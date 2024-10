Politológ: Smer a PS by boli v ideálnom svete najlepšou vládou. Rekonštrukcia príde, konsolidácia voličmi Fica zatrasie

Od predčasných parlamentných volieb uplynul rok a vláda Smeru, Hlasu a SNS sa zmieta v koaličnej kríze. Napriek tomu, že lídri sľubovali vládu pokoja, už viac ako týždeň si odkazujú prostredníctvom médií a dohoda sa nečrtá. V druhom tábore sa z Progresívneho Slovenska (PS) vyprofiloval zdatný líder, no má to viaceré riziká. Bol by premiér Robert Fico (Smer) ochotný pristúpiť na rekonštrukciu vlády? Prečo by bola vláda Smeru a PS tou najlepšou? Akou cestou sa bude uberať slovenská politika? V rozhovore pre Pravdu zhodnotil prvý rok štvrtej Ficovej vlády politológ z Ekonomickej univerzity Radoslav Štefančík.

Zdražovanie zatrasie každou vládou, len tou nie, ktorá chce voličov oklamať

Dnes uplynul rok od predčasných volieb. Aké boli pred rokom vaše odhady? Čakali ste, že Robertovi Ficovi sa podarí štvrtýkrát zostaviť vládu?

Posledné prieskumy verejnej mienky pred voľbami už ukazovali, že Robert Fico bude víťaz. Tam bola skôr otázka, ako bude vláda vyzerať a či premiérom bude Robert Fico, alebo to bude nejaká iná alternatíva. Podľa toho, ako sa Peter Pellegrini správal a ako bol Hlas založený, bolo viac-menej isté, že to nakoniec bude práve Smer, Hlas a SNS, ktorí zostavia vládu. Bola tu samozrejme aj tá druhá alternatíva. Peter Pellegrini dostal dokonca ponuku od pána Šimečku, že by bol predsedom vlády, ale treba povedať a história nám dáva za pravdu, že pokiaľ sa pozriete na to, ako dlho fungovali vlády, v ktorých bola napríklad SaS, poprípade niektoré iné pravicové strany, tak tam bolo úplne jasné, že taká vláda by skončila predčasne. Takže Peter Pellegrini pravdepodobne stavil na istotu a už vtedy vrabce čvirikali na streche, že by mohol byť vážnym kandidátom na hlavu štátu. Išiel na istotu a vláda bola zostavená.

Vládu kritizujú za viaceré rozhodnutia ako sú zmeny v trestných kódexoch, zrušenie RTVS či NAKA. Najnovšie prišla vláda s konsolidačným balíčkom, nikto nespochybňuje, že je to potrebné, no každého pobúrila najmä zvýšená DPH. Vieme, že prídu aj ďalšie konsolidačné balíčky. Myslíte si, že to zatrasie preferenciami Smeru, že im to voliči zrátajú alebo zabudnú?

Bude dobré, ak zrátajú. Horšie by bolo, ak nie, pretože to by znamenalo, že to prekryjú inými témami. Inou témou môže byť napríklad slovník, aký budú používať, ak zradikalizujú svoju rétoriku a budú hľadať opäť nejakého nepriateľa v migrantoch, v liberáloch v LGBTI+ komunite, v mimovládnych organizáciách, tak to bude horšie. Horšie bude, ak ľudia zabudnú na to, že sa majú pozerať na vládu cez úplne iné témy a nie nechať sa nachytať, tak ako mnohokrát predtým. Bolo by to úplne prirodzené, ak by stratili podporu verejnosti, pretože pokiaľ všetko pôjde hore, zatrasie to každou vládou. Len tou nie, ktorá sa bude snažiť oklamať svojho voliča práve tým, že bude hľadať nejaké alternatívne témy, ktoré prekryjú všetko to, čo doteraz vláda urobila.

V každom prípade, ak hodnotíme ten balíček je skutočne dobré, že táto vláda bude niečo robiť s verejnými financiami a že to nebude ešte viac prehlbovať. Dôležité je, akým spôsobom to prezentuje. Ak minister financií povie, že DPH na knihy môže byť vyššia, pretože knihy sú výsadou bohatých, tak je to nielen smutná vizitka tohto človeka, ale je to úplne že škandalózny výrok.

Ale nakoniec to znížili na tých päť percent.

Pod vplyvom verejnej mienky. Oni by to nechali tak. Len to, akým spôsobom to pán minister financií prezentoval, bolo skutočne nešťastné škandálózn. Takto by sa naozaj politik nemal správať.

Očakávate, že Smer príde do konca volebného obdobia s nejakými zástupnými témami? Je to strana, ktorá má za sebou mnoho káuz a vidíme, že päťkrát vyhrali voľby, štyrikrát sa im podarilo vládu zložiť a to zažili oveľa väčšie otrasy.

Ak niekto vie komunikovať smerom k verejnosti, tak je to Robert Fico, respektíve Smer. Oni jednoducho vedia, čo majú urobiť. Otázne je, či už náhodou nestratil tú svoju povestnú energiu, ktorú vždy mal a ktorá sa prejavila vtedy, keď bolo treba. Pozrime sa na to, ako napríklad premiér pristúpil k záplavám, ktoré postihli Slovensko pred niekoľkými dňami. Prakticky ho tri dni počas najväčších vĺn nebolo vidieť. Keď sa pozriete všade inde, predsedovia vlád boli skutočne aktívnejší. Všimnime si, že téma migrácie je aktuálna nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Každý populista vyťahuje práve tohto „nepriateľa národa“. Na Slovensku to bolo prítomné tiež aj napriek tomu, že Slovensko neležalo na bezprostredných migračných trasách. Keď na tento fígeľ nepomohol, tak zrazu pred voľbami sme tu mali niekoľko desiatok, možno stovák migrantov. Prešli voľby a migranti znova nie sú na Slovensku. No a začali útočiť na liberálov. Ak to nebudú liberáli a migranti, tak to budú povedzme homosexuáli, poprípade to budú občianske združenia. Nepriateľ sa určite nájde. Možno, že to bude fungovať aj o niekoľko rokov, keď budú opäť voľby. Otázne je, či ten vyžmýkaný občan, na ktorého teraz dopadne ťažoba konsolidačného balíčka, bude mať skutočne ešte chuť túto garnitúru voliť.

Atentát nezmenil Fica, Smer a ani Slovensko

Jedným zo zlomových momentov určite bol atentát na premiéra. Viacerí po atentáte, hovorili, že sa zmenil, no premiér bol iný už predtým. Videli sme, že keď bol v opozícii, mal celkovo inú rétoriku, než sme boli zvyknutí. Ako tento atentát podľa vás zatriasol so slovenskou politickou scénou?

Ak by som sa pozrel na to, ako to u nás vyzeralo pred atentátom a ako to vyzerá momentálne, povedal by som, že tam nejaký veľký rozdiel nie je. Niekto si možno prilepšil k dôchodku, ale čo sa týka nálady v spoločnosti, tam nevidím žiadny posun smerom k lepšiemu. Tam bola skutočne otázka, či predseda vlády po atentáte prejde nejakou sebareflexiou a povie si, že tiež môže za to, že spoločnosť je polarizovaná. Bolo by prirodzené, keby povedal, že bude robiť politiku úplne inak, aby sa to nezopakovalo. No už z prvých videí bolo úplne jasné, že nevybočí zo stratégie, ktorú používal. Napokon, keď si to uvedomíte, že sú politické strany, ktoré komunikujú desať rokov nejakým spôsobom a vychádza im to, tak by bolo asi naivné myslieť si, že po nejakej udalosti budú uvažovať úplne inak ako doteraz. Ak im to vychádzalo do atentátu, tak im to pravdepodobne bude vychádzať aj po ňom. Možno s tým rozdielom, že Robert Fico momentálne nevedie vládu v dobrých časoch, pretože často ju zdedil alebo teda prebral žezlo predsedu vlády po pravicovej vláde, ktorá šetrila a vytvorila si nepriateľov medzi voličmi preto, že sa im nepáčilo, že sa uťahujú opasky.

Bude Smer podľa vás ešte možno radikálnejší? Vieme, že tá rétorika je iná, ale či sa ešte budú v tomto smere vyvíjať ďalej?

Ak nie Smer, tak určite niekto z vládnej koalície. Pred niekoľkými dňami tu bol výrok pána Huliaka. Skutočne sme si mysleli, že už sa pohybujeme na nejakom dne, ale stačilo, aby pán Huliak otvoril ústa a zistili sme, že to dno sa dá ešte viac preraziť. Myslím si, že takéto prerážanie dňa bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, že sa tu vždy nájde nejaký spôsob, ako zo seba urobiť ešte väčšieho hulváta ako som.

Vláda sľubovala pokoj, ale vidíme, že za tých 12 mesiacov sú Hlas a SNS sú v spore od začiatku, Hlas čelil kritike, že si nevie presadiť svoje, že pri mnohých témach mlčí a že so sebou nechá zametať. Najmä teda najmenšou koaličnou stranou SNS. Teraz sa v spore Hlas postavil voči týmto veciam a hrozí, že nebudú hlasovať za konsolidačný balíček, pokiaľ sa nesplnia ich podmienky. Vyvinul sa Hlas rok po voľbách?

Začal vyťahovať rohy, ukazovať, že aj táto strana existuje, že má svojich voličov a nechce stratiť svoju podstatu. Nakoniec strana Hlas samu seba definovala ako stranu modernej sociálnej demokracie, ale videli sme, že pri SNS bola príliš submisívna, že si nenechala skákať po hlave a neexistoval tam odpor, reakcia. Podobne to zadefinoval aj Erik Tomáš, že, áno, nereagovali na tie slovné výpady Andreja Danka, poprípade iných predstaviteľov SNS. Možno im vyšli nejaké prieskumy verejnej mienky veľmi negatívne, možno zaznamenali nejaké posuny práve v správaní svojich voličov a museli ukázať, že oni nie sú tí, ktorí ťahajú za kratší koniec. Bolo to niekedy skutočne až smiešne, že Andrej Danko – politik, ktorý prakticky nemá ani tú legitimitu, aby žiadal funkciu predsedu parlamentu, začína artikulovať témy, ktoré sa dotýkali dokonca tých ministerstiev, ktoré nespadali do sféry vplyvu nominantov SNS. Venoval sa otázkam školstva, poprípade hospodárstva. Treba povedať, že Andrej Danko ukazoval svoj negatívny postoj k Petrovi Pellegrinimu veľmi dávno, nie je to nič nové. Konflikty, ktoré by sa dali veľmi jednoducho, pragmatickým spôsobom vyriešiť. Len by k tomu pragmaticky musel pristupovať aj šéf SNS.

Čo bude s Hlasom? Politológ vidí dve cesty

A mal by Peter Pellegrini teraz vo funkcii prezidenta podľa vás zasiahnuť viac do koaličného sporu?

Peter Pellegrini je prezident, už nie je členom Hlasu a sám seba definoval ako prezidenta všetkých občanov, takže si nemyslím, že by mal do toho nejakým spôsobom zasahovať. Z titulu svojej funkcie môže upozorniť na to, aby táto vládna koalícia neriešila spory podobne, ako tá predchádzajúca, pretože ľudia boli z toho frustrovaní. Môže apelovať na politikov, aby hľadali k sebe cestu, ale nemyslím si, že by mal nejakú bezprostredne vstupovať do tohto koaličného sporu. Predsa len, už by mal byť nad vecou, aby im neukázal stranícku príslušnosť.

Ako v tomto vnímate Matúš Šutaja Eštoka ako nového lídra? Zvláda tú pozíciu? Lebo viacerí aj v strane hovorili, že nie sú veľmi spokojní s tým, že viac pritakáva Smeru, než aby bránil Hlas.

Hlas je ako keby taká eseročka strany Smer. Určite by mal byť priebojnejší a mal by ukázať aj úplne inú tvár. Hlas definoval svoju politiku ako sociálno-demokratickú, hoci bývalí členovia alebo minimálne nominanti strany Smer, ako napríklad pán Zala, momentálne definujú Smer skôr ako národno-konzervatívnu stranu. To znamená, že rozdiel je viditeľný, ale to, čo vidíme u pána Šutaja Eštoka je, že ako keby kopíroval komunikáciu alebo témy Smeru, že tam nevidieť rozdiel. Pán Šutaj Eštok je „dieťa“ Roberta Fica tak, ako bol Peter Pellegrini. Na prvom predsedovi Hlasu bolo úplne evidentné, že sa chce odlíšiť od svojho politického otca, od šéfa Smeru, bolo jasné, že chce orientovať Hlas iným smerom, ale na pánovi Šutajovi Eštokovi to nevidím. Bolo by skutočne namieste, aby sa správal inak, ale je to asi povahou, spôsobom komunikácie. On sa veľmi neodlišuje od Smeru, preto veľa voličov nevidí rozdiel medzi Hlasom a Smerom.

Čo bude s Hlasom ďalej? Lebo aj medzi vami politológmi sú rôzne názory na to, aká bude budúcnosť Hlasu. Niektorí tvrdia, že sa rozpadnú, niektorí, že splynú so Smerom, iní, že ešte majú šancu etablovať sa, tak ako to vidíte.

Ja tam vidím minimálne dve cesty. Tá pravá je, že sa dajú dokopy preto, aby vyhrali voľby, pretože Progresívne Slovensko atakuje prvú pozíciu v niektorých prieskumoch verejnej mienky. Takže je úplne prirodzené, že by chceli vyhrať, no a voľby vyhrajú vtedy, ak sa dajú dokopy. Na druhej strane, ak to ostane tak, ako to je, tak voľby vyhrať nemusia, Progresívnemu Slovensku, ktoré vlastne povysáva voličov iných politických strán, sa nepodarí nájsť partnera na zostavenie vlády a práve ako druhý bude oslovený šéf Smeru na to, aby zostavil vládu. To je taká hypotéza. Ono to nakoniec môže byť aj tá známa hra na dobrého a zlého policajta. Zatiaľ čo Smer sa bude definovať národno-konzervatívne s populistickou, radikálnou rétorikou. Hlas bude naháňať práve tých voličov, ktorí samých seba označujú za ľavicových a sociálno-demokratických a táto hra môže celkom dobre fungovať. Potom už budú potrebovať len toho tretieho partnera a pokiaľ Andrej Danko bude robiť politiku tak ako doteraz, tak to SNS pravdepodobne nebude, ale môže to byť Republika alebo to niekedy v budúcnosti môže byť aj KDH.

Koalícia s Republikou bude tentokrát pragmatické rozhodnutie, rekonštrukcia vlády príde

Myslíte si, že by bol Fico po tom roku z vášho pohľadu schopný s nimi ísť do koalície?

Nebol dôležitý ani tak postoj Roberta Fica ako skôr strany Hlas, ale vzhľadom na to, že v Hlas už nie je na čele Peter Pellegrini, ale pán Šutaj Eštok, ten to môže brať tiež čisto pragmaticky a pokiaľ sa im bude niekto ponúkať a budú ho potrebovať do vládnej koalícii, tak to môže byť Republika. Môžu to byť, samozrejme, podobné problémy, ako so stranou SNS. Nakoniec viacerí nominanti, dokonca minister Tomáš Taraba sa dostal do parlamentu za Ľudovú stranu Naše Slovensko (ĽS NS). Podstata toho radikalizmu je teda aj v tejto vláde. Len toto sú takí pragmatickí politici, ktorí chodia od jednej strany k druhej a hľadajú nejaké lepšie alternatívy ako získať moc. Takže rozdiel medzi pánom Tarabom a pánom Uhríkom dnes tam vlastne nie je. Obidvaja kandidovali na straníckej listine ĽS NS. Takže táto otázka je prakticky z môjho pohľadu už vyriešená.

Keď spomínate Tomáša Tarabu, on sa stal pomerne významným politikom, teda po tom roku. Čakáte, že by mohol nahradiť Andreja Danka na čele SNS?

Andrej Danko urobil všetko preto, aby si moc v rámci SNS uchopil. Tam neexistuje nejaká možnosť, aby pustil túto stoličku pánovi Tarabovi bez toho, aby to on neodsúhlasil. Pán Taraba nemá šancu byť šéfom SNS, pokiaľ to neodobrí Danko a vzhľadom na to, že chce byť silou mocou predsedom parlamentu, tak veľmi pochybujem, že mu to len tak nejakým spôsobom poskytne. Nemyslím si, že Danko je natoľko pragmatický, aby to urobil.

Keď sa vrátime ku koaličnému sporu, do akej miery podľa vás je možná nejaká forma rekonštrukcie vlády? Šiel by do toho podľa vás Fico, ak by hrozilo, že vláda bude nefunkčná?

Nie, že by šiel. Určite pôjde, hovorme v budúcom čase. Možno, že v nejakom tom krátkom období k tomu aj dôjde, pretože akonáhle bude vedieť Robert Fico, že preferencie a dôvera vo vládu klesajú, tak urobí určité obmeny. Nakoniec urobil to aj v minulosti, keď poslal do politického dôchodku Jaroslava Pašku. Pán Paška bol mimoriadne dôležitý, veľmi významný človek Smeru a napriek tomu to urobil a dohodli sa. Tak ako Robert Fico vedel poslať niekoho preč z funkcie v minulosti, tak to bude vedieť urobiť aj dnes bez ohľadu na to, či ide o jeho nominantov, nominantov Hlasu alebo SNS. Ak náhodou bude ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková naozaj veľkým problémom pre túto vládu, respektíve pre jeho stranícke a osobné záujmy, tak som presvedčený o tom, že ju vymení. Podobne môže vymeniť ktoréhokoľvek ministra SNS.