa súdi podľa toho, akých partnerov si vyberá. Je to trošičku aj ich vina, že sa dali do koalície s touto stranou,“ skonštatoval, no je rád, že Hlas sa konečne prebúdza a je ochotný pritlačiť SNS k múru.

Nové meno šéfa NR SR je bližšie

V koalícii sa podľa Tomáša otvorila znova aj otázka o poste nového predsedu parlamentu, na ktorý si nárokoval Danko za podporu Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách. Hlas však trvá na tom, že podľa koaličnej dohody pozícia pripadá im. „Diskusie sa pohli v koalícii. Sú aj iné možnosti. Uvidíme, ako to dopadne, musíme sa dohodnúť,“ vyjadril sa Tomáš. Či sa chystá Danko zo svojej požiadavky ustúpiť komentovať nechcel. „To by určite celej veci neprospelo,“ myslí si.

Väčšie zmeny na pozíciách Tomáš odmietol. „Všetky rošády, ktoré boli prezentované v médiách, sú len špekulácie. Ja som o žiadnej reálnej rošáde vo vnútri koalície nepočul,“ dodal na margo možného odvolania ministeriek zdravotníctva a kultúry.