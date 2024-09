Tisíce lekárov podali výpovede na protest proti konsolidácii. Dolinková pripravuje vlastný balíček, v hre sú nové poplatky pre pacientov

Lekárski odborári pokračujú v zbere výpovedí lekárov v nemocniciach z nadčasovej práce. Protestujú tak proti rozhodnutiu vlády spomaliť valorizáciu platov zdravotníkov, ktorá sa navrhuje v rámci konsolidácie verejných financií. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas) pripravuje vlastný balík konsolidačných opatrení. Predbežná verzia dokumentu ráta so zavedením nových poplatkov pre pacientov.

Ministri za Hlas sa zastali Dolinkovej, tá sa novinárom pred rokovaním vlády vyhla Video Zdroj: TV Pravda

Ak sa zdravotníci a vláda nedohodnú, nemocniční lekári podajú výpovede a po výpovednej lehote nenastúpia do pohotovosti, ak už odslúžili viac nadčasov, než im prikazuje zákon. Viaceré nemocnice by tak mali problém zabezpečiť chod svojich oddelení. Podľa informácií Lekárskeho odborového združenia (LOZ) ku koncu septembra evidovali výpovede 2 635 lekárov. Dnes v slovenských nemocniciach pracuje približne päťtisíc lekárov, informoval LOZ, teda výpovede z nadčasov podala viac než polovica z nich. Ako priblížil predseda LOZ Peter Visolajský, nateraz ide o výpovede z 24 slovenských nemocníc. Ide pritom o kľúčové nemocnice a oddelenia na Slovensku.

Odborári z LOZ avizovali, že to, kedy výpoveď podajú, bude závisieť od krokov vlády. Ide však len o prvý krok zo strany lekárov. Ak by výpovede z nadčasov vládu nepresvedčili, sú odhodlaní konať razantnejšie a podať výpovede zo zamestnania. Visolajský zopakoval, že v prípade schválenia konsolidačného balíčka v parlamente chcú začať so zberom klasických výpovedí.

Foto: TASR, Jaroslav Novák Visolajský Peter Visolajský

„My sme na základe toho, že vláda nerieši zdravotníctvo – naopak, krokmi za celý rok problém slovenského zdravotníctva len prehlbuje – vyzvali kolegov, aby sa k nám pridali a dali výpovede z nadčasovej práce,” uviedol predseda LOZ. Opakovane kritizoval konsolidačný balíček. Ušetriť v zdravotníctve sa dá podľa neho aj inak, bez toho, aby sa to dotklo pacientov, ovplyvnilo ich liečbu, klesol počet zdravotníkov, neboli k dispozícii lieky alebo nefungovali nemocnice.

LOZ totiž pripravil zoznam 28 opatrení v oblasti zdravotníctva, ktoré by v priebehu dvoch rokov pomohli ušetriť vyše pol miliardy eur. Ide napríklad o centrálne nakupovanie liekov, optimalizáciu cien vyšetrovacích metód a zdravotníckych pomôcok či zákonnú povinnosť zdravotných poisťovní pokryť minimálne oprávnené náklady na liečbu pacienta v nemocnici. „Keby ministerstvo zdravotníctva robilo to, čo má, tak v zdravotníctve dokáže ušetriť 241 miliónov pre tento rok,” podotkol. Na budúci rok sa podľa neho dá ušetriť 308 miliónov.

Čítajte viac Nedostatok lekárov je akútny, komora navrhuje riešenie: vrátime zrušený systém. Čo fungovalo za socializmu dnes nepomôže, hodnotí expert

Dolinková pripravila vlastný balíček

S tým, že pomalší rast miezd zdravotníkov neprinesie dlhodobý efekt, súhlasí analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Martin Vlachynský. Rozhodnutie vlády považuje za „mačkopsie” riešenie, lebo rozpočtu prinesie krátkodobé úspory. „Zníženie percenta nárastu prinesie rozpočtu skôr teoretické, a hlavne krátkodobé úspory. Zdravotníci budú od svojich zamestnávateľov pravdepodobne aj tak žiadať väčšie navýšenie. Trh práce im to umožňuje,” skonštatoval Vlachynský.

Ani dnes platné pravidlá takzvaného platového automatu lekárov však podľa analytika nie sú dobre nastavené. „Automat znižuje manažérsky priestor zamestnávateľov nastaviť si odmeňovanie zamestnancov podľa potrieb ich konkrétnej inštitúcie, nezohľadňuje výkon kvantitatívne ani kvalitatívne,” podotkol. Myslí si, že by bolo lepšie automat opustiť a vyjednávanie o mzdách ponechať na zamestnancov a zamestnávateľov.

Čítajte viac Slovenskí lekári v platoch už predbehli českých. So zmrazením miezd nesúhlasia, pre konsolidáciu avizujú výpovede

Konsolidačné opatrenia v zdravotníctve, ktoré minulý týždeň predstavila vláda, kritizujú zástupcovia zdravotníckych organizácií naprieč celým sektorom. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas) v reakcii na to uviedla, že konsolidácia verejných financií sa vôbec nemala dotknúť už dnes dosť skúšaného zdravotníctva. Zároveň deklarovala, že rezort robí opatrenia na zefektívnenie manažmentu v sektore. Ich zoznam mala predstaviť 25. septembra na zasadnutí vlády, verejnosti však plán nepredstavila.

Podľa medializovaných informácií šéfka rezortu zdravotníctva už reformu pripravila. „Bude to komplexný materiál, ktorý bude ponímať všetky problémy slovenského zdravotníctva,” povedala Dolinková. Najprv ho má prebrať koaličná rada a až potom zasadne mimoriadna vláda a detaily spozná aj verejnosť. Niektoré informácie z materiálu unikli do médií, má ísť o pracovnú verziu. Ministerka údajne zvažuje kategorizáciu nových liekov alebo zavedenie poplatku 20 centov za recept. V hre je tiež znižovanie počtu zdravotníkov.