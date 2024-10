Zdravotníctvo je krok od kolapsu. SaS vyzýva Dolinkovú, aby začala komunikovať s lekármi a sestrami

SaS vyzýva ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD), aby začala komunikovať s lekármi a sestrami, ktorí v súvislosti s konsolidačnými opatreniami hrozia podaním výpovedí. SaS situáciu považuje za neprijateľnú a zasiahnuť by podľa nej mal aj premiér Robert Fico (Smer-SD).

„Zdravotníctvo je krok od kolapsu. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková sa však schováva a nekomunikuje s nikým. Lekári a sestry žiadajú ministerku o stretnutie, tá im však úplne absurdne neodpovedá. Výpoveďou pritom hrozia tisíce lekárov a zdravotných sestier. Táto situácia je neprijateľná a zasiahnuť by mal už aj samotný premiér Robert Fico. Je predsa nemysliteľné, aby na kresle ministerky toleroval niekoho, kto si odmieta plniť svoje úlohy a komunikovať s odborármi a predstaviteľmi svojho rezortu,“ vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling.

Poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Tomáš Szalay ministerku vyzval, aby začala pracovať. „Ak má pani ministerka problém stretnúť sa so sestrami a lekármi, žiadame ju o stretnutie my. Budeme jej tlmočiť problémy a požiadavky sektora,“ doplnil. Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) zároveň Dolinkovú vyzvala, aby spravila všetko pre lepšiu finančnú situáciu zdravotných sestier. „Ďalšie škrty v ich platoch budú znamenať masívny exodus. Taká ministerka, ktorá sa nebije za svoj rezort, by nemala zostávať vo svojej funkcii ani minútu,“ poznamenala.

V súvislosti s aktuálnou situáciou v sektore vládu kritizuje aj mimoparlamentná strana Demokrati, podľa ktorej kabinet hazarduje so zdravím ľudí. Žiada ho, aby neignoroval zdravotníkov. „Žiadame premiéra Fica, ministerku zdravotníctva Dolinkovú a ministra financií Kamenického (Smer-SD), aby toto ohrozovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku okamžite zastavili. Pacienti potrebujú kvalitnú starostlivosť a nie štrajkujúcich lekárov a sestry vo výpovediach,“ uviedol predseda strany Jaroslav Naď.

Lekárski odborári evidujú k pondelku (30. 9.) 2 635 výpovedí lekárov v nemocniciach z nadčasovej práce. V ich zbere pokračujú a upozorňujú, že v prípade schválenia konsolidačného balíčka v parlamente chcú začať so zberom klasických výpovedí. Ak vláda neupraví navrhnuté konsolidačné opatrenia, výpovede z nadčasov sú pripravené začať podávať aj sestry a pôrodné asistentky.