Školám chýbajú tisíce kuchárok a upratovačiek. Mzdy majú na úrovni dávky v nezamestnanosti, odchádzajú preto pracovať do reštaurácií a obchodov

Školám chýbajú upratovačky, kuchári, pomocné sily v jedálňach a iní nepedagogickí zamestnanci. Keď sa pozrieme na ich mzdy, hneď zistíme, prečo záujem o tieto zamestnania nie je veľký. Platy týchto pracovníkov sú na úrovni minimálnej mzdy, školy musia na odmeny prispievať z vlastného rozpočtu. Aj keby chceli kuchárkam platiť viac, rezervy na to nemajú. Vláda sa touto témou dlhodobo nezaoberá.

V školstve pracuje vyše 155-tisíc zamestnancov a takmer tretina z nich nie sú pedagógovia. Bez nich by však každá škola fungovala len ťažko. Ide o kuchárky, upratovačky, školníkov, údržbárov a ďalších zamestnancov, ktorí každodenne zabezpečujú komfort žiakov a chod škôl, univerzít a škôlok. Práve títo zamestnanci školskému systému veľmi chýbajú, upozorňuje predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Pavel Ondek.

Problém trápi všetky regióny, dopyt po školskom personáli je vysoký naprieč celým Slovenskom, tvrdí predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik. „Ide o nízko platené povolania, čo školským zariadeniam sťažuje konkurenciu s inými zamestnávateľmi. Príčinou sú veľmi nízke mzdy, často až pod hranicou životného minima," vysvetľuje Božik. Lepšie finančné ohodnotenie týchto zamestnancov by tieto povolania zatraktívnilo, konštatuje. „Zvýšiť by sa mal aj status a povedomie o práci nepedagogických pracovníkov, ktorí, či už ako údržbári, kuchárky alebo upratovačky, pracujú v školskom prostredí medzi mládežou, a ich práca nie je jednoduchá,“ dodal.

Platy pod minimálnou mzdou

Nedostatok nepedagogických zamestnancov je najviac cítiť v Bratislave a Košiciach, tvrdí Ondek. „V Bratislave cítime nedostatok nepedagogických zamestnancov najmä v kuchyniach, kuchárky nám začínajú chýbať. Čím ideme ďalej na východ, tým je tento problém menší,“ hovorí šéf školských odborárov. Vysvetľuje to tým, že vo veľkých mestách majú ľudia viac príležitostí na zamestnanie, a keď majú na výber, pracovať na školách radšej nejdú. „Silnou motiváciou sú najmä platy, a tie sú u nepedagogických zamestnancov veľmi nízke,“ dodal.

Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková zdôrazňuje, že mnohí školskí zamestnanci majú pre nízke platy ťažkosti udržať si životnú úroveň, preto odchádzajú pracovať do iných oblastí. „Radšej idete pracovať do potravinových reťazcov či inde, a nie robiť ťažkú prácu, keď pani kuchárky a pomocné sily už o pol šiestej ráno pripravujú obedy,“ povedala. Dobrý kolektív na pracovisku či iné benefity podľa nej nedokážu nahradiť nedostatky v oblasti finančného ocenenia.

Nie je tajomstvom, že platy v školstve sú nízke a učitelia za svoju prácu dostávajú okolo 1 200 eur mesačne, čo je pod úrovňou priemernej mzdy. Na upratovačky, kuchárky či pomocné sily sa však nevzťahujú platové tabuľky pedagógov, a ich platy sú ešte nižšie. „Platová tabuľka nepedagogických zamestnancov začína od čísla, ktoré je pod štátom garantovanou minimálnou mzdou,“ upozorňuje Horníková. Ako príklad uvádza nástupný plat upratovačky na škole, ktorý sa podľa tabuliek začína na úrovni 694,50 eur. Je to o 50 eur menej, než zákonom stanovená minimálna mzda.

Odborár Ondek vysvetľuje, že rozdiel medzi minimálnou a tabuľkovou mzdou kuchárok a upratovačiek musí vyrovnať zamestnávateľ, teda škola. „Nezostáva nič iné, iba naplniť literu zákona tak, že tieto platy musí dorovnať do výšky minimálnej mzdy. To je však na úkor finančných prostriedkov, ktoré má škola a mohla by ich použiť na iné účely,“ povedal.

„Ak to bude takto pretrvávať, že ohodnotenie týchto zamestnancov bude veľmi nízke – čo spôsobuje aj minimálna mzda, pretože tabuľkové platy sa nezvyšujú tak, ako sa zvyšuje minimálna mzda – tento problém môže ďalej pretrvávať, čo neprispeje k dobrému fungovaniu škôl,“ upozornil Ondek.

Vláda navrhuje jednorazovú odmenu

Zriaďovatelia škôl a školských zariadení – mestá a obce – sa podľa predsedu ZMOS Božika snažia motivovať nepedagogických zamestnancov zvýšeným osobným ohodnotením. „Často sa však toto bremeno prenáša na rozpočty samospráv, čo nie je dostatočné na konkurovanie súkromným podnikateľom, napríklad v oblasti stravovacích služieb, ktorí ponúkajú atraktívnejšie platy pre kuchárky alebo pomocný personál,“ dodal.

Vláda ani ministerstvo školstva sa podľa odborárov tejto téme dostatočne nevenuje. „Opatrenia štátu za posledné dva roky neboli také, aby uspokojili všetkých zamestnancov školstva a zvýšili ich životnú úroveň,“ hovorí Ondek. Situácia nepedagogických zamestnancov podľa neho závisí aj od toho, či bude podpísaná nová kolektívna zmluva medzi ministerstvom školstva a školskými odborármi na roky 2025 a 2026.

Predošlá vypršala 31. augusta a rokovania o novej zatiaľ úspech nepriniesli. Vláda navrhla jednorazovú odmenu pre všetkých zamestnancov v školstve, teda aj nepedagogických, vo výške 800 eur a zvýšenie tarifných platov o päť percent od januára 2025. Príspevok v sume takmer mesačnej výplaty by mnohých školských zamestnancov potešil, dohoda s vládou však ešte nenastala. „My tú jednorazovú odmenu kritizujeme a hovoríme, že to nenapĺňa naše požiadavky a očakávania zamestnancov," povedal Ondek.

Pripomenul, že vláda vo svojom programovom vyhlásení zaradila školstvo medzi priority a sľúbila každoročné zvyšovanie platov. Jednorazová odmena podľa neho navýšením platov nie je, a sľubovaná valorizácia na úrovni piatich percent nebude na výplatách viditeľná, lebo ju „zhltne“ inflácia. „Reálna hodnota platu pôjde dole,“ skonštatoval Ondek.

Prehodnotenie platov nepedagogických zamestnancov žiada aj Božik. „V niektorých prípadoch je ich mzda taká nízka, že je porovnateľná, či dokonca nižšia ako príspevok v nezamestnanosti, čo je absolútne neprijateľné,“ uviedol.

„Určite by pomohlo dodržiavať programové vyhlásenie vlády, kde sa zaviazala, že bude pravidelne zvyšovať platy pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, a hlavne sa bude snažiť zatraktívniť povolania v školstve,“ súhlasí s ním Horníková zo Združenia základných škôl. Súčasné opatrenia, vrátane konsolidačného balíka, tomu podľa nej nenasvedčujú.

Ministerstvo školstva pre Pravdu uviedlo, že problém odmeňovania nepedagogických zamestnancov sa rieši v rámci projektu rezortu pod názvom Motivačné odmeňovanie v školstve. „Návrh riešenia je v súčasnosti v analytickej fáze projektu, o konkrétnych opatreniach bude po jeho dokončení rezort informovať,“ uviedol odbor komunikácie ministerstva.