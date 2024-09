Aj s dcérou čelia šikane. Plaváková sa pre Huliakove urážky obracia na políciu aj Ústavný súd

Kolíková žiada disciplinárku voči Huliakovi

Poslankyňa Mária Kolíková (SaS) navrhuje, aby Mandátový a imunitný výbor Národnej rady SR začal disciplinárne konanie voči Huliakovi s odporúčaním, aby sa vzdal poslaneckého mandátu. Dôvodom sú jeho výroky, ktorými de facto obvinil poslankyňu z vraždy. Huliak v rozhovore pre eREPORT TV povedal, že „pani Kolíková, ktorá zavraždila generála Lučanského v base, mne nebude robiť mravné kázanie, že čo mám robiť a čo nie“. Rozhovor bol po niekoľkých hodinách z vysielania stiahnutý. Podľa Kolíkovej sú Huliakove výroky za hranicou toho, čo môžeme akceptovať a tolerovať u poslanca Národnej rady SR. Dodala, že vyšetrovanie smrti generála Milana Lučanského jednoznačne potvrdilo, že k jeho smrti došlo bez cudzieho zavinenia a jej osoba nemá žiadny súvis s týmto tragickým úmrtím. „Jasnú bodku za vyšetrovaním dal za súčasnej vlády generálny prokurátor,“ podotkla Kolíková, podľa ktorej však Huliak toto klamstvo už dlhodobo používa ako politický nástroj.

„Poslanec Huliak používa hrubú lož a klamstvo v boji voči mne ako poslankyni a voči mne ako žene. Je to hrubá čiara, ktorú poznajú naše zákony aj naša ústava. Je to nielen o ochrane cti a ochrane dobrého mena, môžeme sa baviť o trestnom čine ohovárania a o trestnom čine krivého obvinenia,“ hovorí Kolíková. Ako zdôraznila, ak poslanec Národnej rady hrubo poruší poslanecký sľub, v ktorom sa zaviazal, že bude rešpektovať zákony a ústavu, potom mandátový a imunitný výbor by mal odporučiť takémuto poslancovi vzdať sa mandátu. Zároveň podotkla, že to nie sú jediné výroky, za ktoré by mal niesť Huliak zodpovednosť. Pripomenula jeho nevhodné a urážlivé výroky na adresu poslankyne Lucie Plavákovej (Progresívne Slovensko), ktorú nazval sukou. „Spustili sme aj petíciu a chceme povedať rázne nie urážkam a hulvátskemu správaniu voči ženám na Slovensku,“ doplnila.