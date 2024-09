Voľby by v septembri vyhral Smer pred PS, zostaviť vládu by bol problém

Pokiaľ by sa do parlamentu dostalo spomínaných osem strán, jeden aj druhý tábor by mal s vytvorením koalície problém. Súčasné vládne strany by bez SNS, ktorá sa do parlamentu nedostala, koalíciu nevytvorili. Smer a Hlas majú spolu 62 mandátov.

Ak by sa k nim pridalo KDH, stále by im do potrebnej väčšiny chýbali štyria poslanci. Ani trojkoalícia s Republikou by nebola dostatočná, spolu so Smerom a Hlasom by mali 75 hlasov. Pokiaľ by sa k niektorej koalícii so Smerom pridala Maďarská aliancia, obe by mali 80 a viac mandátov.

Čo sa týka PS, spolu so SaS a KDH by mali 58 mandátov a na vytvorenie vlády by potrebovali minimálne jedného partnera. Jediná možná koalícia, ktorá by mala viac ako 76 hlasov, by bola štvorkoalícia v zložení PS, Hlas, SaS a KDH (80 mandátov) alebo PS, Hlas, SaS a Demokrati alebo PS, Hlas, KDH a Demokrati (posledné dve by mali zhodne po 78 mandátov). Pomôcť by im mohla aj Maďarská koalícia.