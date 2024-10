Pellegrini na návšteve CERN-u: Slovensko podporí výstavbu nového urýchľovača

Slovensko by mohlo zohrať významnú úlohu pri výstavbe nového výkonnejšieho urýchľovača v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) a podieľať by sa na tom mohli aj študenti a doktorandi zo Slovenska. Povedal to prezident SR Peter Pellegrini počas návštevy CERN-u pri oslavách 70. výročia založenia inštitúcie, informuje osobitná spravodajkyňa TASR.